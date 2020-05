«A Tapia no lo apoyo», dijo Daniel Angelici

El ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici sostuvo esta noche que ya no le da su «apoyo a Claudio Tapia (presidente de AFA), porque se fue por un camino que no era el acordado».

«La verdad que hace rato que no hablo con Tapia, desde diciembre cuando perdimos las elecciones en Boca. Tapia fue por un camino que no fue lo que acordamos y hoy no lo apoyo», resaltó Angelici, que sin embargo nunca renunció a la vicepresidencia primera de AFA pese a que ese lugar era para su reemplazante en el club de la Ribera, Jorge Ameal, algo que recién sucederá el próximo martes 19.

«Tapia tiene un apoyo mayoritario del ascenso, y una vez que estás adentro es muy difícil que un club se ponga en la vereda de enfrente. Hoy nadie se pone a hacer una lista. En todas las instituciones es importante la alternancia, porque nadie puede pensar en una época como la de Julio Grondona, ya que hoy estamos muy lejos de eso», enfatizó.

Angelici, que cumplió 56 años el pasado domingo 3 del corriente, aseguró que no lo sorprende que Tapia «vaya a ser reelecto. Lo que sí me llama la atención es que los dirigentes de primera división no tomen la tesorería de la AFA». Ese departamento estaba a cargo del titular de Huracán, Alejandro Nadur, pero ahora pasará a manos del titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino.