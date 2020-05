Critican a Agremiados por dejar «en banda» a los jugadores

Damián Akerman, delantero de Deportivo Morón, de la Primera Nacional, criticó este sábado a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) por dejar «en banda» a los jugadores en plena pandemia de coronavirus.

“Es una situación atípica, pero creo que sí nos dejaron en banda, habría que ceder un poco de todos lados y no que el protagonista de este hermoso deporte quede en banda como parece que va a pasar”, apuntó el experimentado futbolista contra Sergio Marchi,secretario general de la entidad.

“El gremio hoy es como que nos están mandando al choque, a intimar a los clubes y demás. Yo hace 17 años que estoy en el club, no sé cuanto tiempo seguiré jugando, pero intimar a Morón hoy para mí sería una locura, no lo hubiese hecho a los 25 años y hoy no lo voy a hacer ahora», reconoció Akerman en Súper Mitre Deportivo.

El conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Agremiados se desató hace poco más de una semana desde la decisión de los clubes de recortar los salarios por la falta de ingresos y la posibilidad de no renovar los contratos a vencerse el 30 de junio.

“No sé cómo se maneja el gremio, pero sí se debería salir a cuidar un poco más al jugador en este momento, creo que no deberían dejarnos tirados a los jugadores como aparentemente parece que va a pasar. Ojalá que me equivoque y que no sea así”, opinó.

Además, Akerman comentó que la gente piensa que él es «millonario» pero está «lejos» de serlo y pidió que su gremio llegue a «un acuerdo con la AFA y los clubes».

“Van a ser muchos los clubes que van a quedar complicadísimos a nivel económico, pero si bien va haber ascensos como dicen, hay que ver quien está en condiciones de poder invertir y armar un buen plantel como para aspirar a ascender”, analizó Akerman.

“Es dificilísimo pensar que no se puede jugar hasta enero. No creo que arranque un campeonato en enero, es prácticamente un año sin fútbol, es una locura, porque se paró a mediados de marzo y podría arrancar a finales de febrero, y serían 11 meses. Una locura», lamentó el futbolista.