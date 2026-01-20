Buscan a un adolescente de 14 años que está desaparecido en Maipú

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.

Un adolescente de 14 años es intensamente buscado en Maipú luego de permanecer desaparecido desde la noche del 17 de enero, cuando salió de su casa y no regresó. El Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda y solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero.

¿Quién es el adolescente desaparecido en Maipú?

Se trata de Bruno Benjamín López, de 14 años. Mide 1,80 metros, tiene contextura delgada, piel trigueña, ojos marrones y el cabello teñido en dos colores: blanco de un lado y negro del otro.

¿Cómo estaba vestido la última vez que fue visto?

Al momento de su desaparición, el adolescente vestía un pantalón negro marca Adidas con rayas blancas y zapatillas marrones de la misma marca. También llevaba una remera negra con líneas rojas en el cuello y una campera negra con detalles en color naranja.

¿Cuándo y dónde fue visto por última vez?

Bruno fue visto por última vez la noche del viernes 17 de enero, cuando salió de su domicilio en el departamento de Maipú y no volvió a regresar.

¿Cómo aportar información sobre su paradero?

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga contacto con el menor o cuente con datos que ayuden a la investigación se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911.