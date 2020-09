BTS llega al número uno del Hot 100 con Dynamite

BTS logró su primer número uno en el ranking Billboard Hot 100 gracias al debut en la cima de ‘Dynamite, convirtiéndose así en la primera banda sur coreana en la historia en llegar a ese puesto. La boy-band formada por J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y V había alcanzado previamente el puesto número cuatro con ‘On durante el mes de marzo.



El Hot 100 incluye todos los géneros transmitidos en los Estados Unidos de manera streaming, reproducciones en radio e información de ventas. Todos los rankings serán publicados en billboard.com el primero de septiembre.

‘Dynamite, lanzado por BigHit Entertainmete/Columbia Records, es el track número 1.109 en alcanzar el puesto más alto del Hot 100 en sus 62 años de historia

Estos fueron algunos de los datos de la salida del single:

Ventas, streaming y transmisiones: ‘Dynamite, lanzado el 21 de agosto, alcanzó las 33.9 millones de reproducciones en Estados Unidos y logró vender más de 300,000 unidades la primera semana, de acuerdo a Nielsen Music / MRC Data. También alcanzó las 11.6 millones de reproducciones en radio al finalizar la semana del 30 de agosto. Además, comenzó esta semana en el puesto número 1 en la categoría “Digital Song Sales” y en el número tres de “Streaming Songs”.

Es la mayor venta semanal digital en casi tres años: Con 265,000 ventas descargadas (sobre su total de 300,000 que incluyen vinilos y versiones físicas en cassette), ‘Dynamite debuta con el mayor número de ventas digitales desde el 16 de septiembre de 2017, cuando ‘Look What You Made Me Do, de Taylor Swift, alcanzó 353.000.