COVID-19: médico italiano asegura haber vislumbrado un camino para la cura

La publicación del médico cardiólogo Giampaolo Palma está dando la vuelta al mundo donde cuenta la forma en la que afirma haber encontrado la manera de desactivar al coronavirus al mismo tiempo que realiza una tremenda denuncia sobre el manejo de la pandemia alrededor del Globo.

Así lo hizo en su FunPage donde ha comenzado a recibir señales de apoyo y ganar más seguidores luego de la larga nota que publicó y que a continuación se comparte y traducida directamente desde el idioma italiano.

Publicación de Giampaolo Palma en español:

Hoy emergen todas las » tramas » de una cadena » oscura » que resultó ser mucho más oscura que el mismo coronavirus-19, ese virus que nosotros, primeros en el mundo, hemos observado bien a finales de marzo-principios de abril para entender lo que hace cuando entra dentro del hombre.

Han pasado 2 meses exactos desde la noche que anuncié al mundo lo que hacía el Covid en el hombre de manera apresurada y escolar porque la noticia que conocía no podía mantenerla escondida a miles de millones de personas encerradas en casa en el mundo y aterrorizadas, incluidos los niños ; la gente estaba mantenida en casa por un «ser milimesimal» que no se podía ver porque era invisible pero omnipresente en las pesadillas de todos.

No podía esconderlo del mundo de lo que era capaz ese «pequeñín furioso e inteligente» que invadió el cuerpo humano.

Entraba en la célula y se replicaba usando » correctores de su replicación » que eran como » carretera » que se escondían del sistema inmunológico y en relajación se divirtió provocando en los pulmones cuadros sutiles y masivos de tromboembolia pulmonar, en el corazón insuficiencia cardíaca e infarto, en el cerebro derrame cerebral, los riñones enviando a pacientes en diálisis, intestino y hígado causando trastornos menos graves.

Los virólogos pelucos, los que no visitan a ningún paciente y «solo escriben» porque solo eso saben hacer, porque encerrados en un laboratorio con el ordenador y emprender contacto con las empresas farmacéuticas que patrocinan sus trabajos eran todos los días y a todas horas a finales de febrero en televisión y hablaron de la «simple» gripe y no nos daban 1 sola directiva sobre cómo tratar prácticamente a los pacientes.

Pero ya pensaron en la vacuna que no se sabe cuándo llegará (solo recuerdo que la vacuna para el VIH que sembró más de 30 millones de víctimas en el mundo aún no existe).

No anunciaban que venía una tormenta viral de China que sembraría más de 50 mil de muertos en Italia, pero estaban en traje y corbata todos los días hablando de la nada en la tele con recompensas millonarios mientras los médicos » reales: día y Noche luchando con una enfermedad que quitaba la respiración y sin ningún dispositivo de protección o tratando de encontrarlos los DISPOSITIVOS cada uno por su cuenta en un mundo ya completamente cerrado en ese momento, así que aún más difícil.

Los médicos de verdad, los médicos del territorio los verdaderos héroes que se tiraron contra el enemigo invisible murieron en masa. Y los médicos y los sanitarios se habían convertido en los verdaderos héroes de la tormenta viral, alabados por los muchos que esperaban la salvación. Entonces alabados ya olvidados. Ay!

De China pocos datos habían llegado. Solo se realizaron 3 autopsias » minimally invasivas casi nada en un país con tantos muertos en fosas comunes, tal vez por razones además de políticas también por religión, no sé. Sin embargo, sólo 3 mínimas autopsias incompletas sobre una población de mil millones y 200 mil personas mantenidas «encerradas en casa» por el terror eran la nada.

«Si estudias al muerto entiendes en el fondo lo que sucede por dentro y en medicina siempre ha sido así».

La observación de la enfermedad desde dentro te ayuda a revelar los misterios de la nueva enfermedad.

Y por la observación de una neumonía totalmente diferente y nueva que llevaba a los pacientes a ventilación asistida y muerte en 1 hora y media 2 horas nos dimos cuenta de inmediato que era absolutamente de neumonía con Mecanismo Fisiopatológico totalmente diferente a las demás.

¿Qué provocaba el virus dentro del hombre?

El virus atacaba sobre todo a los receptores ACE2 que están localizados en todas las células vasales del cuerpo, por lo tanto, pulmones, corazón, cerebro, riñones, intestino delgado y piel.

Así que un virus que atacaba los pulmones desencadenando una tormenta de Citoquine inflamatoria, lo que resultó exagerada respuesta inmune que dañaba el parenquima pulmonar e indirectamente el corazón. Pero básicamente se convirtió en una disfunción endotelial, una enfermedad inflamatoria de la pared vasal de todos los órganos.

¿Entonces, qué había que hacer?

Había que detener la entrada del » desconocido » en el cuerpo humano y su replicación en la célula, había que detener la inflamación inicial pero se convirtió en fundamental IMPORTANCIA » proteger el endotelio de los vasos sanguíneos».

Así que anunciaba las terapias del saco, del San Juan XXIII y de la Santa Úrsula de Bolonia donde junto con metilprednisolona, junto con los plaquenil y junto con el kaletra los pacientes para protegerlos de la tormenta coagulativa los protegían con antitrombóticos de alta dosis de hasta 12.000 ui / Die. o añadieron Antiagregantes 10 veces más poderosos que la aspirina para destruir el coágulo blanco para entendernos. Hasta el uso de fibrinolíticos en casos más graves como r-tpA.

Y con estas terapias masivas (antitrombóticos, antiagregantes y fibrinolítica) miles y miles de personas salieron de terapias intensivos y volvieron a casa. Los muchos casos de tromboembolia pulmonar y daños cardíacos son el testimonio más real.

Y la confirmación adicional viene directamente de los colegas intensivos. «Enfrentar el problema de la HIPERCOAGULACIÓN de la enfermedad redujo no sólo los accesos a cuidados intensivos, sino también los hospitamientos y la mortalidad» siempre me ha confirmado un querido colega mío que en 10 mes hace 1 noches con pacientes covid19 en Intensiva ( Entonces quién sabe más que él? ) con la que tenemos una base de datos de tantos pacientes que usaremos para publicar en revistas internacionales y estamos esperando.

NOTICIAS DE GENERO QUE AYUDAN A SALVAR MILLONES Y MILLONES DE VIDAS EN EL MUNDO CAMBIAN LA HUMANIDAD Y ES UN ORGULLO PARA MI ANUNCIAR.

PARA UNA COSA VALE UNA VIDA entera.

Mi noticia dio la vuelta al mundo y por lo tanto mucha felicidad para un médico como yo que se enfrentó a la tormenta con rifle y bayoneta: llegan llamadas, correos electrónicos y mensajes de colegas de EE. UU. Japón, Argentina Brasil Perú, Inglaterra, Francia, Bélgica, Ghana, Senegal, Belin. Lo único que me hizo pensar fueron estos chicos usados por un grupo de trabajo del gobierno para tratar de cancelar (inútilmente) las tesis de los médicos en el campo, los que luchaban con los enfermos para tratar de salvar vidas. Contra estos médicos se puso un grupo de trabajo gubernamental para tratar de aumentar el terror, no entiendo para qué pro y cancelar las tesis de los médicos reales.

Esto es lo que antes llamaba «la cadena oscura de tramas» que no entiendo o no quiero llegar a entender dada su escasez e inutilidad a la causa humana.

Pero todo saldrá a la luz. El tiempo es caballero.

» Noticias reales publicadas por médicos de verdad para salvar vidas.

Y chicos pagados por pelear sin tesis ni sentido «. Esto nunca lo entenderé pero alguien me explicará algún día.

Pero todo va bien. La vida continúa y cada día se lucha.

Todo esto lo escribiré en un próximo libro que escribiremos en Italia pero ante todo en Brasil (la nación del mundo actualmente más con terror, no solo del virus, sino también de un periodismo totalmente no libre y de parte que tiende a sembrar ideologías pasadas y ya lejos de la realidad del mundo moderno, como la de tal Estadao Check que sin conocimiento médico ninguna se permite cuestionar las experiencias de médicos del frente y de aquellos que luchan por los enfermos todos los días y por ellos toda una vida siempre al servicio de la gente, especialmente de la pobre gente).

Pero ellos también serán callados y algunos estúpidos franceses ayudados por algún joven italiano pagado por los propósitos «oscuros» de los que hablaba.

Vale vivir una vida solo por hacer esto se lo aseguro. Anunciar al mundo cómo enfrentar una nueva enfermedad y cómo curarla es lo más hermoso y grande que he hecho en mi vida después de ver nacer a Emilia y Nicolás. Estoy seguro de que sí.

Ahora quiero hacer un llamamiento al mundo de la política de oposición como mayoritaria, nadie excluido.

Tener en cuenta a los médicos clínicos, los que realmente curan a los enfermos, y premiar a aquellos que dedican sus vidas al cuidado de la gente. No se den premios inútiles como los de caballeros que nadie conoce, sino premiar a los que llamaban héroes hasta hace unos meses. Esos son los verdaderos caballeros de la República, verdad, señor Conde? Verdad Ministro? Verdad, presidente?

La verdad sale cada vez más a la luz además de relanzamiento de las ideas y revistas internacionales (especialmente no italianas porque las italianas son o recomendadas o influenciadas o comprometidas a bloquear sobre todo a los investigadores y médicos italianos).

Hablando de la enfermedad diría que los resultados en Italia han mejorado no sólo por la separación social y por un clima mejor. Sin embargo, sería muy prudente. No es cierto que ya no existe clínicamente pero esperamos el otoño-invierno próximo para observar la evolución de la enfermedad.

Una seguridad y un mensaje de esperanza para la gente la quiero enviar.

Las terapias de la enfermedad ya son conocidas y se puede curar. Así que precauciones pero sin miedo.

Siempre los mantendré informados periódicamente y sé que muchos me siguen.

En maiora siempre.