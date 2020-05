Aumenta el contagio de niños por COVID-19 en España

Desde su salida a la calle el 26 de abril, los niños han pasado de 634 infectados acumulados a 829. En adolescentes ha habido un aumentado del 36,85%.

Ayer se cumplieron 15 días de la primera salida de los niños a la calle, y desde entonces se ha producido un repunte del número de niños infectados de coronavirus en España.

El pasado 26 de abril había, entre los cero y los nueve años, 634 infectados de coronavirus, según datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad. A día de hoy, son 829 casos acumulados, un 30% más. En cuanto al número de hospitalizados, el diario La Razón ha publicado que se ha pasado de 213 a 270 casos, es decir, un incremento del 26,76%. En la UCI, los casos han pasado de 28 a 39.

Lo mismo ha ocurrido en el caso de los adolescentes (entre los 10 y los 19 años), quienes han pasado de 1.129 casos confirmados a 1.545 en las últimas dos semanas, lo que supone un incremento del 36,85%. Los número de hospitalizados ha subido de 216 a 271, y el ingreso en las UCI se ha elevado un 35,29%.

A pesar de estos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón declaró que “concluir con certeza absoluta es muy complicado, pero si se hubiera detectado un efecto de transmisión se hubiera observado ya”.

“En algunos hospitales, no muchos, sí que habían detectado que la edad media de las personas era menor, no niños. Esto al principio podía ser debido a varias cosas y lo primero que tuvimos que descartar es si tenía que ver con el efecto de la salida de los niños y aparentemente no lo era”, añadió Fernando Simón.

Los datos, en cambio, muestran que el número de infectados ha subido en estas dos últimas semanas, periodo de incubación del coronavirus. Aún así, el director ha informado de que no ha observado «ningún repunte sustancial en ningún lugar».

Fuente: As