El periodista Ronan Farrow, ganador del Premio Pulitzer por su investigación periodística sobre los delitos sexuales de Harvey Weinstein pero a su vez conocido por ser hijo de Mia Farrow y Woody Allen, publica ahora en español el texto distinguido con el célebre galardón, que bajo el título de «Depredadores», narra los métodos desplegados por el ex productor y otros como él para ocultar sus delitos sexuales y seguir cometiéndolos con total impunidad.

El pasado otoño, en vísperas de la celebración del juicio contra Weinstein, Farrow publicó el libro en el que narra, a ritmo de trepidante thriller, la intrahistoria de su reportaje sobre el productor: los entresijos, persecuciones, presiones y debates que rodearon su investigación periodística.

Ronan Farrow.

Allí también aborda la compleja historia familiar de los abusos a su hermana Dylan a los siete años, supuestamente perpetrados por su padre, el director de cine Woody Allen, cuando estaba separándose de su madre, Mia Farrow, a quien dejaba por Soon-Yi, una hermanastra de Ronan, con quien el cineasta se casó.

La precocidad para madurar y para aprender ha signado la vida de Rowan: a los 15 años se licenció en Filosofía y poco después de cumplir 21 entró en el Departamento de Estado durante la administración Obama, con un título de abogado, y, en línea con su precocidad de niño prodigio, con un doctorado empezado en Oxford y una larga experiencia como embajador de Unicef.

La carrera del periodista nacido en Nueva York hace 32 años no se detuvo en Washington. Trabajó como presentador de noticias y reportero televisivo, hasta que en 2017 publicó en primicia el reportaje que destapó los abusos del productor cinematográfico Harvey Weinstein en The New Yorker y se alzó con un Pulitzer —ex aequo con Jody Kantor y Megan Twohey ,que sacaron con apenas unos días de diferencia la misma historia en The New York Times.

Su libro «Depredadores», que se acaba de publicar en España, incluye ilustraciones de Dylan e incluso la petición de matrimonio que el periodista coló entre las páginas a su novio, Jonathan Lovett, parte del triunvirato que ayudaba a Obama con sus discursos, y que ha montado la exitosa plataforma Crooked Media.

El 5 de octubre de 2017, Weinstein fue acusado por acoso sexual por parte de varias mujeres, entre ellas Ashley Judd.

¿Con el libro quiso mostrar cuánto de personal tuvo la investigación de los abusos de Weinstein? “Ocurrieron cosas que eran más extrañas que la ficción, la conspiración para acallar la historia fue real, la compañía de ex espías israelíes Black Cube era verdad. Weinstein se metió en asuntos de mi familia y trató de atacarme; mi pareja fue seguida también por el National Enquirer», explicó el periodista en una entrevista concedida al periódico español El País.

«Para contar eso tenía que aportar un contexto autobiográfico, y no es una decisión que tomara a la ligera. Espero haberme mostrado vulnerable y honesto más que haber engrandecido mi figura -acotó. No quería restar importancia a las fuentes, las mujeres que hablaron y que son la parte más importante de esta historia”.

No deja de resultar paradójico que después de una infancia expuesto al lado más nocivo de los medios, Farrow haya acabado en periodismo. “El hilo común que une las distintas cosas que he hecho profesionalmente es el espíritu de servicio público y la fe en que destapar la verdad es importante y puede cambiar las cosas”, señaló.

«Depredadores», afirmó Farrow, es una “carta de amor” a la libertad de prensa, un libro que pretende acercar la historia de Weinstein a un público que no necesariamente lee The New Yorker. “Es una historia conducida por personajes, un true crime. Lo han comparado con ‘Todos los hombres del presidente’, pero en términos de estilo desciende quizá más de ‘A sangre fría’, e incluso de las novelas de detectives de Agatha Christie, Raymond Chandler o Dashiell Hammett”.