Colpasó Ecuador ante el coronavirus: dejan los muertos en la calle

Por el colapso del sistema de salud, las líneas de emergencias y el cierre de las funerarias por el coronavirus, Ecuador muestra una de las caras más tristes de Sudamérica: hay más de 400 cuerpos fallecidos abandonados y las familias los dejan en las calles.

El epicentro es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y con más casos de COVID-19. «No todos los muertos son por coronavirus. Pero no hay nadie que los recoja. El sistema sanitario en esa ciudad no da abasto, nadie los atiende en los teléfonos de emergencia que dispuso el Gobierno y las servicios fúnebres no quieren ir por temor al contagio», cuenta a El Destape en una llamada telefónica por WhatsApp desde Ecuador una mujer que trabaja para el área de comunicación del Gobierno de ese país pero pide reserva en su nombre.

La situación es gravísima, pero el manejo de la crisis ha sido deplorable. https://t.co/ESXuuMvnAr — Rafael Correa (@MashiRafael) March 31, 2020

Las fotos comenzaron a circular en las redes sociales. «La gente tenía cuerpos que llevaban días en sus casas y como nadie los atendía ni los medios de comunicación publicaban esta información decidieron sacarlos a las calles, tomarles fotos y filmarlos y postearlos en las redes», cuenta esta misma fuente.

El medio ecuatoriano El Universo reveló hoy un dato aterrador: «En el Registro Civil se han inscrito desde el 23 de marzo más del triple de las actas de defunción que se emiten regularmente. En una jornada normal se inscriben entre 30 y 40 actas de defunción. La semana pasada se inscribieron 120 en promedio». Los portales de ese país ya publican notas bajo el título: «¿Qué hacer si un familiar fallece en casa mientras rige la emergencia sanitaria?».

La BBC publicó un testimonio terrible sobre esta situación. «Mi tío murió el 28 de marzo y nadie viene a ayudarnos. Vivimos al noroeste de la ciudad. Los hospitales le decían que no tenían camillas y falleció en casa. Nosotros llamamos al 911 y nos pidieron paciencia. El cuerpo sigue ahí en la cama donde falleció, porque nadie lo puede tocar ni nada de esas cosas», contó al medio inglés Jésica Castañeda, sobrina de Segundo Castañeda.

IMPORTANTE | Llamar al 911 para reportar fallecidos en esta emergencia. Se gestionará de acuerdo a esta información. pic.twitter.com/pkHuRu5vFO — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 1, 2020

Al 1º de abril, Ecuador lleva 2748 contagiados y 93 fallecidos. La provincia del Guayas, donde se encuentra Guayaquil, tiene según los últimos datos oficiales: 1.615 infectados y 52 muertos. En Guayaquil hay según el último censo 2.700.000 habitantes. La cuarentena total en el país termina este 5 de abril.

El ex presidente Rafael Correa desde Bélgica se hizo eco de la situación y afirmó en Twitter: «Las cosas que desgarran el alma. La situación es gravísima, pero el manejo de la crisis ha sido deplorable». Compartió ese mensaje junto a un tuit con una foto que muestra la situación que se está viviendo en Ecuador.

Algunos datos que podrían explicar este descalabro son varios. El Gobierno hace un año pidió un préstamo al FMI por 10.200 millones de dólares y el presidente Lenín Moreno decidió hacer un brutal ajuste, que afectó al sector de la salud, a los médicos, a las fuerzas de seguridad y a los servicios públicos. En noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo de ese país decidió expulsar a cientos de médicos cubanos. Hubo más de 400 profesionales de la salud de ese país que tuvieron que irse de Ecuador. Esas plazas nunca fueron reemplazadas ni ocupadas.

En medio de la crisis por la pandemia, hace solo dos semanas, renunció la ministra de Salud del Gobierno. ¿Qué sucedió? Catalina Andramuño explicó en una carta que renunció a su cargo por falta de fondos y apoyo político para enfrentar el coronavirus. «Durante la crisis del Covid-19, los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo no encontraron eco en muchas instancias del gobierno. Con este antecedente, también me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad, frente a esta situación», escribió la ex ministra en su carta de renuncia.

«El Gobierno no pudo tapar más el tema», cuenta en off esta misma fuente a El Destape. Por ello, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno designó a un funcionario a cargo del drama de los cuerpos en las calles. Se trata de Jorge Wated, quien hace de vocero de la situación y está encargado de solucionar este grave hecho.

Wated, presidente del directorio de BanEcuador, habló en cadena nacional ayer por este tema. Afirmó que en Guayaquil todos los cementerios trabajarán hasta las 17 y que las funerarias no necesitarán de «salvoconducto» para que puedan hacer su trabajo al recoger los cadáveres.

#URGENTE Las Familias que tengan YA contratado su servicio mortuorio privado deben de coordinar con sus funerarias para retirar a los fallecidos!!! Quienes NO, a través del #911 estamos coordinando el retiro para su posterior Inhumación — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 1, 2020

Por otro lado, ratificó que no habrá ningún tipo de fosa común y que se está ayudando en el entierro unipersonal de las personas que tenían COVID-19, en casos sospechosos y en otros que no tienen nada que ver con el coronavirus. Añadió que el Ministerio de Salud indicó que no es necesaria la cremación en los casos confirmados con coronavirus. Y realizó un pedido a las personas que están avisando sobre las muertes en casas: «Que llamen al 911 para recibir ayuda, pero que comprendan que habrá horarios en que el servicio estará saturado».

La Policía Nacional detalla los levantamientos de cadáveres que se realizó en Guayaquil desde el 23 hasta el 30 de marzo del 2020: 308 cadáveres fueron recogidos de distintos domicilios.