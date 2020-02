Alberto Fernández planteó reparos a las cláusulas gatillo

El presidente Alberto Fernández adelantó hoy que esta semana dará inicio a «una serie de reuniones» con dirigentes sindicales porque pretende que «sean parte de este tiempo» y no que «sólo se sienten en la mesa paritaria», y puso reparos a la aplicación de cláusulas gatillo en los acuerdos salariales por entender que constituyen «un modo implícito de indexación».

«Lo que yo intento, sí, es evitar todo mecanismo de indexación de la economía y, de alguna manera, la cláusula gatillo es un modo implícito de indexación, que opera en los hechos como un mecanismo de indexación de la economía», aseveró el mandatario en una entrevista que brindó esta mañana a Radio Continental.

En este marco, Fernández consignó que esta semana arrancará con «una serie de reuniones con sindicalistas para organizar estas cosas» y sostuvo que se trata de actores «muy importantes».

Insistió que quiere que «los sindicatos sean parte de este tiempo» y «no» que «sólo se sienten en la mesa paritaria».

«Antes de que empiece, me he ordenado para poder hablar con todos ellos», reveló el mandatario, quien, no obstante sostuvo que «hay paritarias que han tomado decisiones por sí mismas, como camioneros, por ejemplo, y está bien, porque para eso están las paritarias».