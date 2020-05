Boca licencia a su plantel hasta el 8 de junio

La secretaría técnica de Boca Juniors, que encabeza el vicepresidente segundo del club Juan Román Riquelme, comenzará a gestionar la semana próxima la renovación de los contratos de Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano, a pedido del entrenador Miguel Russo, quien hoy licenció al plantel hasta el 8 de junio.

Si bien aún no hay fecha para la vuelta del fútbol argentino, Boca buscará desde el lunes avanzar en la renovación de los contratos del referente Tevez, figura en el último tramo de la Superliga que el equipo ganó en marzo último; de Zárate y de Soldano, que vencen el 30 de junio, dijeron a Télam allegados a la dirigencia «xeneize».

Tevez, capitán e ídolo del club que fue figura destacada en los últimos siete partidos que lo llevaron a Boca a festejar otro campeonato, es el caso de más relevancia para la secretaría de fútbol.

Riquelme tendrá una charla con el «Apache» para ver cómo se siente en lo físico y en lo anímico.

A pesar que se le ofrecerá un sueldo muy inferior al que ganaba en la época de la presidencia de Daniel Angelici, de ambos lados son optimistas en que se va a llegar a un acuerdo por un contrato que tendrá premios por objetivos, debido a la edad del jugador, de 36 años.

Con respecto a Mauro Zárate, de 33 años, quien tiene uno de los contratos más altos del plantel, se le ofrecerá un salario inferior debido a la crisis económica derivada de la pandemia. Allegados al ex jugador de Vélez dijeron a Télam que la idea del delantero es retirarse en Boca.

Para Miguel Russo es de suma importancia que Zárate se quede porque es el reemplazante natural de Tevez, en especial si se analizan las consecuencias que el parate de tantos meses por la pandemia pudieran tener sobre «Carlitos».

Por último, Franco Soldano, de 25 años, cuyo pase pertenece al Olympiakos de Grecia y la opción de compra es de 5 millones de dólares, la idea de Riquelme es gestionar un nuevo préstamo de por lo menos seis meses.

El representante del delantero le dijo a Télam que Soldano se quiere quedar en Boca y que la dirigencia del club griego no pondría obstaculos para un nuevo préstamo el ex Unión de Santa Fe.

Hasta ahora, son tres los jugadores a quienes se les vence el contrato a fin de junio que no seguirán en el plantel: Junior Alonso, quien adujo razones personales; Marcos Díaz, a quien el club ya le comunicó que no está en los planes del técnico; y Nahuel Molina Lucero, quien no llegó a un acuerdo en su nuevo contrato y con el pase en su poder podría seguir su carrera en un club de España.

Desde hoy, los jugadores del plantel profesional, quienes se entrenaron en sus casas durante el parate del fútbol por la pandemia, siempre monitoreados por el cuerpo técnico boquense, gozarán de una licencia hasta el 8 de junio, según lo dispuso el DT Miguel Russo.