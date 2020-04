Este jueves 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2007 este día para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA), para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.

El Día Mundial del Autismo se conmemora en el mundo, por disposición de las Naciones Unidas. El lema de este año invita a reconocer que las personas con autismo son capaces de aprender y trabajar.

Atendiendo a este lema, los principales objetivos de la campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2020 son:

Aumentar la concienciación sobre el autismo en la sociedad y promover una mejor comprensión del trastorno para incluir y apoyar a las personas con TEA. Mejorar el acceso a la educación y el empleo para el colectivo. Conseguir el compromiso de los representantes políticos para hacer efectivos los derechos de las personas con TEA en estos dos ámbitos principales.

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que 1 de cada 160 infantes tienen algún grado de trastorno del espectro autista. De todas maneras, estos datos pueden estar subvalorados, ya que la detección del autismo es desigual en el planeta.

¿Qué es el autismo y el trastorno del espectro autista?

En la actualidad es preferible hablar de trastornos del espectro autista, ya que hay diferentes grados de afectación.

El Día Mundial del Autismo sirve también para profundizar en el conocimiento de la enfermedad. Hoy se prefiere hablar de trastornos del espectro autista, antes que de autismo a secas.

Estos trastornos se caracterizan por presentar un comportamiento social alterado, deficiencias en el lenguaje y la comunicación, así como patrones repetitivos de comportamiento. Es común que las personas autistas no muestren interés por su alrededor y entorno, y que eviten el contacto físico con los demás.

El trastorno está incluido dentro de los problemas del desarrollo, pues la aparición de los signos es temprana, antes de los 3 años de edad. Una de las características es que estos síntomas se perpetuarán a lo largo del resto de la vida.

La idea del concepto de existencia de un espectro autista responde a que hay diferentes grados de afectación. Un niño puede padecer una alteración más leve que otro, y eso modifica su vínculo con el exterior, modificando también las terapias que debe recibir para su ayuda.

Día Mundial del Autismo: pueden aprender

La primera parte del lema del Día Mundial del Autismo para este año es que pueden aprender. Es decir que debemos buscar, como sociedad, la manera de insertarlos en un proceso educativo que respete sus particularidades.

En el mundo se han desarrollado diversos abordajes pedagógicos para niños con trastornos del espectro autista. Algunos son:

Floortime : el método floortime fue diseñado por Stanley Greenspan. La idea básica de la metodología es que el educador o el terapeuta se relacionen con el niño autista en su juego y bajo sus condiciones. A través del juego se podrán incluir los conceptos educativos que quieran transmitirse.

el método floortime fue diseñado por Stanley Greenspan. La idea básica de la metodología es que el educador o el terapeuta se relacionen con el niño autista en su juego y bajo sus condiciones. A través del juego se podrán incluir los conceptos educativos que quieran transmitirse. TEACCH: este método se llama así porque es la sigla en inglés de Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped Children. Incluye la educación en una institución educativa y en la casa del niño, coordinando ambos ámbitos, incluso el espacio real físico donde la persona tiene que transcurrir su jornada de educación. En general, se traza un cronograma de tareas.

este método se llama así porque es la sigla en inglés de Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped Children. Incluye la educación en una institución educativa y en la casa del niño, coordinando ambos ámbitos, incluso el espacio real físico donde la persona tiene que transcurrir su jornada de educación. En general, se traza un cronograma de tareas. ACA: el análisis conductual aplicado se focaliza en el estímulo de la atención y del lenguaje. Se emplea más como una metodología de apoyo a la escuela tradicional.

Día Mundial del Autismo: pueden trabajar

En el Día Mundial del Autismo se hace un llamado al aumento de las oportunidades laborales en personas con esta condición.

La organización Autismo Europa calcula que alrededor del 80 % de las personas con algún trastorno del espectro autista no tienen empleo. Eso es una cifra enorme que complica la calidad de vida de los pacientes autistas.

Una opción que se emplea para favorecer la inserción laboral de personas autistas con bajo funcionamiento es la terapia ocupacional. El bajo funcionamiento se refiere a las menores posibilidades de relación que tiene el paciente con el mundo exterior.

La terapia ocupacional puede ejecutarse a manera de talleres que se adapten a las posibilidades reales de una persona con trastorno del espectro autista.

En cambio, si la persona padece un autismo con alto funcionamiento, es decir que puede desenvolverse con más relación al mundo exterior, entonces hay otras opciones. Inclusive es posible pensar su inserción en empresas regulares.

La forma más habitual en estos casos es el acompañamiento de un operador capacitado que guía a la persona autista en las tareas. Este operador asiste al empleo con el paciente y ayuda en la relación con sus empleadores y demás compañeros de trabajo.

Hacer visible el autismo

El Día Mundial del Autismo debe servir para hacer visibles los trastornos del espectro autista. El número de afectados es considerable, y si no se insertan en la educación y en el mundo laboral, estamos dejando fuera de la vida cotidiana a muchísimas personas. Como bien lo dice el lema de este año, ellos pueden aprender y pueden trabajar.

El autismo es un espectro, lo que significa que éste se manifiesta por sí mismo en diferentes formas. Un diagnóstico puede escalar de leve a severo, y aunque los niños que lo tienen (es decir que están en el espectro) suelen mostrar rasgos similares, también son tan individuales como los colores de un arco iris, cada uno manejando una bolsa de sorpresas de capacidades y dificultades.

Mientras que un niño puede raramente hablar y tener dificultad para aprender cómo leer y escribir, otro puede tener muchas habilidades y puede asistir a clases en una escuela convencional. Otro niño puede ser tan sensible a la sensación de la tela que todas las etiquetas deben ser cortadas antes de que él use la ropa, mientras que su amigo que también tiene una condición del EA puede no tener ningún problema sensorial.



Entre las señales de alerta, de acuerdo a PAANACEA, se encuentran, que un lactante a los 6 meses no sonría cuando le sonríen, que no responda al nombre a los 10 meses, que no señale cosas que le interesan a los 12 meses, no diga ninguna palabra a los 16 meses o pierda alguna habilidad que ya había adquirido. En estos casos es fundamental consultar con el pediatra e insistir si la consulta es desoída.

Las primeras manifestaciones de esta función comienzan a revelarse alrededor de los 18 meses (Shutterstock)

¿Cuáles son sus causas?

Si bien no se conoce exactamente cuáles son los causantes del TEA, se ha demostrado que existe una importante base genética, más de 100 genes en diferentes cromosomas podrían estar involucrados en su desarrollo. Las personas con autismo tienen pequeños cambios, llamados mutaciones, en muchos de estos genes. Otros individuos que padecen TEA, presentan alteraciones del sistema nervioso central. Sin emabargo, muchas veces resulta imposible encontrar la etiología exacta.

«Debemos entender que esta condición acompañará a las personas durante toda su vida, y que con las intervenciones y apoyos adecuados, podrán encontrar un lugar de inserción social educativo, laboral y familiar, siempre que estemos abiertos a comprenderlos como individuos únicos con habilidades por desarrollar y descubrir», finalizó la especialista de INECO.

Una nueva mirada sobre el autismo

Gracias al avance en la difusión, capacitación, e investigación, cada vez más niños, adolescentes y adultos con CEA (condición del espectro autista) están accediendo a un diagnóstico y a los apoyos que les permiten llevar una vida plena y feliz. Sin embargo, existen aún muchas barreras para acceder a estos recursos, ligadas principalmente al desconocimiento, los mitos y los prejuicios.

Con la intención de ofrecer información de calidad de manera gratuita a todo el público de habla hispana nace «Aquí y Ahora»: un programa basado en entrevistas a profesionales de diversas especialidades y a personas con experiencia relativa al campo del espectro del autismo. La propuesta se enmarca en el área de toma de conciencia de la Asociación Civil PANAACEA, una organización que tiene como misión mejorar la calidad de vida de personas que tienen condiciones del espectro autista.

Desarrollado y producido por Alexia Rattazzi (psiquiatra infanto juvenil) y Natalia Peinovich (madre de un niño con CEA), este programa está disponible en un canal de YouTube en ciclos de entrevistas de hasta 30 minutos, donde se busca responder todas las preguntas que surgen en torno a esta realidad, de una manera simple pero efectiva.