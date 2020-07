View this post on Instagram

Queridos vecinos, estamos transitando uno de los momentos más críticos de esta pandemia. Hoy lo más importante son las acciones individuales: cumplir con el distanciamiento, usar el tapabocas, evitar las reuniones sociales etc son nuestra mejor herramienta para evitar el avance del virus. Es el mejor momento para demostrar cuanto te importan tus seres queridos y ayudar a quienes nos están cuidando. Tu responsabilidad es lo que le hace bien a Tunuyán.