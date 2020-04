Los JJOO de Tokio en duda también para el 2021

La pandemia que acecha al mundo a llevado a tener que posponer todas las actividades, los Juegos Olímpicos no son la excepción y luego que se establecieran que Tokio 2020 se disputará desde el 23 de julio de 2021, todo parecía listo para que se desarrolle la cita olímpica. Sin embargo, el principal directivo de los JJOO manifestó que no puede garantizar que se puedan llevar a cabo en ese momento, ya que aún la pandemia no ha sido controlada en ese país.

«No creo que nadie podría decir si será posible controlar (la pandemia) para el próximo julio o no», aseguró el CEO del comité organizador de Tokio, Toshiro Muto, por intermedio de un intérprete en una conferencia de prensa realizada a la distancia. «Ciertamente no estamos en condiciones de dar una respuesta clara», advirtió.

El primer ministro japonés Shinzo Abe emitió días atrás una declaración de emergencia e impuso restricciones después que aparentemente el país había evitado la propagación. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas y él ha recibido críticas por la lentitud de su reacción al coronavirus. La oposición política ha insinuado que minimizó la gravedad del virus, tal vez por empeñarse en realizar los Juegos Olímpicos este año.

«Hemos tomado la decisión de aplazar los juegos por un año», dijo Muto. «Esto significa que solo podemos trabajar con ahínco para preparar los juegos. Esperamos sinceramente que para el año entrante la humanidad habrá podido superar la crisis del coronavirus», deseó el CEO.

Se le preguntó varias veces a Muto sobre el costo adicional del aplazamiento, calculado por la prensa japonesa entre u$s 2.000 y 6.000 millones, pero respondió que aún no se podía calcular el costo ni quién lo pagaría. También reconoció que los organizadores de Tokio habían pagado seguros: «Tokyo 2020 ha pagado varias pólizas de seguros, pero si el aplazamiento de los juegos constituye un evento que goza de cobertura todavía no está claro». Hasta el momento nadie del Comité Olímpico Internacional se ha pronunciado al respecto de esta declaración, pero podrían hacerlo en los próximos días.