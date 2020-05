Caso Sardá: «Al arzobispado de Mendoza y a Edgardo Fretes»

Por CAROLINA JACKY / Atento a un comunicado publicado en distintos medios periodísticos adjudicando el mismo al Arzobispado de Mendoza y mencionando al Señor EDGARDO FRETES como Jefe o Encargado de Prensa, autor del mismo, es que como ahí se califica negativamente la actuación del Dr. Carlos Lombardi y de la Dra. Carolina Jacky, haciendo uso del derecho de réplica, detallamos los acontecimientos y damos respuesta al mismo.

COMUNICADO DEL ARZOBISPADO DE MENDOZA

Según algunos medios el arzobispado de Mendoza difundió un comunicado, en el que afirma que no fue notificado de “demanda alguna” sobre el caso de un sacerdote acusado de supuesta violencia del género y por la que un tribunal de la justicia mendocina le prohibió el eventual traslado del religioso.

“Sorprende la liviandad ética y jurídica con la que los abogados patrocinantes de la causa hacen apariciones mediáticas, avaladas por la notoria y desprolija actividad del tribunal en cuestión, con severas y graves fallas de constitucionalidad en su obrar, toda vez que hay una causa judicial cuyos demandados no conocen en absoluto los términos de lo reclamado. Confiamos en que la Justicia dé los pasos necesarios para reparar la gravedad de lo actuado hasta ahora y salvaguarde los derechos de todas las personas e instituciones afectadas. Que actúe conforme a derecho, según la naturaleza reglada de su actividad. En el camino de la verdad de los hechos, la autoridad judicial no puede obrar con arbitrariedad, prescindiendo de las elementales garantías constitucionales”.

Esto habría llegado por medio del Señor EDGARDO FRETES, algo que sería importante que el Arzobispado confirme.

Como este Señor ya ha tenido actuación en otros casos, todo hace suponer que habla por orden Superior.

Sería importante que también se aclare que dentro de las instrucciones está llamar a medios y a periodistas, en algunos casos por mail, AMENAZANDOLOS de iniciarles juicios por las notas periodísticas referidas al Juicio contra el Arzobispado de Mendoza y contra el Sacerdote Alberto Daniel SARDA, este último por abuso y acoso sexual efectuado contra una adolescente (16 años), hoy mayor de edad.

Esta AMENAZAS también han sido efectuadas por mail y se ordenaba levantar las notas, algo que cumplió Diario El Ciudadano (CNN) y también contra Grupo América, por la publicación que hiciera Diario UNO.

Desde ya deja mucho que desear el actuar de este Señor, y poco puede hablar de ética y de derechos cuando se intimida a la prensa, se ataca el derecho a informar, y lo más llamativo es que una Institución que se dice representar a la Iglesia Católica solo trate de amparar al denunciado.

Desde el lado de la Fe no se puede comprender este actuar, más cuando el actual Arzobispo de Mendoza fue anoticiado de conductas censurables del cura Alberto Daniel SARDA con relación a las mujeres, no cumpliendo con sus votos de castidad.

Si predicamos y no cumplimos con la predica es como decir “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. ESTO ES HIPOCRESÍA.

Por otro lado reconocer que fueron notificados de una orden judicial que les prohíbe trasladar al cura SARDA de la jurisdicción del Tribunal, o sea de una medida de protección, algo que vulgarmente se llama medida cautelar, y seguidamente decir que no conocen la demanda, es desconocer el derecho y el procedimiento aplicable en violencia de género (Ley 26.485).

ESTO ES IGNORACIA o MALA INTENCIÓN.

Como seguramente nadie en el Arzobispado se ha capacitado conforme lo establece la LEY MICAELA.

Como parece que sus asesores tampoco lo han hecho.

Cómo rechazan la perspectiva y violencia de género, y por rechazarla no estudian sus normas, entonces no pueden entender lo resuelto por la Justicia.

ESTO ES IGNORANCIA SUPINA. (Para la Real Academia = a ESTUPIDEZ SUPINA).

Justifican APRETAR a los medios periodísticos y a periodistas diciendo que no pueden defenderse porque no se les notificó la demanda.

Las medidas de protección, al igual que las medidas cautelares o preventivas, se notifican antes de la demanda.

Para que entienda la gente común, primero te embargan y después te dan el derecho a defenderte.

Querer tratar de ignorantes y brutos a quien lee el comunicado es un ACTO DE SOBERBIA, el peor de los pecados, algo que esta parte descarta, ya que como bien hemos dicho, no pecan de soberbia, pecan de ignorantes.

Bien debería saber el Arzobispado y sus abogados que luego de la medida de protección se les notificará la demanda, y si tan apurados están en hacerse parte y notificarse de la demanda, es muy fácil, como ya tienen el número de expediente, la caratula y el Tribunal, pueden presentarse en forma virtual y solicitar que se les notifique la demanda dando para eso un correo electrónico para facilitar la notificación. ESTO SE LLAMA ESTAR A DERECHO.

Este consejo es gratis, y lo brindamos ante el evidente desconocimiento del derecho que tiene el Arzobispado o este “Jefe de Prensa”, que aparte cumple con otras tareas mas propias de algún personaje de “El Padrino”.

Si no has estudiado, ni te has capacitado en perspectiva y violencia de género como manda la Ley Micaela, o sea si no has estudiado las Convenciones CEDAW y BELEM DO PARA más la LEY 26.485, por lo menos, seguramente no entenderás nada de porque se dictó esta medida previa por medio de un Juez Civil y sin necesidad de que exista denuncia penal.

Que quien lea esto pueda no entender, se comprende, pero es incomprensible que profesionales del derecho e Instituciones como el Arzobispado de Mendoza desconozcan estas normas de derechos humanos, SALVO QUE LOS UNICOS DERECHOS QUE LES INTERESE PROTEGER SEA EL DE QUIENES SON ACUSADOS DE PEDOFILOS, ABUSADORES O ACOSADORES SEXUALES, algo que no puedo creer, y si me inclino más por la IGNORACIA SUPINA.

Mientras unos se preocupan de las formas, otros, los profesionales descalificados se preocupan de las víctimas.

No hemos sido amenazados ni aceptaremos ningún tipo de restricción al derecho de defender un derecho humano, y menos cuando este tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, como si le agregamos que también es mujer.

En esta defensa esta la visibilización de los hechos denunciados, lo que está amparado por las normas relativas a perspectiva y violencia de género.

Carolina Jacky