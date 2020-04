Aprueban 25 créditos para pymes y monotributistas

Lo confirmó la titular de la entidad, Silvina Giordano, tras exponer detalles a referentes de los departamentos del Sur mendocino sobre la línea de crédito oficial destinada a mitigar el impacto económico generado por el avance del coronavirus.

El Ministerio de Economía y Energía, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), anunció que es inminente el desembolso de fondos correspondientes a los primeros 25 créditos para pymes y monotributistas oriundos de los departamentos que conforman el Sur provincial.

Así lo confirmó Silvina Giordano, directora ejecutiva de Fondo para la Transformación, quien este martes expuso detalles, a referentes de los departamentos del Sur mendocino de la línea de crédito anunciada oportunamente por el Ejecutivo provincial destinada a mitigar el impacto económico generado por el avance del coronavirus.

En el encuentro virtual participaron Osvaldo Fernández, presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael; Gustavo Miras, presidente Cámara de Comercio de Malargüe; Nicolás Alonso y Marina Rodríguez, por la Cámara de Comercio de General Alvear; Carlos Ponce – Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de General Alvear; Adrián Rossi, por el área de Turismo de la Municipalidad de General Alvear; Claudia Almando, presidenta de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de San Rafael; Edgar Rodríguez y Silvina Giordano, por parte del Ministerio de Economía y Energía; Martín Serrano, concejal San Rafael, y Jorge Romera, presidente del Colegio Notarial.

Giordano, quien estuvo a cargo de explicar en detalle cómo se está llevando a cabo el proceso de recepción de documentación, evaluación de los tomadores y posterior desembolso de los fondos, adelantó que este martes se han firmado los primeros 25 contratos con pymes y monotributistas oriundos de esa región provincial para que puedan acceder al financiamiento.

En este sentido, la funcionaria destacó: “Fueron miles los inscriptos, cuya preinscripción estuvo disponible a través de un formulario on-line en la página web de nuestra institución. Posteriormente trabajamos en el depurado de la base de datos que se generó en virtud de lo que estaba definido como destinatario final de esta línea”.

Giordano aclaró que, trabajando sobre esta base de información, se han observado distintas dificultades, entre ellas, quizá la más importante, surgió del entrecruzamiento de información entre tomadores y fiadores: “Cuando detectamos que en ambos casos se presentaban como solicitantes y fiadores a la vez, tuvimos que realizar un depurado más que no estaba previsto. En total, observamos que 600 solicitudes incurrían en la misma irregularidad”.

“De tener los papeles en orden, los créditos se aprueban como máximo en 2 o 3 días incluyendo la elaboración y firma del contrato. El sistema nos permite volcar los datos de manera automática y esta modalidad de desembolso masivo nos ha permitido agilizar al máximo los tiempos”.

Desde la entidad destacaron que, además, se han encontrado con muchas falencias en la presentación de la documentación por parte del tomador, ya que es enviada de forma incompleta, con errores en la carga de datos en los formularios o la falta de números en el CUIT o CUIL, siendo esto una demora en el avance del expediente para su aprobación final.

Por su parte, Jorge Romera, presidente del Colegio Notarial, solicitó que se haga un repaso de los requisitos a cumplir y la documentación a presentar por parte del tomador y del fiador/garante e hizo hincapié en que si es posible omitir la solicitud de un bono de sueldo como garantía, ya que quien se presta como garante tiene miedo de que le embarguen su sueldo y eso perjudica a quienes necesitan acceder al financiamiento.

“Es de correcta administración y responsabilidad de una institución solicitar esta documentación. De ninguna manera asumiría, desde el rol que me toca cumplir, la firma de un contrato mutuo sin garantía alguna. Necesitamos la mayor previsibilidad de cobro”, destacó Giordano, y añadió: “En cuanto a los requisitos que deben reunir el solicitante y el fiador, se requiere que no tengan deuda con el Fondo, que no estén inhibidos ni concursados. En el caso del tomador, que la actividad que realiza no haya estado exceptuada del aislamiento social obligatorio, que no tenga vínculo alguno con el Estado provincial ni municipal y que no preste servicios profesionales”.

Carlos Ponce, de la Municipalidad de General Alvear, añadió: “Coincido en cuanto a la solicitud de la documentación que se requiere para la firma de un contrato. Quizá la consulta más común es que si se presenta una escritura como garantía creen que se va a hipotecar el inmueble, qué pasa con el monotributista si no tienen propiedad, etc.”.

En este sentido, Giordano remarcó que la institución está obligada a evaluar cada uno de estos casos más allá de que la relación de cobertura no sea acorde al monto que solicitó el postulante: “En estos puntos estamos siendo flexibles, ya que si tomamos un bono de sueldo de $18 mil ante un crédito de 100 mil, el cobro ante una falta de pago por parte del solicitante implica que se demore mucho tiempo en recuperar los fondos, ya que el embargo no puede ser superior al 25% mensual. Con esto quiero dejar en claro que el Estado provincial ha decidido avanzar en lo que sea necesario para hacer frente a la situación a pesar de los riesgos que ello representa”.

Consultada Giordano sobre la posibilidad de reabrir nuevamente las inscripciones para acceder al financiamiento, señaló: “Por el momento no hemos decidido reabrirlas. Digo por el momento, ya que a raíz de los anuncios realizados por el Gobierno nacional en cuanto a créditos a tasa 0%, seguramente muchos se vuelquen a esta opción y nos permita contar con la posibilidad de una reapertura. Actualmente estamos trabajando con quienes ya enviaron toda la documentación”.

Vale aclarar que todas las otras líneas del Fondo para la Transformación están disponibles y se pueden solicitar a través de la plataforma digital.

Bonificación de tasas

Por último, Silvina Giordano hizo un repaso respecto de la bonificación de tasas a la banca pública y privada de la provincia: “Para aquellos sectores que no pudieron acceder al financiamiento a través de nuestra institución, estamos trabajando en convenios de bonificación de tasa con banca privada y pública. Esto significa que la línea 670 del Banco Nación, para capital de trabajo, podría ser bonificada en 4 puntos, siendo la tasa final del 20%, la misma del FTyC. En cuanto a la banca privada, se ha cursado la intención de bonificar las tasas para que sean similares a las del Fondo”, destacó Giordano.

La funcionaria advirtió que quienes hayan tomado créditos en la banca privada o pública antes de la firma de convenio, entre el Gobierno y las entidades para hacer efectiva la bonificación, no podrán acceder al beneficio.

Documentación requerida

Personas humanas

Solicitante

Copia del DNI del solicitante (anverso y reverso).

En el caso de sociedades de hecho, copia del DNI de cada uno de sus socios.

Constancia de inscripción ante AFIP del solicitante.

En el caso de sociedades de hecho, CUIT, CUIL o CDI de cada uno de sus socios.

Constancia de inscripción en Ingresos Brutos.

Constancia de CBU.

Certificado Mipyme vigente. En caso de ser monotributista C, D o E, no deberá presentar esta documentación.

En caso de ser empleador, formulario F-931 correspondiente a diciembre de 2019 o posterior, con constancia de presentación ante AFIP.

Garante

Se requerirá solo un garante. Puede ser cualquier persona humana que trabaje en relación de dependencia o bien sea titular de un inmueble.

Copia del DNI del fiador (anverso y reverso).

Constancia de inscripción ante AFIP o constancia de CUIL del fiador.

En el caso de fiador trabajador en relación de dependencia: 3 últimos recibos de sueldo.

En el caso de fiador titular de un bien inmueble: copia del título de dominio. Si el inmueble estuviera inscripto a nombre de más de una persona, todas ellas deberán presentarse como fiadores.

Personas jurídicas

Solicitante

Constancia de inscripción ante AFIP del solicitante

Constancia de inscripción en Ingresos Brutos.

Constancia de CBU.

Certificado Mipyme vigente.

En caso de ser empleador, formulario F-931 correspondiente a diciembre de 2019 o posterior, con constancia de presentación ante AFIP.

Copia del estatuto y constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio.

Copia de las actas de designación de los actuales directores o gerentes y de distribución de cargos, de corresponder.

En el caso de que, conforme lo establecido en el estatuto, la facultad de solicitar financiamiento requiera de autorización expresa del órgano de gobierno o del órgano de administración, cuando este sea plural, deberá adjuntarse copia del acta.

Copia del DNI de los directores o gerentes titulares (anverso y reverso)

Garante