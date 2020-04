Bullrich: «La solución no es liberar presos peligrosos»

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reiteró hoy que no cree que «la solución sea liberar presos peligrosos» e insistió en que «los presos tienen que estar presos», en relación al debate sobre eventuales liberaciones y arrestos domiciliarios de personas privadas de su libertad, ante la pandemia de coronavirus.

«No creemos que sea la solución liberar presos peligrosos. Los presos tienen que estar presos. Tienen que estar en donde su condena dicta, por delitos que cometieron», dijo hoy Bullrich en declaraciones a radio Metro.

En ese marco, la dirigente afirmó que «habrá que generar condiciones concretas de salud, pero los presos tienen que estar presos, sino entramos en el mundo del revés y aprovechamos estas circunstancias, como vimos en una serie de audios, donde han dicho desde la Comisión de la Memoria, que quieren liberar hasta el último preso».

«Nosotros en cuatro años de gestión recuperamos 10.000 asesinos y violadores que estaban en la calle y los volvimos a meter adentro para que no sean un peligro para la sociedad, y ahora los vuelven a liberar a todos», cuestionó la ex ministra de Seguridad.

Ayer, en un comunicado, el PRO expresó su oposición a la liberación «masiva» de presos «que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas», consideró que «tienen que cumplir sus condenas» y recordó la ley de víctimas que «obliga a los jueces» a consultar, escuchar y notificar a las víctimas antes de otorgar una prisión domiciliaria.

En el comunicado del PRO, que lleva las firmas de Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri, se señaló que ya hubo que lamentar casos en los que «liberaron a delincuentes», que «cometieron nuevos y aberrantes delitos» y advirtieron que eso «va a seguir pasando si los siguen liberando».

Por otro lado, Bullrich consideró hoy que «hay un exceso del protagonismo del Ejecutivo sobre otras áreas que muestran que hay que tener una mirada y un ojo muy abierto respecto de la situación que está sucediendo» y opinó que «en el marco de la economía, el hecho de haber dado un paso como se dio en el Mercosur, demuestra un aislacionismo que Argentina está buscando».

Bullrich también cuestionó que el presidente Alberto Fernández no le conceda una reunión a toda la dirigencia opositora.

«Todos los intendentes y las personas en gestión tienen que estar a la cabeza del municipio charlando con el Presidente y con el comité de crisis, pero lo que no puede el Presidente es que, si la oposición le pide una reunión para discutir la crisis, no se la de», cuestionó la ex funcionaria.

Si bien el mandatario mantuvo una reunión con los jefes de las bancadas del Congreso, Bullrich consideró que «Juntos por el Cambio es la principal oposición de la Argentina, y todavía no hemos tenido ninguna reunión».

«No sabemos demasiado bien qué está pasando, en qué situación estamos, aunque nunca hemos estado en contra de la cuarentena», dijo Bullrich y agregó: «Se habló de etapas: ¿en qué etapa estamos? ¿cómo se prevén las próximas?».

Por último, dijo que cuando se presentó la oferta del gobierno argentino por el tema de la deuda externa, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta concurrió a Olivos sin saber de qué se trataba la reunión.

«Ni siquiera Larreta se enteró. Lo citaron a Casa de Gobierno (sic), nadie sabía que iba a ser para una reunión en la que se iba a discutir la deuda», sostuvo y recordó que el PRO «sacó un documento, en el que decimos que nosotros no conocíamos la oferta, no apoyamos ningún tipo de default, y eso está firmado por todos los miembros de Juntos por el Cambio».