Coronavirus: Mendoza habilitó las reuniones familiares

Así lo anunció el Gobernador de Mendoza durante la visita a uno de los módulos de aislamiento extra hospitalarios para pacientes con COVID-19, donados por el Consejo Empresario Mendocino (CEM). Se podrán realizar sábado, domingo y feriados y bajo estrictos protocolos. Además, señaló que “desde el viernes y hasta el domingo podremos circular libremente, sin restricción de DNI”.

El gobernador Rodolfo Suarez anunció la habilitación, a partir de este fin de semana, de las reuniones familiares. Lo hizo durante la visita a uno de los módulos de aislamiento extra hospitalarios para pacientes con COVID-19, donados por el Consejo Empresario Mendocino (CEM). Allí detalló que “vamos a permitir nuevamente las reuniones familiares, que sabemos que ocurren. Vamos a tratar de darle orden a estos encuentros, en base a algunos datos que tenemos”.

En este sentido, el mandatario indicó que “las vamos a permitir los sábados, domingos y feriados. Vemos que en esos días la movilidad en la provincia baja mucho. Ese dato lo obtenemos de herramientas que tienen que ver con la movilidad general que se ve a través de las redes, los celulares y estadísticas macros del movimiento en las que se ve que empieza a bajar desde el viernes”.

Agregó que el máximo de personas permitidas para estos encuentros será de 10 personas. Además, señaló que “la finalización de la terminación de los DNI dejará de regir los días viernes, sábados y domingos, quedando vigente solamente de lunes a jueves”. De esta manera, el mandatario garantizó que desde el viernes y hasta el domingo podremos circular libremente, sin restricción de DNI. Esto responde a un reclamo de muchos mendocinos”.

Buena conducta de los mendocinos

“Ha sido la conducta de los mendocinos, que deben seguir manteniendo, lo que nos permite vivir con mayor libertad y que el impacto de la pandemia no sea tan duro. Hoy, estamos con un tiempo de duplicación de 34 días, hace dos semanas días era de 13 días, estamos en una meseta y en una baja y hay muchos parámetros que se utilizan en el mundo para medir la situación sanitaria”, explicó el mandatario.

En referencia al método que utiliza Mendoza, Suarez indicó que “estamos tomando el de la positividad, es decir, cuántos casos tenemos positivos conformes a la cantidad de test que hacemos. Hemos llegado a una positividad del 48% y hoy es del 35% y es, de todos modos, muy alta, por lo cual tenemos que seguir cuidándonos. Algunas restricciones van a continuar y otras van a ir flexibilizándose.

“Yo agradezco a todos los que están respetando esta normativa, ahora los viernes, sábados y domingos todos pueden realizar todas las actividades que necesiten”, sostuvo Suarez tras aclarar que “la franja horaria se mantiene. La alerta sanitaria permite circular sólo hasta las 23.30hs para evitar fiestas clandestinas que son los lugares en donde más se dan los contagios”.

El día de la madre con reuniones familiares

Finalmente, Rodolfo Suarez aclaró que “el día de la madre entra en esta nueva modalidad. Quiero aclarar que vamos a entrar o salir en más o menos restricciones de acuerdo a la situación sanitaria y a la cantidad de camas UTI disponibles”.

Clic aquí para ver el Decreto que será publicado mañana.

Vuelta a clases

“Estoy en contacto permanente con nuestro Director General de Escuelas. Ayer participó del Consejo Federal de Educación donde hubo un gran debate entre todas las provincias. La postura que estamos llevando nosotros desde Mendoza es permitir todas las actividades que se puedan”, indicó Suarez sobre la posible vuelta a clases en Mendoza.

En este sentido, el Gobernador señaló que “vemos bien que los alumnos de séptimo grado y de quinto año puedan tener una asistencia a clases. Pero creemos que es mucho más importante poder llegar a aquellos alumnos más débiles, los que no tienen conectividad o están en sectores vulnerables. Estamos viendo de qué modo dar apoyos al aire libre o en grandes salones en barrios puntuales que sabemos que no tienen métodos tecnológicos”, detalló el mandatario y aclaró: “Esto lo estamos planteando a la Nación y dependemos de las decisiones que tomen, por el momento el debate ha quedado abierto”.

Mendoza pide que se abra el aeropuerto

Sobre la apertura del turismo, el Gobernador dijo: “Mendoza ha pedido la apertura del aeropuerto porque creemos que es necesario que hayas vuelos, el turismo en gran parte de la provincia esta funcionando muy bien, estoy recibiendo pedidos de San Rafael y General Alvear para abrir el turismo interno. Creemos que tiene que empezar a haber un poco de movimiento, habría que ver las formas, puede ser con un seguro covid, hay que estudiar si pueden circular los que ya hayan tenido la enfermedad, tenemos que estudiar todo eso”.

Una vendimia virtual

En referencia a como será la fiesta provincial de la Vendimia, el jefe del ejecutivo provincial explicó: “Estamos trabajando con los representantes de los artistas y directores de fiestas, esta será una vendimia virtual y distinta, queremos generar empleo a los artistas que no tienen trabajo para que no pierdan todos sus ingresos”.

“Estamos hablando con todos los intendentes y hemos pedido a los hacedores culturales que aporten ideas, descarto una vendimia con publico porque no es posible de ningún modo al igual que la vía blanca y carrusel, ya que no podemos tener cientos de personas en la calle.Si bien nadie sabe lo que va ocurrir a futuro, estimamos que la situación no va ser muy distinta en marzo a la que tenemos ahora, las vacunas todavía no están operativas”, agregó Suarez.

Reclamos gremiales y de apertura de actividades

Consultado sobre los reclamos gremiales y la apertura de distintas actividades, el mandatario comentó: “Estoy en conocimiento de todos los reclamos salariales y de la apertura de actividades, yo lo entiendo porque la situación es crítica, queremos llegar a una solución equitativa y justa. Hay gente que tiene garantizado el sueldo y otra que no, pedimos empatía. El estado también la pasa mal porque la actividad económica es menor y la recaudación ha caído mucho a nivel local y nacional. Estamos poniendo todo el ingenio para administrar los recursos del estado, pido compresión, somos empáticos, lo vamos a resolver, n o tenemos una maquina de emitir y nos cuesta mucho recibir fondos. Es lo que nos toca vivir”.

El tratamiento del Presupuesto

Sobre el proyecto enviado a la Legislatura por parte del ejecutivo provincial, el Gobernador dijo: “Espero que todos los que tienen la responsabilidad de votar piensen en los mendocinos, no en la política ni en las elecciones, necesitamos la herramienta para pedir créditos y necesitamos renegociar la deuda de la provincia. Esto lo usan todos, incluido el gobierno nacional. Les pido que dejemos de pensar en la política y ahora la historia nos demanda trabajar por la gente”.