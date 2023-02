El Gobierno de Mendoza junto al Poder Ejecutivo local presentaron la Boleta Única ante los inminentes comicios 2023. Desde la Junta Electoral provincial brindaron detalles sobre la nueva herramienta que debutará en los próximos meses asegurando que brinda mayor transparencia

La Boleta Única, presentada el viernes en Mendoza, ofrece diferencias sustanciales respecto al sistema de las tipo sábanas que fueron utilizadas desde 1983 a la fecha y como ventaja se marcó el tiempo de votación aunque con una mayor demora al momento del conteo de votos.

Así lo expresó el Secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, en diálogo con Lado A, de Radio Jornada: “La verdad es que es una linda noticia, porque hablar de Boleta Única en Mendoza requiere de un cambio cultural. Se asocia a que dejamos de lado una tradición que nos ha acompañado desde 1983 por un sistema que es más equitavivo, que permite mayor transparencia y que es más confiable“.

“Como el nombre lo indica, en lugar de encontrase con las boletas partidarias, que identificaban a cada partido, cada frente, a cada alianza, ahora nos vamos a encontrar con una sola boleta, que nos la va a dar el presidente de mesa, en la cual van a estar comprimidas todas las elecciones electorales que yo, como elector, voy a tener el 13 de junio“, explicó.

En dicha boleta, “la diferencia para votar será que voy a tener unos casilleros, tipo crucigrama. De arriba hacia abajo, el primer casillero va a estar identificado con un negro más fuerte y si lo marco lo que estaré haciendo es marcar a la lista completa hacia abajo. Si no quiero marcar la lista completa, por ejemplo, con un candidato a gobernador y legisladores de otra lista, de otra agrupación política, lo que tengo que hacer es no marcar la primera cruz, en un cuadrado negro, si no ir a los cuadrados grises“, dijo.

“En una sola boleta, por departamento, el elector tendrá a todas las opciones. Es decir, que el vecino de Capital, el de Las Heras, el de Godoy Cruz, el de Guaymallén, tendrá boletas diferenciadas, pero una sola. La boleta tiene estipulado un tamaño mínimo, no tiene uno máximo, pero la realidad, en estas municipales, que son más chicas, las medidas son 12 centímetros de alto por 63 en promedio de largo. Es lo que vamos a ver”, consideró.

En la provincial, “será de 63 centímetros por 25 centímetros de profundidad. Va a ser más rectangular. Y ahí deberán entrar todas las opciones que hay en cada departamento. En cada caso, el presidente de mesa, brindará la boleta con la que habrá que votar en cada departamento de Mendoza. Antes, daba el sobre firmado por los fiscales y ahora dará la boleta para ir detrás del biombo y marcar, sin hacerlo dos veces en cada categoría, lo que elige según lo que considere más conveniente”.

“En realidad la Boleta Única recoge una tradición en Mendoza que está referida a que la mayoría vota a una lista completa. Esto es importante para simplificarle a quien tiene esa opción que la puede ejercer. Y quien quiera dividir su voto ahora es mucho más fácil que con la denominada lista sábana que había que cortarla. Algo importante es que los partidos tendrán boletas con el fin de hacer proselitismo pero que tendrá, en ese caso, una impresión que indique que no es apta para votar“, manifestó Albarracín.

También es cierto que habrán dos momentos a distinguir: “Durante la votación los dos biombos nos permitirán más fluidez en el momento cívico y a las escuelas vamos a tratar de llegar con un centro de información previo al ingreso al centro de votación. Esto, especialmente preparado para quienes lleguen a último momento sin saber de qué se trata la Boleta Única“.

“Por otra parte, al momento del escrutinio, creemos que será más lento por la mecánica. La ley dice que el presidente de mesa deberá dar vuelta a la boleta y la canta. Boleta por boleta, con lo cual el sistema es más seguro, trazable, pero más lento“, admitió.

En materia de capacitación, “se realizarán acciones que hasta el momento son inéditas para Mendoza. Se brindarán capacitaciones cinco veces más repetidas que lo que se han realizado hasta ahora con ejemplos concretos de cómo se arman los boxes, las mesas, cuidando los detalles de lo que el electoral encontrará en ese momento”.

“Es importante tener en cuenta que el viernes se presentó el modelo base aprobado hasta el momento y que deberá ser ajustado a la realidad de cada departamento. Seguramente habrán diferencias entre cada boleta de cada municipio por la cantidad de listas y menos candidaturas que se presenten en cada uno de ellos“, manifestó.

En el pasado, “tuvimos experiencias de haber impreso unos 60 padrones. Ahora tendremos un ahorro fenomenal. En las PASO de 2015, en Guaymallén eran tantos los candidatos que se presentaban que hubo que imprimir tres hojas de escrutinio. Una para gobernadores y legisladores. Otra para intendentes y otra para concejales. Este nuevo sistema ayuda a brindar una oferta más simplificada”, cerró.