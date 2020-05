«Dicen que Lautaro Martínez es el relevo de Luis Suárez»

El cordobés Mario Alberto Kempes, campeón mundial y goleador en Argentina 1978, advirtió hoy que Lautaro Martínez «puede ser una muy buena contratación para Barcelona, y todos dicen que será el relevo de Luis Suárez, pero al uruguayo no hay que darlo por muerto todavía, porque tiene un buen tiempo de fútbol por delante».

Kempes pidió en la radio española RAC1 que a Suárez «no lo den por muerto, porque tiene fuerza y un amor propio terrible».

«No sé si Lautaro Martínez seria un buen ‘Matador’, pero si un buen jugador para Barcelona, aunque ahora que todos hablan de que es el relevo de ‘Luisito’ Suarez, yo digo que el uruguayo es de esos jugadores que nunca baja los brazos y dentro de la cancha es muy importante para el equipo”, expresó Kempes, cuando fue interrogado sobre si ve en el bahiense algunos parecidos con él.

«Lautaro puede ser una contratación importante, no lo voy a negar, porque es un chico joven, con una fortaleza impresionante, con buen juego y con gol. Pero insisto en que no le cuelguen todavía los botines a Luis Suárez que todavía le quedan unos añitos más”, remarcó el «Matador».

Finalmente Kempes fue interrogado respecto de si a Lionel Messi le falta solamente ganar un Mundial para completar el círculo glorioso de su carrera, y el ex jugador de Instituto, Rosario Central, River Plate y Valencia, de España, sostuvo que el holandés Johan Cruyff «tampoco ganó ningún título de ese tipo y sin embargo está en la mesa de todos los grandes».

«Por eso, cuando pase el tiempo no diremos que Messi fue un desastre porque no ganó un Mundial. No creo que pierda puntos en la consideración general por eso, aunque sé que en Argentina es diferente la opinión que tienen los aficionados sobre ese tema», concluyó respondiendo Kempes a esa pregunta recurrente.