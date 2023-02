Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez chocaron en un encuentro vía Zoom por la amenaza de Omar de Marchi de romper el frente opositor en la provincia radical. Mauricio Macri intervino, pero evitó definiciones

Luego del reciente lanzamiento del radical Alfredo Cornejo a la precandidatura a la Gobernación de Mendoza por Juntos por el Cambio, el diputado nacional por el PRO Omar De Marchi criticó a su par por “anticipado y forzado”, y dijo que aguardará hasta el 12 de abril próximo para definir su futuro electoral, que podría apartarlo del frente Cambia Mendoza.

De acuerdo con lo resuelto por Rodolfo Suarez, las elecciones generales se desarrollarán el 24 de septiembre próximo, en tanto, en función de esa fecha, las PASO a nivel provincial se realizarán el 11 de junio.

“Vi un lanzamiento muy forzado e inoportuno, aparte de contradictorio respecto a lo que se viene diciendo”, dijo De Marchi en declaraciones a la prensa en las últimas horas.

Se refirió de esta manera al armado de Cambia Mendoza y el lanzamiento del senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por Mendoza, quien días atrás confirmó su precandidatura a gobernador de la provincia y ratificó su intención de participar en las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) de Cambia Mendoza.

Asimismo, De Marchi reiteró que el plazo para su definición “vence el 12 de abril” y no hoy, 15 de febrero, fecha que el radicalismo le impuso al PRO para resolver si continúa en Cambia Mendoza (CM) de cara a las elecciones de este año, plazo que también rige para el resto de los partidos que quieran integrar el frente.

Ayer, en una cumbre del PRO, dos de los máximos referentes del partido a nivel nacional Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez -y dos de los principales precandidatos a presidente- discutieron en duros términos sobre el armado electoral en Mendoza.

El principal punto de la tensa discusión entre Bullrich y Larreta fue Mendoza, uno de los bastiones de la UCR, donde Omar de Marchi, titular del Pro local y aliado de Rodríguez Larreta, amenaza con disputarle a Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez el control de la provincia. “Fue una guerra, innecesario. No vale la pena”, comentó, con preocupación, uno de los asistentes apenas se desconectó. Macri intervino en el debate, pero procuró preservar el rol de árbitro en la puja entre sus herederos.

Desde que comenzó el conflicto hace un par de semanas, Patricia Bullrich, socia estrecha de Cornejo, se puso al frente de la cruzada para evitar una ruptura en Mendoza. Entiende que esa pulseada local en uno de los bastiones de JxC puede dañar a la coalición opositora a nivel nacional. Sus laderos sospechan que Larreta tejió en las sombras para dañar a Cornejo y esmerilar su proyecto presidencial. Hoy, esa pelea subterránea con el jefe porteño se cristalizó en el encuentro virtual de los jefes de Pro.

Con Macri de espectador, Bullrich ratificó su postura y enfrentó a Larreta acusando a De Marchi de instalar un clima de ruptura en Mendoza que podría perjudicarlos a nivel nacional. El argumento de la exministra de Seguridad es que en esa provincia hay PASO, por lo que el aliado de Larreta no tiene excusas para no usar ese mecanismo. Macri y Vidal, entre otras autoridades de Pro, apoyan esa posición. Es más, el expresidente se mostró pesimista sobre la chance de un acuerdo entre De Marchi y Cornejo, por lo que sugirió explorar una posición. Dejó en claro que De Marchi debía competir en las primarias. Los antecedentes de Río Negro y Neuquén, donde JxC se dividió y no se cumplió el reglamento interno de la mesa nacional para definir las candidaturas, complican el armado también en Tucumán, entre otros distritos. Ayer, los jefes de Pro hicieron incapié en Córdoba, donde aún no hubo acuerdo.

En declaraciones a Télam, De Marchi -titular del PRO mendocino y aliado de Rodríguez Larreta– dijo que para definir su futuro aguardará “ver cómo se articulan los frentes electorales”.



“Hemos escuchado al gobernador decir muchas veces: no se habla de política; estamos con la gestión. Y de repente van, arman una conferencia de prensa y anuncian a un candidato. Cuando faltan dos meses para la construcción de frentes y cuatro para la elección. Fue muy poco espontáneo. De verdad, forzado”, criticó el líder del PRO.



Según Marchi, hay que “construir un proceso de formación real con los mendocinos, no desde un atril, señalando y castigando”.



“Quiero que encendamos esa cuota de esperanza para que volvamos a confiar y dejemos de mirar para arriba cómo crecen Neuquén y San Juan, mientras nosotros nos quedamos”, añadió.



“No estoy de acuerdo con haber anticipado tanto la discusión política cuando todavía hay temas graves que están pendientes. Tenemos el inicio del ciclo escolar en días, con problemas edilicios en las escuelas, tenemos el debate legislativo por OSEP, que es importantísimo porque afecta a 400.000 mendocinos, y otras cosas más irresueltas. Han anticipado la discusión política que sólo les sirve a los políticos y no a la gente”, criticó.



Finalmente, De Marchi dijo que “en el PRO estamos muy concentrados en desarrollar un plan de gobierno, no en la especulación de la rosca, de los frentes, o de los no frentes. Estamos buscando un camino para desarrollar Mendoza y eso ocupa nuestro tiempo”.