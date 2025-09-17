Noticias Mendoza

Buscan a Lourdes, la niña de 5 años que desapareció en San Rafael

Se trata de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón. Fue retirada del colegio por un pariente en el distrito Villa 25 de Mayo. Mide un metro y tiene pelo largo.

Una niña de 5 años desapareció este martes en el departamento del sur de Mendoza, San Rafael, luego de que un familiar la retirara de una escuela.

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal provincial le envió a la agencia Noticias Argentinas, Lourdes Milagros Gómez Leguizamón fue vista por última vez a las 16:30 de ayer cuando un pariente la buscó en el colegio Alfredo R. Bufano en el distrito Villa 25 de Mayo.

La niña vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de “labubu” y zapatillas rosadas.

Además, mide un metro estatura, su tez es trigueña y tiene pelo castaño oscuro, largo hasta la cintura, mientras que sus ojos son marrones y en la nuca posee un lunar de nacimiento.

La Oficina Fiscal Nº1 de San Rafael solicitó a los habitantes a que aporten datos certeros al 911 para dar con el paradero de Lourdes.

Los Estados del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) suscribieron hoy en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con los Estados de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), que prevé un aumento de las exportaciones de ambos bloques y ventajas para empresas e individuos.
El Mercosur firmó un Tratado de Libre Comercio con cuatro países de Europa

Se cayó la millonaria demanda del jubilado de Mendoza contra Astra Zéneca

Advierten que no habrá un aumento adicional directo sobre las jubilaciones

La sexta carrera de la temporada quedó en manos de Bruno Contreras

La Escuela de Rock Mario Mátar ya tiene nueva sede en el Le Parc

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Vuelve el viento Zonda a Mendoza aunque con una intensidad moderada

Encontraron muerto a un femicida en el penal de Almafuerte de Mendoza

Wall Street Journal y Financial Times apuntan contra Karina Milei