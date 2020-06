Beneficios de consumir cítricos en invierno

Aquí veremos la importancia de los cítricos en la alimentación. Frutas de invierno y buenas para prevenir los resfriados. Fortalecen el sistema inmunológico y nos aportan vitaminas y minerales. Son alimentos imprescindibles en nuestra alimentación y en nuestra ingesta diaria.

Los cítricos son una serie de frutos pertenecientes al género Citrus. Provienen de plantas de gran desarrollo con hojas perennes, que de acuerdo a su período dan frutos y flores. Son considerados las frutas frescas de mayor valor nutritivo debido al contenido de agua, azúcares, ácidos, sales minerales, fibra y vitaminas, entre las que predomina la vitamina C, de la cual son fuente principal en la dieta.

Limones, naranjas, mandarinas, pomelo, lima… Colores, sabores, aromas… ¡Tienen todo para ser aprovechados! Ellos nos otorgan altos niveles de vitamina C o ácido ascórbico, un poderoso antioxidante que, además, ayuda en la formación del colágeno y favorece la absorción del hierro.

Debería consumirse al menos un cítrico por día e ingerirlos también cuando se coman alimentos ricos en hierro, como carnes y legumbres, ya que la vitamina C tiene un rol fundamental en la absorción de dicho mineral.

Cuidados

La vitamina C es sensible a los agentes del medio, se pierde en los procesos de almacenamiento y cocción, por lo tanto, debe ser consumida en el producto en fresco.

No existen contraindicaciones ni peligro sobre vitaminosis en el consumo de cítricos en personas sanas, ya que el exceso de vitamina C en la dieta se excreta por orina, y no se acumula en el organismo.

El invierno es la estación del frío, es importante cuidar nuestras defensas, el sistema inmunitario, para evitar las infecciones y los virus (catarros, gripe, etc.).

Para prevenirlos y para disminuir la duración de los cuadros es recomendable el consumo de cítricos.

Los cítricos pertenecen al género Citrus cuyos frutos poseen un característico sabor ácido, debido al ácido cítrico y son ricos en aceites esenciales.

Existen muchas variedades pero las más conocidas son la naranja dulce, la naranja agria, el limón, la mandarina, el pomelo y la lima.

Aunque presentan diferencias dentro de cada una de ellas, vamos a incluir a continuación las principales características nutritivas.

Características nutritivas de los cítricos

Su componente mayoritario es el agua.

Son ricos en vitamina C, ácido fólico y contienen cantidades apreciables de beta-caroteno, precursor de la vitamina A.

Son ricos en los ácidos málico, oxálico, tartárico y cítrico.

La cantidad de fibra que poseen es apreciable y ésta se encuentra sobre todo en la parte blanca entre la pulpa y la corteza.

Son una importante fuente de potasio y magnesio y en cambio son pobres en calcio.

Además de ser una importante fuente de micronutrientes, los cítricos nos aportan numerosos beneficios de su consumo regular:

Ayuda en la formación del colágeno en los huesos, músculos, cartílagos y vasos sanguíneos. Favorece la absorción del hierro debido a su acidéz. Controla los niveles de colesterol, azúcar y ácido úrico, previniendo el desarrollo de problemas circulatorios, afecciones cardíacas y enfermedades como la gota. Estimula el funcionamiento del páncreas, regula los niveles de azúcar en sangre y controla las hipoglucemias. Ayudan a mantener la piel más bella y saludable, gracias a las vitaminas y aceites esenciales que contienen. Consumirlos en ayunas contribuye a la limpieza, hidratación y embellecimiento de la epidermis. Activan el sistema inmunológico. Refuerzan las defensas naturales, aumentan la resistencia contra infecciones. Ayudan en el control y pérdida de peso por sus propiedades diuréticas y laxantes. Ayudan a desintoxicar el cuerpo. Ayudan a eliminar metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio y el cromo que se encuentren en la sangre. Depurar los órganos y regenerar los tejidos

Fuente: Dietética y nutrición