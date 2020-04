COVID-19: la economía de mercado en terapia intensiva

Por CAROLINA JACKY / Nadie discute de que estamos transitando una pandemia, lo que nadie puede garantizar es que este tránsito termine en algún momento.

Sabemos que COVID19 es un virus que va mutando y hay distintas cepas.Sabemos que pasará un tiempo para tener una vacuna, pero también hay que saber que esa vacuna no servirá para todas las cepas, y tampoco nadie puede garantizar, que aun con la vacuna no podamos padecer este virus.

¿Teniendo en cuenta esto deberíamos preguntarnos si mañana todo volverá a ser como antes?Sin dudas NO, muchos no volverán a los mismos usos y costumbres de otros tiempos.

¿Cuántos se subirán a un avión o a un crucero?

¿Cuántos viajarán a Italia, España, Estados Unidos, por decir alguno de los países más afectados hasta el momento?Si estamos de acuerdo que nada será como antes, y que, de llegar a suceder, recién será después de un par de años. Si coincidimos en lo anterior, entonces debemos preguntarnos ¿cuál será el “mercado” en que vamos a vivir?

Cuando se habla de “economía de mercado” todos pensamos en el mercado que siempre conocimos.

Vemos como muchos economistas nos hablan de la inflación o de la hiperinflación, y de la emisión monetaria. Estos son los que impulsan levantar la cuarentena para la producción y la reactivación económica.

Parece que en ese análisis hay una falta de perspectiva en relación al “mercado” que hoy tenemos.

La mayoría de los países han cerrado sus fronteras, el mundo ha frenado la expansión económica.

El cierre de industrias y fábricas, el cese de miles de actividades comerciales, la cuasi parálisis del comercio exterior, se ha evidenciado en la mejora del medioambiente.

La temperatura del Planeta esta bajando, se recompone la capa de ozono, ha disminuido la emisión de gases, y todo esto producto de COVID19.

Para que entendamos, ¿qué vamos a hacer con la producción de petróleo si ha decaído el uso de combustibles, que haremos con el biodiesel, seguiremos produciendo?Los productores de aceites naturales para biodiesel. ¿Qué harán con su producto?

Para los productores de ajo de Mendoza, ¿qué harán si Brasil tiene cerrada sus fronteras?Así podríamos seguir, y entonces debemos preguntarnos, ¿cómo funciona la ley de la oferta y la demanda en este nuevo mercado?

Creo que es acá donde naufragan muchos economistas, especialmente aquellos formados en ideas liberales de manual, y por eso no tienen la perspectiva necesaria para analizar el escenario actual.EL MERCADO HA CAMBIADOTengamos en cuenta que el tema de la cuarentena no pasa solo por una decisión del gobierno.

¿Quién se va a subir a un avión?

¿Quién va a ir a un hotel, a un restaurant, a una confitería?

¿Quién se subirá a un ascensor, o irá a un cine o teatro?

Ya no importa si esos negocios se activen, ¿irá gente?

Si hay excedentes, la ley de oferta y demanda nos dice que los precios deben bajar. Esto es en principio para todos los bienes.

Si ha bajado el consumo de energía y de combustibles, bajará el precio de estos, y si bajan los costos de muchos productos, ¿se reducirán los precios?

Si bajan los precios no tendremos inflación sino deflación.

¿Alguien ha pensado que pasara con los índices del INDEC?

¿Qué ha pasado con el índice de turismo, de gastronomía y de tantos otros que seguramente han decaído?

¿Para aquellos que todavía tienen un ingreso, han gastado igual que en meses anteriores?

Seguramente no, hay muchos consumos que no ha realizado por estar cerradas muchas actividades.

Bajó el consumo, si estuvimos en casa no gastamos en transporte, y tampoco hemos sido tentados por la sociedad de consumo.La sociedad de consumo que nos invitaba a gastar o nos tentaba a ello, hoy no funciona igual, y seguramente tampoco será igual.

Parece que los economistas, encerrados en sus teorías y doctrinas, no advierten que no estamos ante una revolución industrial, sino que estamos más cerca de las ciudades amuralladas del medioevo.Las variables económicas no pueden funcionar como en un mundo globalizado, tampoco el que conocimos.¿Habrá llegado el momento de incentivar un éxodo de la población a zonas rurales?

Si el trabajo será desde la casa, ¿cuántos espacios quedarán libres?, ¿cuánto menos transporte usaremos?, ¿cuánta menos actividad económica tendremos en las grandes ciudades?

Si bajan los costos, tendremos menos gastos, y si se reduce la actividad económica, también se reducirán los ingresos, y esto significa una restructuración de los salarios.

Llama la atención como algunos gremios piden un bono extra en estos tiempos, lo que solo es aceptable para quienes trabajan en el ámbito de la salud, pero no para los que están en la casa o aquellos que rápidamente pueden ser reemplazados por máquinas.

El mundo que viene es digital, hay muchos productos que no consumiremos y muchas actividades que serán reemplazadas.Todos tendremos que adaptarnos y tendremos que aprender a usar la nueva, o no tan nueva tecnología.

El Estado deberá proveer a toda la población de acceso a Internet y gestionar para que esa comunicación sea fluida y sostenida.Ahí debe destinar todo su esfuerzo.También deberá repensar sobre programas para crear granjas, chacras o fincas, y descongestionar las grandes ciudades, ofreciendo una alternativa para el mundo que viene.

El Estado debe tener un gabinete de creativos, con perspectiva y capacidad para producir cambios y ofrecer alternativas.

El Estado y los Estados deberán crear nuevos instrumentos para la “economía de mercado que nos trajo el COVID19”, y todos nosotros estar dispuestos a cambiar nuestra forma de vida.

Un nuevo pensamiento político y económico debe surgir, y puede ser una oportunidad para Argentina, no solo por estar haciendo lo correcto en salud, sino por aprovechar la “nueva economía de mercado”.Carolina Jacky