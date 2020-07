Por TANIA STUMBERGER / Con su pintura figurativa, expresionista, hace varios años que Candelaria Silvestro trabaja con la temática de la mujer de diferentes maneras. Acaba de participar junto a varios artistas del resto del mundo en la película “Antonin Artaud, el Teatro y la Peste”.

Candelaria Silvestro es cordobesa y, claro, vive en las sierras de Córdoba, camino a las altas cumbres, en la localidad de Falda del Carmen, hace 16 años. En su casa que está en el campo, vive con su familia. Tiene un varón de 11, y dos hijas, de 16 y 17.

Fue a la escuela provincial de arte Figueroa Alcorta y después estudió Historia del Arte en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2015 finalizó una licenciatura en Arte y Gestión cultural.

-¿Qué recordás de tus primeros momentos en el arte? ¿Y con qué materiales trabajás?

-Desde chica me gustó la pintura, tenía la necesidad de plasmar las cosas que veía, cosas simples, como pájaros, un paisaje, o veía la realidad o se me venía una idea a la mente. Empecé a estudiar en el taller de Ángela Rojo, una artista sanjuanina que vive en Córdoba y había sido alumna de Farina, un artista muy conocido en Córdoba. Esto fue cuando tenía 10 años. Allí obtuve el conocimiento de la técnica y una educación bastante académica. Cuando ingresé a la universidad ya sabía trabajar con todos los materiales. Y hasta el día de hoy me dedico a experimentar con ellos, desde el lápiz hasta el óleo.

-Los materiales con que trabajo es técnica mixta y los elaboro yo. Compro la materia prima y con eso armo los colores y diferentes materiales. Emulsiones acrílicas que mezclo con óxidos, cenizas, ferrite, aserrín, (cosas que le aportan materia y textura a la obra).

En su técnica mixta, Candelaria Silvestro, utiliza óleos y todo lo resuelve de forma muy artesanal. Armando bastidores. Incluyendo tela y madera que ella misma adquiere.

-¿Cuál es la temática de tus obras?

-Hace varios años que trabajo en obras con la temática de la mujer, con la figura femenina. Trato el tema en la mujer sobre la sexualidad. Sobre el género, con una visión más política. He trabajado con series desde la anorexia, bulimia, trans, la maternidad, la prostitución. Cuando empecé a trabajar con la temática de la anorexia, que fue muy fuerte, lo que más me interesaba era las contradicciones de la imagen. Trabaje con el acrílico como si fuera acuarela (luminoso, aguado) más de mancha, en contraste de lo que decía la imagen. Como que había una contradicción entre las diferentes sensibilidades. Me gusta trabajar con eso. Otra serie más abstracta es la de cortaderas, una planta que crece acá donde vivo. Está la figura femenina en los paisajes.

-¿Y además de los paisajes y las mujeres…?

-También se encuentra la serie de las jaulas que son estructuras donde también aparecen las mujeres. Porque en el paisaje donde estaban emplazadas esas figuras eran las jaulas que están inspiradas en las glorietas del parque Sarmiento. Es donde me crie e hice el colegio. Me inspiró un montón de estructuras que son muy antiguas y algunas destartaladas. Y se fueron metamorfoseando en jaulas. La jaula es un elemento más grafico por la estructura. Cada cosa que uno toma desde lo conceptual o lo plástico te va abriendo otro camino. En lo último que estoy trabajando es la serie de las ratas.

-¿A qué lugares geográficos y /o simbólico te ha llevado tu trabajo de artista?

-En general estos temas, esta feria de la jaula la empecé en 2004. Y la última muestra sobre eso fue en el 2013. Y cada tanto reaparece como el de la mujer que también lo empecé en esa época en 2013 y todavía continua. La mayoría de estas temáticas las empiezo a trabajar y tienen un periodo de metamorfosis bastante largo. Tengo mucha producción. Hay una parte del trabajo que es más conceptual. Está atado a una idea o un concepto. Pero está de la mano de una estética de una imagen, de algo plástico, que mantiene un equilibrio.

-¿Cómo definirías tu espacio de trabajo?

-Es un terreno aislado, sin vecinos, en las sierras. Es bastante árido y en invierno muy frio. Tengo un espacio bastante amplio, rustico, diseñado de tal manera que pueda mancharlo y no preocuparme por ensuciar. Es como un galpón. Además poseo un espacio más limpio destinado para el grabado. Tengo un entrepiso donde están todas mis obras y un espacio reservado como galería de exposición. En este tiempo pude vender algunas obras.

-¿Cuál es la relación que tiene tu familia con tu trabajo?

-Mis hijos se han criado conmigo en el taller y he trabajado con ellos al mismo tiempo. Al principio fue bastante complicado. Porque mis hijas se llevan poco tiempo. Más por venirnos a vivir al campo, tenía mucho menos ayuda. Estas más solo con los chicos. Después di talleres para niños y ellos se prendieron. Y empezaron a hacer su trabajo independiente del mío. Ahora ya tienen su camino. Pero han estado presentes en todo el proceso.

-¿Si tuvieras que definirte con una frase cual sería?

-Adrenalina. En mis obras se ve la adrenalina porque trabajo mucho con las carreras y se ve a las personas corriendo carreras al límite. Insistente, soy bastante insistente. Me gusta mucho la disciplina que permite que las cosas sucedan. Para que salga una obra, por la cantidad que uno produce, tiene que haber una disciplina porque no siempre fluye.

-¿Qué otros intereses tenés y cómo los canalizás?

-Soy instructora de Aikido, un arte marcial japonés, que practico hace muchos años. También doy clases en mi taller, donde he trabajado bastante con niños porque tengo más onda. Como con los chicos míos. También hago trabajos como escenógrafa, vestuario, escenografía digital con animación. Todo con la compañía Taanteatro con la que trabajo hace 20 años, compañía que también produjo la película en la que participo.

Contribución a la película “Antonin Artaud El Teatro y la Peste”

Candelaria acaba de participar en la película Antonin Artaud, el Teatro y la Peste, con dos colaboraciones suyas: Símbolos y Conciencia.

El film fue producido por la Compañía Taanteatro de Sao Pablo, con la que trabaja hace 20 años.

Tiene trabajos en común desde lo que es artes plásticas. Y en este proyecto ha colaborado desde lo escénico. Con un trabajo más performático.

Es la primera vez con una película. Ha hecho algunos videos de documentación de obra y de documentación de pintura, pero la primera en que trabaja con su cuerpo.

Estuvo dentro de un proyecto de un número más grande de gente, de todos lados del mundo. Son 13 artistas: de Brasil, Francia, de Finlandia, Mozambique y Túnez. Ella solamente de Argentina.

La edición final se hizo en Nueva York con la idea del alemán Wolfgang Pannek. Con un extracto del de texto de Artaud de la Peste.

Antonin Artaud El Teatro y la Peste- Taanteatro Compañia un Film de Wolfgang Pannek"Simbolos"Candelaria SilvestroSegmento con el cual participo de film2020Texto extracto del Teatro y la Peste de Antonin Artaud.Idea Candelaria Silvestro y Wolfgang PannekPerformer Candelaria Silvestro.Camara Victoria Fraticelli y Lucia FraticelliEdicion Wolfgang Pannek y Bruna Baiocchi De Araujo Publicado por Candelaria Silvestro en Martes, 7 de julio de 2020

-¿Cómo fue tu experiencia con este trabajo?

-Muy interesante el trabajo. Aislada por la cuarentena en el campo. Justo en este contexto era verlo como de otra manera, no tan intelectual ni abstracto.

Las camarógrafas fueron sus dos hijas, Victoria y Lucia. Quienes también aparecen en los créditos. A ellas también les gusta el cine y el arte.

Antonin Artaud El Teatro y la PesteTaanteatro Compañía un film de Wolfgang Pannek "Conciencia"Candelaria SilvestroSegmento con el cual participo de film 2020Texto extracto del Teatro y la Peste de Antonin Artaud Idea Candelaria Silvestro y Wolfgang Pannek Performer Candelaria Silvestro Cámara Victoria Fraticelli, Lucia FraticelliEdicion Wolfgang Pannek y Bruna Baiocchi De Araujo Publicado por Candelaria Silvestro en Martes, 7 de julio de 2020

Candelaria y sus hijas forman una verdadera familia de artistas en plena expansión.

Candelaria Silvestro

Argentina

Pintora

Nacida 1977, Córdoba, Argentina.

Principales Exposiciones

2001-Fundacion Nacional de Arte Sao Paulo.

2004-Galeria Espacio Centro.

2005-Galeria Artis.

2006-Galeria Corazon Cordobés.

2007-Galeria Mirabille.

2007-Palacio Nacional de las Artes Palais de Glace.

2008-Museo Naval del Tigre.

2009-Museo Emilio Caraffa.

2012-Galeria Sasha.

2013-Palacio Nacional de las Artes Palais de Glace.

2015-Museo Genaro Perez.

2016-Galeria Perotti.

2015-16-17-Galeria Esaa.

2017-Galeria Modos.

2017 Alianza Francesa Sao Paulo Cortaderas.

2018 Sala Farina Expo Diversidad de Genero.

2018 Fundación Nacional de Arte Sao Paulo.

2018-Humor Erótico Galería Privada La Mínima Sao Paulo, Brasil.

2019 Colaboración y Participación de la Oficina Residencia TORR de la

Compañía Taanteatro, Sao Paulo, Brasil.

2019 Exposicion Individual Obras 1998-2019

Fundacion Merlin, Calamuchita, Cordoba, Argentina.2019

2019 Exposicion Gorriarena & Silvestro – Galeria SashaD- Cordoba, Argentina.

Premios

1998-Segunda Mención de Honor Cámara Argentina de la Construcción.

2003-Mención de Honor Consejo Federal de Inversiones.

2004-Premiada con el Premio Municipal Pintura LXXXI Salón Anual de

Santa Fe.

2005-Segundo Premio Salón San Francisco.

2005-Primer Premio Pintura Salón Ciudad de Córdoba Municipalidad de

Córdoba XXVII.

2007-Segundo Premio en Pintura Agencia Córdoba Cultura.

2007-Tercer Salón de Artes Visuales Salón Cipolletti Segundo Premio en

Arte Digital Municipalidad de Cipolletti.

2008-Mención Especial en el Salón Banco de Córdoba pintura.

2013-Mención Especial en el Salón Banco de Córdoba pintura.