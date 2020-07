Destacaron la buena voluntad de los ciudadanos a la hora de cumplir las medidas No se encontraron fiestas clandestinas masivas y luego de las 23 hubo escasa circulación por las calles de la provincia.

Por el Día del Amigo, la Policía de Mendoza realizó un importante operativo. Fue en diversas zonas de la provincia para evitar desmanes, colapsos y la propagación del coronavirus.

Los controles comenzaron el viernes. Y se extendieron hasta anoche con la participación de más de 2.500 efectivos policiales. Distribuidos en 250 puestos dinámicos en toda la provincia. Durante todo el fin de semana incluyendo el lunes, se labraron 594 actas viales: 115 gravísimas, 136 graves, 266 leves y 71 concursos.

Durante los operativos que se realizaron desde el viernes hasta el lunes a la noche, fueron procesadas 150 personas por violar el artículo 205 del Código Penal. A las que luego se sumaron en el segundo reporte 112 personas contabilizando un total de 262 imputados. Además se realizaron 34 Ticket con reclamos y denuncias de ciudadanos por la aplicación del 148 .

Respecto al funcionamiento del 911, el Centro Estratégico de Operaciones recibió en un principio 1.700 llamados. Y luego se sumaron 223, contabilizando un total de 1923. Siendo 1663 del Gran Mendoza, 71 de la Zona Este, 45 del Valle de Uco, y 144 de la Zona Sur. Todo en el marco de los festejos del Día del Amigo en Mendoza.

Coordinación con los municipios de Mendoza

Sobre el trabajo realizado, el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul destacó la colaboración. Y las acciones coordinadas entre todos los municipios de la provincia. También con el personal de la dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Economía. Y el de Prevención Ciudadana del Ministerio de Seguridad.

“El balance que hacemos desde el área es positivo, los ciudadanos acataron el mensaje del Gobernador. Si bien tuvimos denuncias y llamados al 911 cuando la Policía llegaba al lugar no eran fiestas masivas de más de 20 personas. Eran grupos pequeños que de todos modos fueron imputados. Porque está prohibido reunirse en casas particulares”, destacó Majul.

Respecto al cumplimento de las normas, el funcionario agregó: “No tuvimos descontrol en ningún lugar de la provincia. Por otro lado los bares y restaurantes cumplieron con todos los protocolos de sanidad, distanciamiento y capacidad al 50% con mesas de sólo 6 personas. Esto hizo que funcionaran al 30% de como lo hacen siempre”.

“Los mendocinos entendieron el mensaje de prevención. Y pasadas las 23 hemos notado que en verdad no circula nadie por las calles. Otra cosa a destacar es que los operativos que realizamos en el acceso de Potrerillos, El Carrizal y demás sitios turísticos fueron positivos. Ya que sólo asistieron grupos familiares convivientes a los alojamientos. Y no grupos de amigos. Aquí fue muy importante la voluntad de los dueños de las cabañas en devolver el dinero para que no fuesen los grupos de amigos”, finalizó el subsecretario.