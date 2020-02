Coronavirus: infectan a monos para hallar la cura

Los primates fueron separados en tres grupos e inyectados con una vacuna proveniente de Estados Unidos.

Científicos de Estados Unidos desarrollaron una vacuna experimental, la cual llamaron “remdesivir” y lograron demostrar que es efectiva en el tratamiento de animales expuestos al coronavirus. Ellos tomaron más de 2.400 macacos Rhesus y los separaron en tres grupos y los expusieron tanto a la vacuna como a la enfermedad, es decir al coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).

El primer grupo en Montana, EEUU recibió la vacuna 24 horas antes de ser infectados al virus, El segundo grupo recibió una dosis de la cura 12 horas después de la infección y el tercer grupo no recibió la medicación. Luego de 6 días de observación detallada, se llegó al descubrimiento que aquellos primates tratados antes de la exposición al virus no presentaron síntomas. No obstante los que fueron tratados luego de la infección recibieron menos daño en sus pulmones y del tercer grupo se desconoce su estado de salud.

Algunos de estos monos fueron infectados con el MERS-CoV, un primo de la cepa del coronavirus que está detrás del brote que ha infectado a casi 80.000 personas en todo el mundo y ha matado a 2.600.

Actualmente se encuentra deliberando cuándo podrá ser probado en personas, ya que si bien los humanos y los monos somos muy similares hay grandes diferencias. No obstante es un gran avance para la lucha de la enfermedad que ya causó la muerte de más de 2400 personas y afecta a 77 mil. Actualmente se confirmaron 150 casos en Italia y a causa de ello se suspendió el carnaval de Venecia.