Benito Laren, el artista que llegó de Marte y conquistó la Tierra

Por TANIA STUMBERGER / Benito Laren es de San Nicolás provincia de Bs As pero vive en Capital. Él es artista, escritor, realizador de videos y tiene una banda de música. En el año 1987 obtuvo un premio internacional de literatura de la Fundación Givré.

Tiene publicado un libro de poesía y refranes. Es el creador de Larenland, su propio país. Muchos consideran que su obra es de otro mundo, y un artista que es de otro planeta.

-¿Qué recordas de tus primeros momentos en el arte?



Soy artista de nacimiento porque ya en la primaria hacia historietas y dibujitos. Y en la secundaria repetí tres años porque no estudiaba sino iba a escribir y a pintar. Cuando terminé el colegio empecé a trabajar en la fábrica Somisa. Eso fue en el año 1984. Y en septiembre del año 1985 pinté una obra y desde ese momento hasta ahora no paré de pintar. En el año ´91 me fui de la fábrica y viajé a Nueva York. Estuve allí un año. Siempre trabajando con el arte.

-¿Qué artistas admirás y con qué movimiento artístico te identificás?



Trato de ser único. Admiro los cuadros que son muy caros y que yo no puedo comprar.

Me gusta los Impresionistas Monet y Van Gogh. Cuando recorro galerías me gusta ver cuadros costosos.

-¿Cuáles son las temáticas que aborda tu obra?



Son infinitas. Yo tengo temas propios. Por ejemplo una colección de modas. Hice un libro que se llama Modelaren. Realicé más de 300 modelos aunque en el libro pusieron 100.

Otro tema es lo esotérico, los OVNIS. El tema de los OVNIS es por el material que uso. Yo pinto sobre vidrio. Cuando empecé a trabajarlo en 1987 pusieron mi obra en el museo Corning Museum of Glass de Nueva York. Con papel holográfico hice los OVNIS que brillan. Las temáticas también dependen porque trabajo mucho por encargo.

-Contame sobre Larenland, ¿cómo surgió la idea? (Benito Laren hace una pausa y cuenta…)



Todo comenzó cuando estaba en la escuela secundaria, en primer año. Y no sé cómo paso que me apareció en el zapato una estampilla. Y desde ese momento más o menos a los 14 años empecé a soñar con estampillas. Y ahora tengo muchas colecciones. Pero me di cuenta que nunca iba a terminar de completarlas por lo caras que son. Después en el 2007 se me ocurrió inventar un país. Entonces hice 50 modelos de estampillas, las caras y las baratas. Y allí nació Larenland. Las cartas circulan por el correo con mis estampillas. Se mostraron en una Trienal Poli/gráfica en Puerto Rico hace unos años. Cuando se inauguró el centro CCK, que era el correo antiguamente, también expuse la colección de estampillas. Y el país Larenland nace con eso. Y también con la literatura. Así empecé a armar el país.

-¿Y cómo es este país?



Aquí ocupo el trono desde que fui coronado. El trono de la reina aún está vacante. En Larenland hoy la Ministra de Belleza es Amalia Adriana Amoedo, la nieta de Amalita Fortabat. Hay ministros, embajadores. Para ser un ciudadano de Larenland hay que adquirir una alfombra. En el exterior está representado artísticamente por la galería Moonligh Art Space.

En 2017 se realizó una retrospectiva en el Museo Fortabat que duró cuatro meses. Al segundo mes me coronaron rey.

En Larenland también hay moneda propia: el Dolaren. El de color negro es para pagar los sueldos en negro. Las monedas son las llamadas Pepas.

Tiene una religión propia, de mucha luz. Que es la de los Testigos de Jehovatios. Las Islas Divinas son dos: Barbiland y Barbilonia, que es donde se localiza la capital.

-Contame sobre tu banda de música, ¿Cómo comenzó esa otra veta artística de Benito Laren?



Cuando estaba en la secundaria escribiendo poesía, había un chico que hacia música. Le propuse juntarnos para hacer algo. Luego de unos años se unió otro chico y cantó el primer tema que se llamaba “arena caliente”. Después, hace un tiempo, con un amigo que se llama Nacho Marciano, hicimos la Larenband. Él se encarga de la música y yo canto palabra por palabra en la computadora. Y escribo la letra. Tenemos temas en Spotify y YouTube.



¿Qué relación tenés con la venta de tu trabajo? ¿Cómo incentivás la venta de tu obra?

Eso tiene relación con la forma de pintar que tengo. Está el impresionismo, el cubismo. Bueno…, lo mío es el oportunismo. Trato de ver primero a quién le puedo vender un cuadro y después lo hago. Tengo mi propia galería. El año pasado y también este año estuve viajando al exterior con una señora que tiene una galería que se llama Moonligh Art Space, que es una galería virtual. Estuve participando en una Feria Scope de Miami en diciembre. Y en Nueva York en marzo de este año.

Anteriormente mi primera muestra fue en el año 91 en el centro cultural Ricardo Rojas y en ese momento tuve la suerte de vender obras.



-¿Cómo crees que se encuentra el medio artístico actualmente?



Estamos atravesando un tiempo muy difícil para comercializar nuestras obras en estos momentos.



-¿Qué otras actividades realizás?



Si no estoy escribiendo, estoy haciendo música. Todo el tiempo estoy haciendo cosas. Tengo una casa muy grande y puedo desarrollar todo acá. Hasta espectáculos. Tengo una terraza espaciosa donde hice un escenario.

-Si tuvieras que definirte con una frase o con una palabra ¿cuál sería?



Multipatetico. Hago todo con humor.



-¿Hay algo más que te gustaría contarme sobre tu persona o tu trabajo?



Me gustaría en algún momento ser Presidente. Mi plan es ese. Ahora soy rey de un país, y quiero que la gente vea que lo manejo bien. Me voy a candidatear.