CECIM y UOCRA Mendoza solicitan medidas oficiales

Ambas entidades locales presentaron al gobernador Suarez una nota que expresa preocupación y propuestas con determinados temas como el freno de obras, la interrupción en la cadena de pagos y solicitan concreciones.

Ante las medidas tomadas por el gobierno provincial y nacional desde el 20 de marzo, día que comenzó a regir la cuarentena por la expansión del coronavirus en el país, las comisiones directivas de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM) y de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina delegación Mendoza (UOCRA) enviaron, hoy, una carta dirigida al gobernador Rodolfo Suárez.

La misma expresa la preocupación de todos los asociados de ambas entidades locales por la difícil situación que atraviesan sus empresas por el cese total de obras, la interrupción de la cadena de pagos, la falta de materiales y otros ítems más con posibles propuestas correspondientes a la actividad de las pymes de la construcción local.

En esta presentación, los dirigentes provinciales solicitan al gobernador una serie de medidas para hacer frente a esta coyuntura de manera urgente, como por ejemplo: pago inmediato, aceleramiento de procesos administrativos, un sistema de compensación de créditos y deudas, una prórroga de vencimientos impositivos y medidas para preservar el capital de trabajo de las empresas, entre tantas otras enumeradas en una extensa lista.

“Esperamos una respuesta a la brevedad de parte del gobierno. Estamos abiertos al diálogo para que podamos llegar a un acuerdo y solucionemos este momento laboral complicado. Y, sobre todo, estamos a disposición para contribuir con lo que sea necesario para terminar con esta pandemia que nos afecta a todos”, expresaron los directivos de CECIM y de UOCRA.

A continuación, la nota completa dirigida al gobernador Rodolfo Suárez y firmada por los presidentes de las dos agrupaciones locales:

Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza

Dr. Rodolfo Alejandro SUAREZ

De nuestra mayor consideración:

Los firmantes del presente documento, miembros de la Comisión Directiva, de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (“C.E.C.I.M.”) y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina delegación Mendoza, (“UOCRA”) en representación de los Miembros que las componen y en cumplimiento con el objeto de nuestras Instituciones, las que ha sido creada para -entre otras cosas- defender los intereses de sus Asociados, gestionando, peticionando y reclamando a las Autoridades, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., ante la grave situación que enfrenta el país como consecuencia de la pandemia coronavirus, a efectos de hacerle llegar las siguientes Informaciones y pedidos a Saber:

Ante los hechos de público conocimiento que afecta al total de la Economía Nacional, pero en forma brutal y particular a las “Pymes”, y particulares de menor escala, Informamos:

1°- Que el día Viernes 20 del corriente, fue vencimiento de quincenas, para casi la totalidad de las empresas que pagan bajo la modalidad de pago por quincena. Que fruto del cierre de las entidades Bancarias, muchas empresas no han podido hacer efectivo, el pago de haberes por imposibilidad material. –

2°- Que por encontrarse cerradas las entidades bancarias, el día viernes 20 de marzo, los cheques que ingresaron por cámara y excedieron los acuerdos en Cta. Cte. Fueron rebotados “Por Fuerza Mayor” en atención a que los titulares de las cuentas no pudieron acudir a depositar para cubrir las mismas. Situación que genera perjuicios tanto al emisor, como al depositante, lo que contribuye al deterioro de la cadena de Pagos.-

3°- Visto que la forma habitual de Adquisición de bienes y servicios del sector Privado, es la de pago con “Cheques de pago Diferido”, y que la cuarentena ha paralizado la posibilidad de los depósitos, esto trae un falso alivio momentáneo, el que se verá drásticamente interrumpido el día inmediato posterior al levantamiento de la cuarentena, proveyéndose una catarata de depósitos de cheques, correspondientes a las fechas de Vto. de los días de la cuarentena. No obstante, los libradores de los valores al no haber podido gestionar a su vez el cobro de sus acreencias, las que no son automáticas como el depósito de un cheque, garantiza un colapso del sistema financiero, con una masiva y generalizada, devolución de Cheques por Motivos “Sin Fondos”, lo que acarrea el descredito y perjuicio para las Ctas. Emisoras, como la ruptura de la cadena de pagos del sistema financiero, lo que afecta en forma trasversal, a la industria, comercio, cuentapropistas, individuos, y cuantos más agentes de sistema económico, nacional y local.-

4°- En cumplimiento del Art 6 Inciso 6 del Decreto de Necesidad y urgencia N°: DNCNU-2020-297-APN-PTE, las empresas han intentado salir a trabajar, encontrando situaciones de diversa índole a saber: a) personal que no ha asistido motu proprio; b) la totalidad de los proveedores han informado el cierre de comercios y actividades mientras dure la cuarentena; c) Personal policial en retenes de control y ante la presentación de la autorización para dar cumplimiento al Decreto, lo mismo son devueltos a su hogares; d) Intendentes de distintos municipios y/o personales municipales visitando las obras en funcionamiento, y solicitando al personal que se retire a sus hogares.

5°- Que la cuasi totalidad de los proveedores de la industria, han informado por distintos medios, el cierre preventivo de sus locales, afectando la provisión de materiales, lo que afecta el normal funcionamiento de las obras.-

6°- Distintas Estaciones de Servicios que históricamente, recibían como medios de pagos tarjetas de Créditos, han modificado su operatoria recibiendo solo efectivo, razón por la cual muchos empleados y/o transportistas de la industria no están pudiendo acceder al combustible necesario para funcionar. –

7°- Para los distintos proveedores de los Estados en sus distintos estamentos, se exige el cumplimiento de los Impuestos Provinciales al día, para la emisión del certificado fiscal y para el pago de bienes y/o servicios prestados. Desde la semana pasada, entidades como la “Bolsa de Comercio de Mendoza”, no recibieron Cheques en forma de pago, esgrimiendo que el agente recaudador, “Bco. de la Nación Argentina” había emitido orden de no recibir más cheques, lo que claramente afecta la voluntad de cumplimento de los contribuyentes, y perjudica en forma directa la recaudación de la Provincia.-

Conforme los Antecedentes descriptos, y dejando de lado otros tantos hechos y Actos de la vida jurídica y económica global que a mérito de la brevedad se omiten en la presente, desde la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (“C.E.C.I.M.”) y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina delegación Mendoza, (“UOCRA”) sugerimos las siguientes propuestas de acción, con la finalidad de atenuar el impacto en las empresas y contribuyentes en general, así como posibilitarles el cumplimiento de sus obligaciones con el fin último de garantizar la continuidad, y el mantenimiento de las fuentes de trabajo y pago de salarios:

Medidas de Acción Directa para el Gobierno Provincial y sus distintas dependencias.

Pago Inmediato: Aun en periodo de Cuarentena, para todos los agentes del Estado, que puedan, dar continuidad a sus labores por vía remota, solicitamos instruir en forma expresa y urgente, el tratamiento de la totalidad de las piezas administrativas, que posean Facturas Emitidas por Obras realizadas, con el fin de su efectivo pago inmediato a fin de evitar la ruptura de la cadena de pagos. (Deberá comprenderse que la mayoría de las Pymes de la construcción, no poseen obras privadas en ejecución que le den posibilidad alguna de financiamiento más que el cobro de sus trabajos realizados).-

Aceleramiento de procesos Administrativos: Para todos los casos en que el trámite Administrativo, no haya llegado instancia de facturación, ordenar la optimización de los procesos a fin de acortar los plazos que le permitan a las empresas, el cobro de sus contratos a fin de poder afrontar las obligaciones contraídas, para el cumplimiento de dichos contratos y con el fin último de evitar quebrantos generalizados que afecten a individuos, empresas y estado.-

Sistema de Compensación de Créditos y Deudas: Otorgar al contribuyente que registre saldos a favor, tanto impositivos, como de Créditos emanados de facturas por bienes o Servicios, la compensación contra impuestos del respectivo nivel de Gobierno, mediante la puesta en práctica de la cuenta única tributaria.

Prorroga de Vencimientos Impositivos: Vista la imposibilidad física y fáctica de poder hacer efectivos los pagos de los distintos Impuestos provinciales, (Ingresos Brutos, Automotor y por sobre todo el impuesto inmobiliario cuyo vencimiento opera el próximo 31/03) solicitamos la inmediata prorroga de los vencimientos, por el termino de treinta días posterior al levantamiento de la cuarentena, impuesta por los gobiernos Nacional y Provincial, a fin de dar posibilidad concreta de cumplimiento.-

Acciones para interceder ante el Gobierno Nacional y sus distintas dependencias, (BCRA, AFIP, Ministerio de Economía, etc.)

Sistema de Cámara y/o sistema de compensación de cheques: El BCRA suspendió la totalidad de las operaciones Bancarias de la republica argentina, ente ellas el denominado sistema de cámara y/o clearing, desde el día 20/03 al 31/03; luego en fecha 24/03 el BCRA informa por nueva resolución que dicho sistema de compensación de valores, retomará vigencia desde el día 26/03. Dicha información pone en alerta y movilización la sector de la industria de la construcción así como otros tantos sectores, los que al no poder trabajar, (como es el caso de los comercios que No han podido abrir sus puertas, No han tenido ventas y por tanto No poseen fondos para cubrir los cheques entregados) y o no poder Cobrar, (Como ocurre con el sector de los proveedores del estado, entre ellos y principalmente las Empresas Constructoras, que poseen como su principal fuente de ingresos el pago de los certificados de obra por cumplimiento de contratos de Obra pública) Claramente No podrán, afrontar el pago de los cheques entregados, produciendo un severo perjuicio en las cuentas y en las empresas Emisoras, como así también un daño a los proveedores tenedores, y una ruptura de la cadena de pagos.- Por lo expuesto solicitamos se interceda ante el BCRA a fin de plantear la situación, y se arbitren las medias, para garantizar el pago de los cheques por las entidades bancarias, ordenando la ampliación de las líneas de Créditos a las empresas, (las que por cierto no han sido renovadas ni ampliadas en la mayorías de los casos desde hace más de dos años, manteniendo limites en descubierto no justados por inflación y totalmente desfasados) hasta tanto se regularice le sistema de cobros y pagos de la economía Nacional.-

Beneficios PYME: Solicitamos con carácter excepcional mantener los beneficios PYME para empresas que por razones de fuerza mayor incurran en incumplimientos impositivos formales y /o materiales durante el plazo de la cuarentena y por lo menos dos meses posterior a su finalización.

Régimen de facilidades de pago especial para PYMES. Se ordene una Moratoria, con condonación de multas, y un inmediato Plan de facilidades de pago, con tasas de interés inferiores al 2% mensual, a fin de poder garantizar los ingresos al fisco y el real pago de los contribuyentes.

Medidas para preservar el capital de trabajo de las empresas. A fin de atenuar las serias dificultades que atraviesan las empresas, en particular las PYME, y disminuir el riesgo de ruptura de la cadena de pagos, proponemos:

Autorizar a las empresas que registran pérdidas, utilizar el crédito de impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias para el pago del saldo de declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (IVA) o de los recursos de la Seguridad Social. Reducción de alícuotas de contribuciones de la seguridad social para el personal de las actividades autorizadas a trabajar durante la cuarentena (parcialmente ya dispuesto por el Poder Ejecutivo). Disponer de oficio la conversión de quebrantos impositivos en un bono electrónico compensable con obligaciones impositivas o de la Seguridad Social. Dictar medidas que contemplen el diferimiento de los plazos de presentación de las diferentes obligaciones de información, declaraciones juradas y requerimientos fiscales en los tres niveles jurisdiccionales. Instrumentar financiamiento de pago de obligaciones tributarias para los casos de disminución de actividad (medida en moneda constante). Otorgar tratamiento especial que evite las caducidades de planes de pago. Implementar la cuenta única tributaria permitiendo la compensación de saldos de origen impositivo con obligaciones de la seguridad social y vice-versa. Suspender toda medida cautelar que afecte la liquidez y el capital de trabajo empresario. Suspender la medida que impide el otorgamiento de créditos a los contribuyentes que tengan mora con el sistema. Ordenar la prorroga inmediata de vencimientos de los distintos sistemas de Crédito, vigente en la republica argentina hasta 30 posteriores, al levantamiento de la pandemia, ya sean Leasing, Créditos hipotecarios, Prendarios etc. Debido a la imposibilidad física y fáctica de cumplimiento por el cierre del sistema financiero y bancario nacional.-

Aprovechamos la oportunidad para manifestarle nuestra total disposición para colaborar en lo que esté a nuestro alcance, haciendo especial hincapié, en el dato objetivo de la realidad económica y social, que las Empresas Constructoras Pymes de la Provincia, somos las principales dadoras de Trabajo registrado a personal No calificado, (70% del total de la Industria) fuera de la época de cosecha en la provincia de Mendoza. Por lo que de no cobrar en forma inmediata los trabajos realizados, medidos y facturados, repercute en forma directa en el pago de salarios, de un sector altamente vulnerable, obligando a las empresas a despidos masivos, con las consecuencias ya lamentablemente conocidas sobre todo en el incremento de inseguridad.-