Covid-19: torneo organizado por Djokovic deja más positivos

Tras conocerse el resultado positivo del tenista Grigor Dimitrov, las personas que tuvieron contacto con él fueron testeadas y el tenista croata también está contagiado, al igual que otras tres personas. El croata Borna Coric comunicó mediante sus redes sociales que también dio positivo de coronavirus.

Las consecuencias de haber participado de un torneo de tenis en medio de la pandemia por coronavirus comenzaron a verse en las últimas horas. El primer contagio lo confirmó el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, que a su vez había estado en contacto con otros colegas participando del Adria Tour que organizó Novak Djokovic, el N°1 del tenis mundial.

«Hola a todos: quiero comunicar y hacerles saber a mis fans y amigos que he dado positivo en covid-19 en Mónaco. Quiero asegurarme de que cualquier persona que haya estado en contacto conmigo durante estos últimos días sea examinada y tome las precauciones necesarias. Lamento mucho cualquier daño que pueda haber causado. Ahora estoy en casa y me estoy recuperando. Gracias por vuestro apoyo y por favor manteneos sanos y salvos», ha escrito el jugador, número 19 del mundo, en sus redes sociales, con una foto en la que se le ve con una mascarilla.

Dimitrov, luego de jugar su partido, asistió a una fiesta junto a Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alex Zverev y sus respectivas parejas, donde no se respetaron las medidas sanitarias. Ahora, las alarmas en el mundo del tenis se encienden, ya que el croata Borna Coric comunicó mediante sus redes sociales que también dio positivo de coronavirus.

«Quiero informar a todos que he dado positivo de la COVID-19. Llamo a todos que en los últimos días estuvieron en contacto conmigo a que hagáis las pruebas… Me siento bien y no tengo síntomas», expresó Coric.

Otros de los que dieron positivo fueron: Marco Paniki, preparador físico de Novak Djokovic. Kristijan Groh, entrenador de Dimitrov y su fisioterapeuta, Algis Hristov. Los exámenes que se le realizaron a Alex Zverev, Martin Cilic, Ivanisevic y Dominic Thiem dieron negativas.

Por otro lado, a muchos les preocupa la reacción de Djokovic ya que se negó a realizarse el test para saber si está contagiado. El número uno del mundo tomó la decisión de volver a Serbia sin realizarse ningún tipo de control, aunque según informó su equipo, la idea del tenista es realizarse los estudios en su país.

Esta exhibición que organizó «Nole» en distintas ciudades fue criticada desde el comienzo, porque todavía no se había terminado de planear un protocolo sanitario para que se puedan tener los cuidados necesarios y evitar estos tipos de contagios.