Aseguran que un OVNI fue visto sobrevolando Japón

Los vecinos de la ciudad de Sendai, en Japón, no daban crédito a lo que estaba ocurriendo en el cielo. Decenas de imágenes capturadas por diversas personas comenzaron a viralizarse en las redes sociales y, en todas ellas, se veía un extraño objeto el cual aseguraban que era un OVNI.

El ovni u objeto no identificado, el cual tenía una extraña forma de globo blanco, apareció en el cielo de la ciudad ubicada en el norte de Japón. Las misteriosa aparición causó un gran revuelo. “Esta cosa blanca no se mueve para nada. ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede explicar?”, indicó uno de los usuarios.

Finalmente, autoridades de dicho país salieron a dar una explicación, aunque muchos no lo creyeron. “El objeto parece un globo para observar la meteorología, pero no es nuestro”, aseguró un responsable de la oficina de Sendai de la Agencia Meteorológica de Japón.

Un ovni visto en Japón causó revuelo en las redes

Las insólitas imágenes del OVNI lo hicieron ser el protagonista de las redes sociales, en especial en Twitter. El objeto no identificado incluso fue objeto de una pregunta al portavoz del gobierno durante su rueda de prensa diaria. Yoshihide Suga aseguró no estar al tanto de la situación.

De todas maneras, Yoshihide Suga descartó que dicho objetivo que se veía “flotando” en el cielo pudiera causar daños. Según puede verse en algunos videos, el objeto terminó por dirigirse hacia el Pacífico, donde las autoridades perdieron su rastro y no volvieron a verlo más.