Los ensayos clínicos de una vacuna para combatir el nuevo coronavirus y que es desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio Astra Zeneca parece segura. Al parecer está dando resultados positivos en sus pruebas para activar el sistema inmune contra la enfermedad. Así lo revelan los resultados publicados este lunes en The Lancet.

Generó una doble respuesta en el sistema inmune, no sólo mediante anticuerpos, sino también de células T. «Hay creciente evidencia de que tener una respuesta en las células T, así como de anticuerpos, es muy importante para controlar el covid-19», dijo, vía The Associated Press, Adrian Hill, director del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford.

Una doble respuesta inmune

La vacuna combina material genético del coronavirus con una versión modificada de adenovirus. En el ensayo clínico participaron 1,077 personas de entre 18 y 55 años. De ese grupo la mitad recibió la vacuna. Y se observó que generó una doble respuesta inmune: anticuerpos y células T que pueden combatir el SARS-CoV-2, reportó la BBC.

“Estamos viendo una buena respuesta inmune en casi todas las personas. Lo que esta vacuna hace particularmente bien es despertar las dos armas de defensa del sistema inmune”, indicó Hill.

«Esperamos que esto signifique que el sistema inmune recuerde al virus para que nuestra vacuna ofrezca protección por un tiempo extendido. Sin embargo, necesitamos investigar más antes de poder confirmar que la vacuna protege de forma eficaz. Y por cuánto tiempo duraría esa protección», aclaró, vía Forbes, Andrew Pollar, autor principal del estudio clínico.

Buena tolerancia en las personas

Según los investigadores, la vacuna fue bien tolerada, sin mayores efectos secundarios adversos. Los más frecuentes reportados fueron fatiga, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. Se usaron dos dosis suministradas en un lapso de un mes.

En las próximas semanas esperan comenzar los ensayos clínicos en Estados Unidos, donde esperan probarla en 30,000 personas. También hay otros en marcha en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.