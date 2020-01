DGE eliminó la mesa de examen para los que debían tres materias

Alumnos secundarios que adeudaban tres materias podían evitar perder el año ya que tenían una nueva oportunidad para rendir, aprobando al menos una de ellas, en las mesas especiales que se tomaban cerca del 20 de marzo. Esa opción fue eliminada del calendario escolar 2020 promulgado el pasado 24 de enero, ahora sin contemplar la mesa de marzo.

En el nuevo calendario 2020, difundido recientemente por la Dirección General de Escuelas (DGE), esta posibilidad no figura, lo que despertó incertidumbre en la comunidad educativa. Es que más allá de las opiniones a favor y en contra todos coinciden en que se trata de un cambio de reglas de juego que se da a conocer a último momento, cuando los alumnos que deben varios espacios curriculares ya están contando con esta instancia para poder promocionarse.

El calendario escolar para el 2020 publicado en el Boletín Oficial en diciembre 2019: contemplaba el llamado en marzo

Desde la Dirección de Educación Secundaria informaron los motivos por los cuales se tomó esta determinación que, aseguran, fue la respuesta a un pedido de los/as docentes. «Esta era una mesa especial que surgió en un determinado momento y luego fue institucionalizando pero siempre se supo que era una instancia especial. Lo que ocurría era que había que esperar hasta fines de marzo para saber si el estudiante pasaba de año o repetía, entonces había que guardarle banco en ambos cursos. Además, se incorporaban tarde, tres semanas después, al dictado normal de clases y a esa altura, les costaba tomar el ritmo y provocaba un inconveniente a profesores/as», comenzó a explicar Emilio Moreno, director de Educación Secundaria de la DGE.

El calendario escolar 2020 promulgado el pasado 24 de enero: ahora sin contemplar la mesa de marzo.

Y sumó: «También se pudo observar que los estudiantes no se presentaban a rendir en las mesas de febrero, entonces lo que hay que lograr es que los jóvenes rindan en ese llamado y no especulen y esperen hasta la mesa de marzo porque esa mesa sirvió para que muchos especularan hasta último momento. Lo que se pretende es que el alumno/a aprenda y no creo que por dos o tres semanas más de apoyo va a poder aprender lo que no pudo en un año. Es difícil. ¿Pasaban de año? Sí, muchos lo conseguían pero ¿realmente aprendían? Al hecho educativo hay que tomarlo durante todo el año y no definir en dos o tres semanas si pasa o repite».

Igualmente, Moreno recordó que aunque no esté instaurado en el Calendario Escolar 2020, cualquier alumno/a podrá solicitar una mesa especial siempre y cuando tenga un motivo válido que justifique su ausencia en las mesas anteriores. «No hay que generalizar, algunos no conseguían aprobar en febrero y volvían en marzo y eso es válido porque lo intentaron pero muchos especulaban y no se presentaban en febrero directamente. Ahora, si hubo un caso de un estudiante que estuvo enfermo o con alguna situación de vida particular, podrá solicitar esta instancia. Es cuestión de analizar cada caso», cerró el funcionario.

Fuente: Medios de Mendoza