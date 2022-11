El senador nacional por Mendoza por el momento no sabe si irá como compañero de fórmula de Patricia Bullrich y si se presentará como candidato a gobernador de Mendoza, con el apoyo de Rodolfo Suarez

El senador nacional por la Unión Cívica Radical, UCR, y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó que su partido no haya “empoderado a un candidato” propio. Por el contrario, sostuvo que la fuerza debilitó a Facundo Manes, por haberse osado a criticar a Mauricio Macri.

Por ello es que aún no decide si acompañará a Patricia Bullrich en la carrera presidencial o si volverá a la provincia cuyana como candidato a gobernador y con el apoyo del actual jefe de gobierno provincial, Rodolfo Suarez.

Pese a que sostuvo que no es momento de hablar de candidaturas por las dificultades que tiene la población con la inflación, cree que la UCR ya debería estar perfilando un candidato presidencial propio.

“El radicalismo no ha empoderado a un candidato. Hay gente que se menciona como candidato, pero no es que el partido se puso de acuerdo y apunta a uno para ganar, que debería ser el mejor razonamiento y no se ha hecho”, dijo.

El exgobernador mendocino dijo no obstante, que “hay tiempo para hacerlo si todo el radicalismo toma esa decisión. En todo este 2022 no he visto que empoderaran a alguien, todo lo contrario, se ha debilitado al que lo dijo abiertamente, que es Facundo Manes. Se lo ha debilitado en este proceso y por las razones que sean, no hay un affectio societatis para apoyarlo”.

Cornejo, que entregó la presidencia del radicalismo al jujeño Gerardo Morales, reconoció que podría ir por la Gobernación en su provincia, y que también suena para integrar la fórmula con Patricia Bullrich.

“Las dos cosas tienen base fáctica. En mi provincia mi paso por la Gobernación tiene una buena aprobación”, señaló y por otra parte, dijo que “la proximidad con Patricia tiene que ver con un recorrido que hemos hecho juntos desde que ella era ministra de Seguridad y yo gobernador pero se profundizó durante la pandemia”.

El senador agregó que “Juntos por el Cambio no tiene un candidato recortado como era en 2015, que se sabía que Macri ganaba las Paso, pero hay un pelotón del PRO por encima de los radicales que se miden. Se está agotando el tiempo para empoderar a alguien y da la impresión que no hay vocación en las autoridades del Comité Nacional”, reflejando sus diferencias con Gerardo Morales.