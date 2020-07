La iniciativa legislativa para regular a influencers busca garantizar los derechos de los usuarios del Internet .

La senadora del Partido Frente de Todos en Argentina, Cristina del Carmen López Valverde, presentó un proyecto de ley. Es para regular la actividad de los creadores de contenidos en las redes sociales conocidos como influenciadores o influencers, usuarios profesionales de Internet.

La congresista argentina señaló que el proyecto busca controlar las publicidades virtuales. También imponer una serie de normas que permitan al Estado garantizar los derechos de los usuarios de las redes sociales.

«El Estado debe proteger los derechos del consumidor consagrados en nuestra normativa legal. Y velar por evitar que la publicidad en ningún caso distorsione los valores propios de una sociedad democrática. Que no discrimine, que no promueva la violencia, que informe adecuadamente sobre bienes y servicios. Que no agreda, que no ataque las buenas costumbres y la moral social. Entre otras posibles situaciones negativas en las que la publicidad puede incurrir» enfatizó Valverde.

La publicidad potencia a la economía

La iniciativa considera como prácticas de publicidad digital de los influencers el unboxings. El cual revela marcas y promoción de productos, así como los sorteos. Etiquetas de marcas a través de fotografías o videos y cualquier otra forma de difusión con propósitos comerciales.

«La publicidad constituye un núcleo central alrededor de la cual gira la economía, es el medio idóneo que permite la agilización del mercado. Puede ser entendida como un conjunto de estrategias, canalizadas por distintos medios de comunicación. Orientadas a dar a conocer productos y servicios a la sociedad, estableciendo así una relación dual entre el que ofrece y el que consume. Muchas veces con el propósito de aumentar las ventas o de instalar un producto nuevo en el mercado se miente. El oferente puede practicar una publicidad engañosa o abusiva» indicó el proyecto de Ley en los Fundamentos.

En ese sentido, Valverde manifestó que con el desarrollo de las telecomunicaciones en el área digital se ha estimulado nuevas formas de mercadeo. El cual deben de estar regidas por las leyes y la Constitución política del país suramericano.

«En las últimas décadas se ha desarrollado un tipo de publicidad denominada digital. Que consiste en la promoción comercial en base a las tecnologías informáticas y del uso de internet» agregó Valverde.