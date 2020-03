Coordinan acciones en el Valle de Uco contra la pandemia

El objetivo es adecuar el plan provincial de salud en los tres departamentos para atender posibles casos de Covid-19.

Los ministros Mario Isgro y Ana María Nadal, de Planificación e Infraestructura Pública y de Salud, respectivamente, se reunieron con los tres intendentes del Valle de Uco para coordinar acciones sanitarias a fin de responder adecuadamente a la pandemia.

Con el fin de que los municipios mantengan la línea de trabajo que ha establecido la Provincia, los esfuerzos de la reunión se concentraron en relevar la infraestructura de cada departamento cuenta para atender casos de coronavirus y, a partir de ello, elaborar una logística que permita optimizar los recursos humanos y materiales disponibles.

Uno de los temas primordiales sobre los que rondó el encuentro fue la disponibilidad de espacios para instalar camas no hospitalarias, es decir, que sirvan para aislamiento de pacientes en buen estado de salud y que no requieran cuidados intensivos, como también para aquellas personas o profesionales que no puedan volver a su hogar. De esta manera, lo que se pretende es contener el virus y evitar contagios.

En este marco, se produjo una comunicación telefónica con el jefe del Estado Mayor del Ejército en Cuyo, que puso a disposición las instalaciones del RIM 11 General Las Heras, de Tupungato, en caso de necesitar espacios aptos. Es que las instalaciones del Ejército Argentino cuentan con cuadras propicias y reúnen las condiciones de capacidad física, instalaciones (cocina, plantas potabilizadoras de agua) y recurso humano para colaborar con la situación.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria, por determinación del Ministerio de Salud, los casos de COVID-19 se derivarán a los hospitales Lagomaggiore, Central, Notti y Schestakow; mientras que el Scaravelli de Tunuyán y el Tagarelli, de San Carlos serán receptores zonales de casos con síntomas marcados, siempre dependiendo de la dinámica con que se vaya desarrollando la pandemia.

Tras la reunión, el intendente de Tupungato, Gustavo Soto, manifestó: “Hemos realizado un análisis de la situación del Valle de Uco en cuanto a las medidas sanitarias implementadas por la Provincia que ha sido coordinada con el área sanitaria de cada uno de los tres departamentos. También analizamos la logística que tenemos en conjunto, es decir, disponibilidad de camas en hospitales y hoteles que están puestos a disposición del Ministerio de Salud para albergar gente en caso de posibles complicaciones por el avance de la pandemia”.

Por su parte, el jefe comunal de Tunuyán, Martín Aveiro, evaluó como “súper positiva” a la reunión. “Estamos coordinando acciones comunes y viendo cómo vamos a planificar en las distintas etapas lo que viene. Hemos hablado de cómo se van a dividir los centros de salud, algunos para COVID-19 y otros diferenciados para atender otro tipo de situaciones y así descentralizar esta situación. Dependiendo de las necesidades de aislamiento de médicos y pacientes, el mayor déficit lo tenemos en todos estos multiespacios necesarios para cuerpos sanitarios con duchas y baños en galpones, polideportivos, escuelas”, explicó.

Rolando Scanio, de San Carlos, comentó: “Con el ministro Isgro estuvimos recorriendo distintos espacios propicios para lo que puede llegar a venir. Nos habíamos adelantado preparando lugares para mostrarle al ministro y la evaluación es positiva, porque estaríamos en condiciones de poder brindar comodidades. Aprovechamos la reunión para sacarnos dudas con los demás intendentes y realizamos un análisis profundo de la región”.

El ministro Isgro realizó un balance positivo del trabajo interministerial e intermunicipal, que “ha dado un resultado auspicioso para la planificación de este trabajo. Los intendentes nos ayudaron a identificar sitios para componer los tres anillos del plan de trabajo para el COVID- 19”.

En tanto, la ministra Nadal indicó: “Estamos organizando el Valle de Uco desde lo sanitario, desde los sistemas de salud y desde las estructuras sociales para poder afrontar lo que puede llegar a ser un aumento de casos de coronavirus”.