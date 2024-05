La mejor corredora de la historia del ciclismo chileno se juega la última carta para representar al país en los Juegos Olímpicos de Paris. Su rival, inducida por la dirigencia, es Catalina Soto, y obviamente, las otras rivales que nutren la Serpiente Pedalera que lucha por los mismos objetivos

Ha sido un viaje sin escalas, maltratador, sinuoso en todo momento, duro, exigente e injusto desde hace un largo rato. Lo conquistado en la ruta le quiere ser ultrajado en los escritorios.

Han hecho todo lo posible por “ponerle palos en la rueda” a la ciclista Aranza Villalón, la pedalera con más lauros en la historia del ciclismo chileno, que pugna por representar a su país en la próxima cita olímpica a desarrollarse en París, Francia.

Es asombrosa la foja deportiva de la oriunda de Santiago de Chile. Ostenta el campeonato chileno de crono individual de los años 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 y 2024. También es campeona nacional de ruta en los años 2018, 2019, 2021. Ganó los Juegos Bolivarianos en el 2017 y en el 2022, el Tour Femenino de Colombia, la Vuelta a Colombia, ambos en el año 2019, y la Vuelta a Formosa en el 2022, entro otros tantos galardones acumulados en su rica historia deportiva.

Villalón no es pasado, es presente y futuro y por ello presenta batalla sin cuartel para alcanzar el honor de defender los colores de su bandera en Paris. Logró que genuinamente le pertenece.

“Lo primero que quiero realizar es agradecer a mis auspiciadores como Joyería Aurus, Café Cordillera, ya que sin el respaldo de ellos no podría haber llegado con el tiempo suficiente a Brasil. También agradezco al Comité Olímpico de Chile por haberme comprado la bicicleta el año pasado para competir en los Juegos panamericanos que se desarrollaron en mi país” dice la corredora del equipo panameño Soltec Iberoamérica.

“Hace una semana solicité a la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile el cambio de fecha para viajar porque necesitaba hacerlo con más días de anticipación para poder estar mucho mejor y así disputar la prueba. Se le consultó al Comité Olímpico y se me negó el cambio. Es una situación muy triste porque uno como deportista siempre pretende el apoyo de los dirigentes y en este caso no lo tuve” explicó Villalón.

“Pese al no, creo que junto a Daniel Bretti, que es mi entrenador, y mis auspiciadores, seguimos avanzando y haciendo lo que teníamos que hacer de estar aquí y en las mejores condiciones porque sabemos que en la prueba contrarreloj los detalles hacen la diferencia. Hay que tener un buen descanso, conocer la ruta, aclimatarse al lugar. En Chile estamos viviendo días muy fríos ya que estamos entrando en el invierno, entonces me siento infinitamente agradecida por el respaldo de todos ellos. Era necesario estar aquí y pudimos lograrlo” contó la ex corredora del Team Eneicat de España.

“El día sábado me toca jugar a un cara y sello con una compañera de selección donde definiremos quién irá a los Juegos Olímpicos de París. De nada ha servido mi rendimiento logrado durante el 2023 y durante este 2024. Tendré que definirlo frente a mi compañera de selección y con las otras rivales del pelotón” lamentó.

“Pedro Palma, el técnico nacional, vino a hacer un negocio a la selección, entonces lo que está haciendo es llevarse los corredores al club. En este caso, está favoreciendo a una corredora que él ayuda en todos los sentidos y es algo evidente a ojos de todos”, dijo oportunamente la consagrada corredora.

El proceso de Chile muestra a las claras que no ha sido bueno en todos estos años. Al menos en el plano femenino. Todo se definirá el próximo sábado. El proceso de cuatro años se dirime en una etapa en línea. Esto es algo que debe poner, obligatoriamente, al Gerente Técnico del seleccionado de Chile en el tapete ya que no entregó un trabajo acorde a lo esperado. Es un rotundo fracaso.

Es una verdadera pena lo que sucede en el ciclismo de Chile. El dirigente siempre cree estar por sobre el deportista y eso es algo erróneo. El dirigente tiene un claro rol y ese es el de velar por bienestar del atleta.

Daniel Bretti, ex Director Técnico de la Selección de Chile en Ruta y actual entrenador de Aranza, también elevó la voz para tratar de provocar la reacción de los dirigentes chilenos. “Todo esto es matemático. Aranza tiene los mejores resultados por el ranking UCI del 2023- Ella ganó la clasificación a los Juegos Olímpicos, es la que obtuvo mayor puntaje en el ranking 2023. Es la que tiene mayor puntaje en el ranking 2024. Es la vigente campeona de Chile de contrarreloj y vice campeona de ruta. Ganó una prueba internacional UCI haciendo podio con la campeona olímpica (la austriaca Anna Kiesenhofer del equipo World Tour Roland) y sacó medalla de plata en los Panamericanos” soltó.

Una pena. Triste historia que amenaza ser cambiada por quienes utilizan armas limpias para revertirlas. “Hay un equipo” dentro del equipo y todo confabula contra la mejor, esa a quien no quieren reconocer, esa a que no quieren admitir, pero a la cual no pueden acallar, por decencia deportiva, personalidad, carácter y por el amor a los colores de su patria, esa a la cual busca y ansía defender en Paris.

Fotos: Bill Torres