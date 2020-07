El exlateral del Barcelona , Dani Alves , habló sobre Lionel Messi y deslizó una reveladora frase sobre el futuro del astro argentino en el club español.

Sin dudas que a lo largo de los años, la historia de amor entre Barcelona y Messi, ha cosechado una enorme cantidad de amigos y enemigos. Los egos, los celos y hasta una envidia profunda por la brillante carrera del astro argentino, han llevado a muchas estrellas a detestarlo. Pero a la vez, su tremenda vigencia en el fútbol mundial le ha proporcionado amistades incomparables. Y una de ellas es Dani Alves.

El hoy lateral del San Pablo, que ganó absolutamente todo con Barcelona, siempre se consideró un hermano para Leo Messi. Y en esta oportunidad, luego del traspié del cuadro culé en la Liga a manos del Real Madrid, el brasileño opinó sobre este momento particular que atraviesan los dirigidos por Quique Setién. Pero además, hizo referencia a la Pulga y su presente en el club que tanto ama.

Alves habla sobre Messi y Barcelona

Alves manifestó su postura sobre los dichos del crack del Barcelona tras la frustración por no haber podido ser campeón en el torneo español. “Leo es un ganador nato, no le gusta perder y es normal que se enfade. Quiere ganar siempre, como yo. Lleva tanto tiempo haciéndolo que ya percibe cuando su equipo da y cuando no. Por eso lo dice, lleva muchos años en Barcelona. Por eso es consciente de lo que necesita para poder ganar y aspirar a grandes cosas”, sostuvo en diálogo con Catalunya Radio.

En el mismo sentido, el exmarcador de punta culé explicó qué es lo que le falta a Messi para volver a ganarlo todo con Barcelona. “Le falta estar arropado. Él era el plato principal pero nosotros los ingredientes perfectos. Siempre quiere estar en la cima y necesita gente que construya eso. La sensación ahora es que él siempre tiene que estar tirando del carro y es humano”, aclaró Dani sobre Leo.