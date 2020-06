Denuncian el abandono de una perra muy herida en el Este

Una perra de raza labrador y que fue atropellada en la vía pública en el departamento de General San Martín trata de recuperarse por estas horas luego de que fuera intervenida quirúrgicamente luego de que tomara cartas en el asunto la administración del Refugio Ampara.

El animal fue abandonado y apunto de morir por lo que rápidamente desde la organización sin fines de lucro se hicieron cargo del caso y afortunadamente fue asistida por los veterinarios que la operaron, suturaron y medicaron con antibióticos.

Además de denunciar públicamente el caso en su cuenta de Facebook ahora el Refugio Ampara está solicitando la colaboración de los amantes de las mascotas en el departamento del Este mendocino mientras buscan alguien que la adopte.

A continuación la publicación en la red social:

2 h ·

El ser humano cada día nos sorprende más, y no para bien 🤦🏻‍♀️😡

Esta bella fue ABANDONADA por su dueño en el refugio, diciendo que se la había encontrado así atropellada, abierta… Le pedimos que la llevara a la vete, que la tuviera en su casa.. amenazante, la dejó igual a la pobre.

Al llegar a la vete nos enteramos que una persona hacía un ratito había llamado xq le habían atropellado a su perra labradora y le habían hecho un tajo gigante…

NO PIDIERON AYUDA, NO PIDIERON CUENTA, NO PIDIERON NADA , LA ABANDONARON COMO ALGO QUE YA NO SIRVE 😡🤬

Cómo se puede ser tan insensible, cómo se puede no querer ni un poquito a un animal, cómo se puede abandonar a un integrante de tu familia..la verdad indignante.

La perra terminó así por su irresponsabilidad de tenerla en la calle y encima no se hacen cargo!

Pero ya fue atendida, la suturaron y dieron antibiótico, tiene un hematoma que esperemos no sea nada, hay q esperar. Quedó internada.

Si todo sigue bien, será castrada y dada en adopción a una persona responsable. Para que tenga una familia de verdad.

NECESITAMOS AYUDA CON LOS GASTOS POR FAVOR!(consulta, sutura, medicamentos, internación)

➡️Si tenés CUENTA EN MERCADO PAGO, podés ingresar a la opción ENVIAR DINERO , A NUESTRA CUENTA CON MAIL: refugioampara@gmail.com

De esta forma no se descuenta ningún porcentaje por parte de mercado y pago y se nos acredita en el acto

➡️ CON TARJETAS DE CREDITO, DEBITO , PAGO FACIL O RAPIPAGO(lo hacés una vez y se descuenta una sola vez):

–> Imprimis el cupòn o código y te dirigis al lugar más cercano a tu casa 😉

➡️ CUENTA BANCARIA, caja de ahorro en pesos: A nombre de Ferretti Rocio Magali y Degiorgi Karina Noelia (Voluntarias). Banco Francés, sucursal 269 – Número de Cuenta: 34888/4 . CBU: 0170 2691 – 4000 0003 4888 45