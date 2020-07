Constelación paranoia: que se vayan todos a la mierda con el coronavirus

Por CARLOS FERNÁNDEZ / Más de cien días por la pandemia del coronavirus, que se vayan todos a la mierda con esta paranoia. Y muchos más. Llevamos encerrados. En nosotros mismos. En nuestros lugares de convivencia. Transitamos un mes de julio de mierda. Un mal trago que consumimos por quienes están aprovechando el trance y cobran amparados en la pandemia. Ya hay quienes resucitan muertos y escrituran con este pretexto.

En Argentina, en Mendoza, todo parece una temporada donde el asesino camina libre por la calle mientras nos encerramos sin hacer algo. Pero el frío se calienta de a poco ante la resistencia de los inmorales de siempre. La paranoia de la mierda del coronavirus nos dominó. Hay clubes barriales que obligan a sus jugadores pagar cuotas similares a un grupo familiar como Casa de Italia y no es correcto. Y nadie hace algo por corregir el algoritmo erróneo que provoca la revolución evocada por un desaprensivo que se cuela en esta situación de pandemia inapropiada.

¿Raro?

Mientras sigo amando igual que todos los días. Con la diferencia de que estoy encerrado en un ritual rítmico que se repite todo el tiempo. Tratando de cumplir con las normas de un aglutinamiento mental que no condice con el normal acondicionamiento humanístico de la evolución. Nunca estuvimos de acuerdo con el Big Bang. Mucho menos menos con la curvartura de un ambiente resilente con esta locura de esperar por una vacuna. Elíptico ejercicio de una pandemia moderna a lo Trump. ¿Necesitan cambiarle el ADN a la humanidad? Con un negocio millonario, ultramilonario para compañías como el laboratorio Moderna. La que favorece Trump.

¿Qué hacemos?

Entre la historia conspirativa. Y los hacedores de soluciones mágicas para todos los centros de salud del Mundo, nos encontramos sujetos a que los «anunakis», o los «saturninos». O tal vez, «los marcianos» de Ray Bradbury, nos den una secuencia trascendental. Inconmesurable, como algunos dirían.

Producto de la pandemia por el coronavirus ahora se reportan más femicidios. Más detenciones de «poderosos» empresarios por violar los procolos, aquí, en Mendoza, del mentado Artículo 205, por el temor de Rodolfo Suárez, a que se le vaya de las manos el caro asunto.

¿Y qué de los olvidados? De los que en el simbrón del último temblor se despavilaron en la mañana preocupados por que no se les caiga encima la casa. ¿Es tan importante la idea de la pandemia mental?

La «mas media» no cree que la cuarentena sea tan efectiva. Sobre todo en condiciones en que tanto el gobierno nacional como el provincial puedan pensar en que la solución sea quedarse en casa exclusivamente. Nada es una solución para toda esta mierda. La gente circunstancialmente no sabe para dónde salir corriendo. Y encima piden que todo esto acabe, pero no saben a quién se lo están solicitando. Es todo una mierda. Toda una confusión que ni los ideólogos más rancios conocen cómo responder.

Ahhhhh, el tiburón sale de su cueva y ahora no sabemos cómo detenerlo. Pero sí advertimos algunos innombrables. Esos que se están haciendo carne de la pandemia para hacer política basura. Tan basura que no hace ni falta cómo nombrarla. Lo mismo que ocurre con la ausencia de esa dignidad que nos ocupa y que ha inundado a los medios de comunicación que dice palabra tras palabra «Nos preocupa y nos ocupa». Una mentira total desesperada por mantener un suelo manchado.