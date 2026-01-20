Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Piden colaboración

Buscan a un adolescente de 14 años que está desaparecido en Maipú

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.

Un adolescente de 14 años es intensamente buscado en Maipú luego de permanecer desaparecido desde la noche del 17 de enero, cuando salió de su casa y no regresó. El Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda y solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero.

¿Quién es el adolescente desaparecido en Maipú?

Se trata de Bruno Benjamín López, de 14 años. Mide 1,80 metros, tiene contextura delgada, piel trigueña, ojos marrones y el cabello teñido en dos colores: blanco de un lado y negro del otro.

¿Cómo estaba vestido la última vez que fue visto?

Al momento de su desaparición, el adolescente vestía un pantalón negro marca Adidas con rayas blancas y zapatillas marrones de la misma marca. También llevaba una remera negra con líneas rojas en el cuello y una campera negra con detalles en color naranja.

¿Cuándo y dónde fue visto por última vez?

Bruno fue visto por última vez la noche del viernes 17 de enero, cuando salió de su domicilio en el departamento de Maipú y no volvió a regresar.

¿Cómo aportar información sobre su paradero?

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga contacto con el menor o cuente con datos que ayuden a la investigación se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911.

También puedes leer

Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.

Con un formato especial

Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Elecciones 2026

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos

Te puede interesar

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Piden colaboración

Buscan a un adolescente de 14 años que está desaparecido en Maipú

Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.
Con un formato especial

Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Elecciones 2026

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos

Ciudad de Mendoza

Reabrió la avenida Sarmiento tras una renovación integral ante más de 15 mil personas

Costo de vida

La inflación no cede en alimentos: verduras y aceites presionan los precios en enero

Omar Felix es el intendente de San Rafael que firmó la ordenanza e impulsa la elección de convencionales constituyentes
Elecciones 2026

Seis departamentos votan concejales mientras San Rafael define su autonomía

República Dominicana

Un mendocino pelea por su vida en Punta Cana tras una infección fúngica grave

Investigación judicial

Hallaron más huesos humanos en Maipú y crece la hipótesis de un cuerpo desmembrado

Salud pública

Detectaron el segundo caso de “súper gripe” H3N2 en Mendoza

Gobernar Mendoza

Ulpiano Suarez se prepara para 2027 y admite una interna en Cambia Mendoza

Washington

Trump respaldó a Milei por declarar terroristas a la Hermandad Musulmana

El productor argentino Bizarrap.
“Orange County”

Bizarrap sorprendió con una colaboración inesperada junto a Gorillaz

Averiguación de paradero

Buscan a Cristian Barrera, un joven de 31 años desaparecido en Guaymallén

Financiamiento educativo

Mercedes Llano impulsa un proyecto contra las universidades nacionales

Salud Pública

Hospital de Luján de Cuyo: cómo será el nuevo modelo público con gestión privada

Copa Argentina 2026

Independiente Rivadavia debutará ante Estudiantes de Caseros