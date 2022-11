Diciembre llega con una lista de aumentos en bienes y servicios regulados y no regulados que no le dan respiro al bolsillo de los mendocinos

El último mes del año llega con una lista de aumentos en bienes, servicios regulados y no regulados que le ponen presión a una inflación que aún no logra perforar el piso del 6%. Este diciembre, se comenzará a ver levemente el impacto del programa de Precios Juntos, pese a que aún no está disponible en todos los supermercados.

Las subas que impactaran en el bolsillo de los argentinos en algunos casos se debe a ajustes nacionales, aunque por el lado de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez también autorizó por decreto algunos aumentos que afectará de lleno a los mendocinos.

Colectivo urbano

El pasado 10 de noviembre, el gobernador Rodolfo Suarez anunció el aumento del pasaje de colectivo urbano, incremento que se efectuará en dos tramos.

El primer incremento se aplicará en diciembre y llegará a los $60, mientras que el segundo aumento el boleto será en febrero y pasará a costar $70.

Transporte de media y larga distancia

Recientemente la Secretaría de Servicios Públicos, que conduce Natalio Mema, a través de la resolución N°158, oficializó el aumento del transporte de media y larga distancia en la provincia.

En tanto, el nuevo valor se verá reflejado el 1° de diciembre con una suba del 50%, mientras que el segundo aumento se aplicará el 15 de enero del 2023 con un 20%.

Los aumentos se aplicarán en estas empresas

Nueva Generación S.A. Grupo 750

Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de Servicios Internacional C.A.T.A. Grupo 800

Transportes General Bartolomé Mitre S.R.L. Grupo 850.

Prestaciones S.A. Grupo 300

Autotransportes Andesmar S.A. Grupo 400

Autotransporte Iselín Grupo 510

Antonio Buttini e hijos S.R.L. Grupos 540 y 570

Autotransportes Andesmar Grupo 549

Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de Servicios Internacional C.A.T.A. Internacional LTDA Grupo 580

La Unión S.R.L. Grupo 610

Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de Servicios Internacional C.A.T.A. Grupo 650

Dice Tours S.R.L. Grupo 700

Educación privada

La primera semana de noviembre el Gobierno provincial autorizó el aumento del 15% en las cuotas de las escuelas privadas. Sucede que la normativa vigente está atada al contexto de inflación actual, por lo que de “producirse cambios en el contexto económico nacional y/o provincial que ameriten la revisión de las escalas establecidas por el anexo del mismo, serán evaluadas para su adecuación”.

Combustibles

Por un acuerdo entre el ministerio de Economía y las empresas petroleras se determinó un esquema de suba para los combustibles líquidos –nafta y gasoil– que comenzará con un 4% a partir de diciembre.

Medicina prepaga

El Gobierno nacional acordó con el sector privado de la salud desdoblar al aumento previsto para las prepagas en diciembre, y modificar el sistema de ajuste en las cuotas.

La decisión llegó tras la crítica de la vicepresidenta Cristina Kirchner y luego de la propuesta del ministro de Economía, Sergio Massa.

El sector privado de Salud acordó con el Gobierno desdoblar el aumento del 13,8% que debería regir a partir de diciembre para la medicina prepaga. Será del 6,9% en diciembre y 6,9% en enero.

Además, desde febrero 2023 se implementará un nuevo esquema de aumento mensual de las cuotas, en reemplazo del índice de costo de salud que se aplicaba en forma bimestral.

Alquileres

Para los inquilinos que deben realizar su actualización de alquileres en diciembre -contratos firmados en diciembre 2020 y diciembre 2021- la suba alcanzará un porcentaje de 77,5% de acuerdo a un índice (ICL) que contempla la variación de la inflación y de los salarios. Com ejemplo, un alquiler de $50.000 pasará a costar $88.788 desde el mes que viene.