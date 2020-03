Alberto Fernández: «La cuarentena puede extenderse»

Alberto Fernández habló sobre la respuesta ante el aislamiento preventivo y obligatorio.»La inmensa mayoría de los argentinos está en su casa», destacó.

«Vamos viendo cómo avanzamos. Si es necesario, lo voy a hacer, porque lo que más me importa es la salud de los argentinos. No me importa quién pierde más o quién deja de ganar«, dijo el presidente Alberto Fernández ante la posibilidad de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extienda más allá del 31 de marzo tal como lo establece el decreto que firmara la última semana.

Alberto Fernández dijo que los países «donde se produjeron los problemas más dolorosos son los países que no previeron la velocidad del contagio» del coronavirus, y afirmó que en la Argentina «el contagio va a ocurrir, pero si nos quedamos en casa va a ser más lento», en declaraciones a Telefé.

Agregó que «la inmensa mayoría de los argentinos está en su casa» en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para mitigar el avance del coronavirus.

El jefe de Estado asumió que «son muy pocos los que no lo hacen» y que «desafiaron» pensando que era «la Argentina de siempre», y se encontraron con que «esta Argentina es otra» y «tienen que cumplir la ley«, en el programa La Peña de Morfi conducido por Gerardo Rozín.

«Cuanto más lento sea el contagio, más posibilidades de atención a la gente y menos posibilidades de que el virus mate«, agregó al explicar lo que se busca con el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional hasta el 31 de marzo.

En este sentido, reiteró que en la Argentina «el contagio va a ocurrir, pero si nos quedamos en casa va a ser más lento«.

También remarcó que desde el gobierno nacional se «hizo todo lo que podía hacer para evitar que (el coronavirus) se propague a gran velocidad«, y destacó «la respuesta de los profesionales de la salud«, que «es maravillosa».