Alfonsín sobre Cornejo: «No representa el pensamiento radical»

El designado embajador en España, Ricardo Alfonsín , criticó hoy al titular de la UCR, Alfredo Cornejo , al sostener que «no representa el pensamiento radical mas genuino».

El exdiputado Ricardo Alfonsín se expresó en contra de Alfredo Cornejo, al quejarse de la reunión que pidió por separado con Alberto Fernández.

Fue «inadecuado» que la Unión Cívica Radical (UCR), a través de Juntos por el Cambio, «haya pedido una reunión exclusiva», dijo Alfonsín. En alusión a la que solicitó con el presidente Alberto Fernández, que ayer accedió al pedido tras dialogar también con los demás bloques.

«No me pareció lo más adecuado que el partido haya pedido una reunión exclusiva con el Presidente. No obstante, me alegra como ciudadano que la reunión haya sucedido», afirmó Alfonsín.

Fernández, acompañado por Sergio Massa, y Máximo Kirchner, se comunicó desde la Residencia de Olivos con parlamentarios de Juntos por el Cambio. Fue luego de que el día anterior esa fuerza opositora solicitara una reunión a solas.

En tanto, Alfonsín dijo que, «como radical», espera que en su partido «expresen un cambio en la manera de ejercer la oposición». Y cuestiono la gestión del diputado nacional Alfredo Cornejo al frente de la UCR al apuntar que «no representa el pensamiento radical más genuino«.

«No tengo el ‘radicalómetro’. Lo tiene la historia de más de 130 años. Con una doctrina y una identidad que nada tiene que ver con lo que hizo el partido en los últimos cuatro años y medio», evaluó en una entrevista con la radio Futuröck FM.

Alfonsín pidió que el radicalismo «destierre de sus posiciones aquellas que no sean consecuentes con su historia». Y aseguró que «si durante el macrismo hubieran cerrado a la UCR, la diferencia no se habría notado».

Asimismo, explicó que el cambio en la UCR «es muy fácil: debe venir de una decisión de los dirigentes». Consideró que «debe producirse desde la militancia con debate interno».

El radicalismo fue «un desierto de ideas» durante la gestión de Cambiemos. Y «se dedicaron a hacer seguidismo acrítico de las decisiones que tomaba» ese gobierno.

Alfonsín reveló que el PRO le había ofrecido varias candidaturas. «Y hasta una embajada», pero contó que no aceptó porque «no pensaba igual políticamente».

Por último, expresó que ahora aceptó la designación del Presidente en la embajada argentina en España. «Porque creo en este Gobierno. Porque su visión y propuesta es más cercana al radicalismo que la que ofrecía Cambiemos».