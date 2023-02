El defensor rosarino habló en el programa “Ídolos y Anónimos” que se emite por Radio Jornada (91.9). “No estoy en Godoy Cruz pura y exclusivamente por Diego Flores” soltó en la señal del Grupo Jornada

“Ha sido hermoso poder volver a Mendoza. Estaba en los planes volver a esta hermosa provincia. Había hablado con la dirigencia de Godoy Cruz y estaba todo acordado, pero el entrenador (Diego Flores) no me tenía en sus planes. Estaba ilusionado y no se pudo dar” dijo el rosarino en el programa “Ídolos y Anónimos” que se emite por la señal de Radio Jornada (91.9).

“Estoy muy contento de estar nuevamente en Mendoza, con otra camiseta, pero con muchas ganas de dejar lo mejor en Independiente. No voy a negar que fue una decisión incómoda pasar de Godoy Cruz a Independiente. Tuve intensiones de volver pero no hubo chances y surgió la posibilidad de La Lepra, algo que me ha puesto muy feliz” señaló el defensor.

“Retornar a esta provincia es parte de un plan familiar. Estamos esperando un segundo hijo y queríamos estar en este lugar tan bonito como lo es Mendoza. No me costó nada tomar la decisión, sabiendo que los clubes no simpatizan entre sí. El hincha de Independiente me hizo sentir muy bien desde que llegué a la institución” contó.

“A Godoy Cruz no volví porque no me quiso el entrenador. Quería venir a Mendoza y La Lepra me brindó todo lo que pretendía. Le deseo lo mejor a Godoy Cruz pero ahora me debo a la gente de Independiente. Encontré a un grupo de gente que está haciendo las cosas muy bien y espero estar a la altura de las circunstancias” agregó el ex Rosario Central, Banfield, Lanús, entre otros.

“La gente de Godoy Cruz por ahí no entendía como tomé la decisión de jugar en La Lepra, pero fue por una decisión del entrenador. Ahora estamos disfrutando de este presente en un equipo como Independiente que tiene grandes aspiraciones”.