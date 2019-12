Busso le dio un nuevo título a Talleres en el futsal mendocino

(Por Prensa FeFuSa) – Andes Talleres cierra un año exitoso en lo que a sus inferiores se refiere. Dos títulos en Copa de Oro así lo avalan. El Azulgrana fue campeón con la C 15 en el Apertura y con la C 20 en el Clausura. Ambos equipos fueron dirigidos por Diego Busso, con quién charlamos para conocer un poco más del proyecto de los Matadores que cuentan con más de 150 jugadores activos en los registros de Fefusa.

-Imagino que cerrar el año con dos títulos es un balance altamente positivo. -Todo el futsal se ha emparejado mucho. Ganar un torneo es algo realmente difícil. Por eso dos títulos no es poca cosa, pero estamos en un club que por su historia siempre nos exige más y más. Así que hay que trabajar en cada detalle para poder competir firme siempre. -¿Ganarle la final de la C 20 a Regatas tiene un plus especial? -Imposible decir que no, son los dos clubes más grandes y con más historia de este deporte, nunca me voy a olvidar de esa final.

-¿El club pone mucho énfasis en la formación de jugadores? -Estamos en al obligación de darle a los chicos todas las herramientas. No puede haber sistema de juego al cual un jugador formado en Talleres no se pueda adaptar. En cuanto a la parte humana, sin esto no hay nada, es lo más importante. -Tuvieron muchos jugadores en selecciones mendocinas -Sí, y estamos felices por ellos y muy orgullosos.. cómo dije antes hay que trabajar y en este sentido, tratar de que sean varios más los que lleguen a los distintos seleccionados. -¿Quiénes son los que trabajan en inferiores? En C 20 Matías Ghiotti y yo (en el segundo semestre creamos un equipo más). En C 17 Gastón Fernández y en C 15 Santiago Martínez y yo. Después contamos con la colaboración de Juan Ignacio Busso, Tomás Civelli, Facundo Tejada, Facundo Gómez, Leonardo Pacheco y Lautaro García. ADN puro. -¿Han pensado en incorporar el futsal femenino? -Si, hemos tenido que acomodarnos este año, pero no falta mucho para que las chicas puedan también ser parte del futsal de Talleres. ¡Tiene que ser así!

De cara a lo que viene, Diego nos cuenta que el 1 de febrero estarán iniciando los trabajos para la temporada 2020 y que los jugadores que quieran sumarse pueden hacerlo contactando por redes sociales a alguno de los técnicos. Para el final, Diego dejó un mensaje: “Agradecer a mí esposa y a mí hija por estar siempre bancando mis locuras, mis viajes y todo el tiempo que demandan los chicos. Al resto de mí familia y a la gente que nos confía a sus hijos.

Siempre hay que priorizar lo grupal por sobre cualquier interés personal. El club ante todo! Gracias por este espacio! Felices fiestas para todos!”. Talleres, un histórico de nuestro deporte que sigue mostrando que tiene gran potencial para seguir creciendo y como todos sabemos, si crece uno, crecemos todos.