Cómo el PCCh presionó para que el mundo se confinara

Por MICHAEL P. SENGER / En palabras de Simon Leys, parafraseando al gran sinólogo László Ladány, incluso la más mendaz propaganda, debe necesariamente tener alguna relación con la verdad.

En Wuhan a finales de diciembre, el Dr. Li Wenliang advirtió a sus amigos que una nueva enfermedad parecida al SARS había empezado a extenderse rápidamente. El mensaje de Li, sin querer, se hizo viral en los medios sociales chinos, causando pánico y rabia en el Partido Comunista Chino. El 7 de enero, Xi Jinping informó a su círculo íntimo que la situación en Wuhan requeriría su supervisión personal.

Dos semanas más tarde, Xi autorizó personalmente el cierre de la provincia de Hubei basándose en su filosofía de fangkong, el mismo híbrido de política de salud y seguridad que inspiró la reeducación y “cuarentena” de más de 1 millón de musulmanes uigures “infectados con extremismo” en Xinjiang.

El representante de la Organización Mundial de la Salud en China señaló que “tratar de contener una ciudad de 11 millones de personas es algo nuevo para la ciencia… El encierro de 11 millones de personas no tiene precedentes en la historia de la salud pública, por lo que ciertamente no es una recomendación de la OMS”.

El PCCh confinó en sus hogares a 57 millones de residentes de Hubei. En ese momento, los observadores de los derechos humanos expresaron su preocupación. Como dijo un experto al New York Times, “el cierre conduciría casi con toda seguridad a violaciones de los derechos humanos y sería manifiestamente inconstitucional en los Estados Unidos“.

A pesar de ello, el 29 de enero, el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que estaba “muy impresionado y animado por el conocimiento detallado del brote por parte del presidente [Xi Jinping]” y al día siguiente elogió a China por “establecer un nuevo estándar en respuesta al brote”. Sin embargo, en sólo seis días, el cierre – “sin precedentes en la historia de la salud pública” no había producido ningún resultado, por lo que Tedros alababa los abusos de los derechos humanos sin nada que mostrar.

La histeria internacional de COVID-19 comenzó alrededor del 23 de enero, cuando los videos “filtrados” de Wuhan comenzaron a inundar las redes sociales internacionales, incluyendo Facebook, Twitter y YouTube – los cuales están bloqueados en China- supuestamente muestran los horrores de la epidemia de Wuhan y la gravedad de su cierre.

Los videos virales afirmaban mostrar a los residentes colapsando espontáneamente las calles en escenas comparadas con la película Zombieland y el espectáculo The Walking Dead. Un video supuestamente mostraba a un equipo SWAT atrapando a un hombre con una red de mariposas por quitarse la mascarilla.

Pero en retrospectiva, este teatro de crisis es algo cómico; en el infame video, el hombre “colapsando espontáneamente” extiende sus brazos como para atraparse a sí mismo.

Las cuentas oficiales chinas compartieron ampliamente una imagen de un ala de hospital supuestamente construida en un día, pero que en realidad mostraba un apartamento a 600 millas de distancia. Las imágenes de Li Wenliang en un respirador, a veces sosteniendo su tarjeta de identificación, fueron difundidas y ampliamente mostradas por los principales medios de comunicación de todo el mundo.

En un tweet viral del 25 de enero, un epidemiólogo con poca experiencia en enfermedades infecciosas escribió, “¡¡¡SANTA MADRE DE DIOS, el nuevo coronavirus es un 3.8!!! ¿Qué tan malo es ese valor R0 [factor de contagio] reproductivo? Es un nivel de pandemia termonuclear malo”. Este fue el primero de una serie de dudosos tweets que durante un mes fueron ampliamente compartidos por el previamente desconocido Eric Feigl-Ding, lo que implulsó a un prominente colega de Harvard a denunciarlo como un “charlatán”.

Y luego, ¡éxito! A partir de febrero, el PCCh informó de un descenso exponencial de casos de coronavirus, hasta el 19 de marzo cuando anunciaron que su cierre había eliminado por completo los casos domésticos.

En su informe del 24 de febrero, la OMS se puso muy contenta con el triunfo de China. “El uso inflexible y riguroso de medidas no farmacéuticas por parte de China para contener la transmisión del virus COVID-19 en múltiples entornos, proporciona lecciones vitales para la respuesta global” (énfasis añadido).

Los científicos comenzaron rápidamente a elaborar planes en muchos idiomas para imitar los cierres de China. El New York Times citó inmediatamente el informe de la OMS, adoptando una postura favorable al encierro al que se ha aferrado durante meses con una introspección sorprendentemente escasa: “China adoptó una de las estrategias más antiguas y puso en marcha uno de los esfuerzos de contención de enfermedades más ambiciosos, ágiles y agresivos de la historia”.

El 26 de febrero, el canadiense Bruce Aylward de la OMS -quien luego desconectó una entrevista en vivo cuando se le pidió que reconociera a Taiwán- expresó sin rodeos: “Copie la respuesta de China a COVID-19”. En abril, el parlamento canadiense citó a Aylward para ser interrogado, pero la OMS le prohibió testificar.

Dentro de China, el PCCh ha pagado durante mucho tiempo a cientos de miles de propagandistas de las redes sociales y también paga por las publicaciones a la carta, lo que suma cientos de millones de comentarios de propaganda cada año. Más recientemente, estas actividades se han globalizado y se han intensificado drásticamente durante la pandemia del coronavirus. Las empresas de las redes sociales han demostrado ser poco serias en cuanto a la gravedad del problema. Cuando el Departamento de

Estado proporcionó una muestra de 250.000 cuentas probablemente involucradas en la desinformación del coronavirus, Twitter se negó a tomar medidas. Estas actividades afectan a países que tienen poco que decir en el gobierno de las redes sociales; un estudio reciente encontró miles de cuentas falsas que siguen promoviendo la amistad entre serbios y chinos después de que Twitter eliminara otras miles. Un ex empleado de Facebook escribió: “Tengo sangre en las manos” debido a que la empresa ignora rutinariamente la actividad política maliciosa a pesar de su “impacto desproporcionado”.

El 9 de marzo, Italia, el primer gran país europeo que se adhirió a la Iniciativa de La Franja y la Ruta de Xi Jinping, siguió el consejo de la OMS y se convirtió en el primer país fuera de China en cerrar. El Primer Ministro italiano Giuseppe Conte había abogado desde hace tiempo por estrechar los lazos con China.

Los expertos chinos llegaron a Italia el 12 de marzo y dos días después aconsejaron un cierre más estricto: “Todavía hay demasiada gente y comportamientos en la calle para mejorar”. El 19 de marzo, repitieron que el cierre de Italia “no era lo suficientemente estricto”, diciendo: “Aquí en Milán, la zona más afectada por COVID-19, no hay un cierre muy estricto… Necesitamos que cada ciudadano se involucre en la lucha del COVID-19 y siga esta política”.

Italia fue bombardeada simultáneamente con desinformación china. Del 11 al 23 de marzo, aproximadamente el 46% de los tweets con el hashtag #forzaCinaeItalia (ánimo a China, ánimo a Italia) y el 37% de los que tenían el hashtag #grazieCina (gracias China) procedían de bots.

Mientras que los analistas se centran típicamente en encontrar tantos relatos inauténticos como sea posible, el propósito de la siguiente discusión es diferente: utilizar métodos de investigación simples para evidenciar la intención detrás de la desinformación de Beijing, que parece ser mucho más insidiosa de lo que los analistas han reconocido.

Las empresas de medios de comunicación social y de análisis generalmente sólo detectan la actividad automatizada evidente, mientras que las cuentas falsas, gestionadas personalmente, pueden crearse con facilidad. Esto funciona bien para el PCCh, que siempre ha preferido el toque humano.

El 12 de marzo, el usuario de Twitter @manisha_kataki publicó un video que muestra a trabajadores chinos desinfectando las calles, aparentemente admirando la estrategia de China: “A este ritmo, China volverá a la acción muy pronto, puede ser mucho más rápido de lo que el mundo espera”. Como señaló Paul Mozur del New York Times, este tweet no fue impactante, ni divertido, ni ofrecía interés periodístico, sin embargo, fue compartido cientos de miles de veces. Esto llamó la atención de la empresa israelí Next Dim, que señaló la actividad como probablemente patrocinada por el Estado.

Los collages que se muestran aquí contienen una pequeña muestra de los miles de sospechosos tweets que comparten el vídeo de @manisha_kataki utilizando muchos idiomas y dialectos diciendo en términos casi idénticos que “se laven las manos” y denigrar a otros gobiernos en contraste con los cierres totales de China. Otras citas sospechosas del video de @manisha_kataki imploran explícitamente a los líderes que copien a China y cierren ciudades y países. Muchos de estos mismos relatos también hablan frecuentemente de divisiones raciales.

A finales de 2020, muestran un fuerte apoyo a las protestas de Black Lives Matter (BLM por sus siglas en inglés), especialmente las que rodean la muerte de George Floyd. La justicia racial es un tema de verdadera preocupación para muchos ciudadanos, tanto en América como en el mundo. Pero sabiendo que el PCCh apoyó estas protestas, vale la pena reflexionar sobre la probabilidad de que el frugal Xi, no gastaría miles de millones de dólares al año en propaganda extranjera -e intensificaría esas actividades- si no viera resultados.