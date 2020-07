Diego Stigliano: entre el humor, el juego y lo absurdo

Por TANIA STUMBERGER / Diego Stigliano, el artista que se debate entre el humor, el juego y lo absurdo, nació en Buenos Aires. En Capital Federal y actualmente reside en Vicente López. Vive en una casa grande con sus mascotas. Le gustan los deportes de acción.

-¿Qué recordás de tus primeros momentos en el arte?

-Empecé dibujando, me gustaba la caricatura cuando era niño. Hice un taller a los 15 años. También un curso con una profesora de pintura. Allí estudie lo básico y lo que es naturaleza muerta. Aprendí a trabajar en óleo y dibujo. Entré a la escuela Fader pero no seguí estudiando porque estaba enganchado con el dibujo. Con las caricaturas, tipos de ilustración y comics. Recién entre los 17 y los 18 años empecé a interesarme por la pintura. A los 18 me compré unos óleos y comencé a pintar solo. Después estudié Diseño Gráfico.

-Estuviste viviendo unos años en Mendoza, ¿Qué te pareció trasladarte de Buenos Aires a Mendoza?

-Fue dura la mudanza pero me gustó vivir en Mendoza. Me llevé bien con la gente. Es muy distinto de Bueno Aires.

-¿Pudiste integrarte a la colectividad artística de Mendoza?

-Sí, participé de concursos de arte. Pude integrarme bastante rápido a la colectividad artística. Hice varias muestras en el ECA (Espacio Contemporáneo de Arte) y en otros lugares.

Habitación Verde.

-¿La geografía de la montaña influyó en tu obra?

-Sí, influyó. Yo ya era bastante fanático de la montaña. Ya había ido a Bariloche y El Chaltén. Me gustaba incursionar dentro de la montaña por los senderos. Hice trekking. En Mendoza fue más avanzado porque practiqué montañismo. Me encanta, influyó en mi arte.

Limonada.

-¿Cuál fue tu motivación para pensar en ser artista?

-Fue surgiendo solo, desde niño dibujaba. A los 17 empecé a ver obras de arte. Me empezaron a interesar los artistas más clásicos, los más famosos. Como Bacon, Rothko, Rembrandt. Edward Hopper me gustaba mucho. Y Henri Rousseau me gusta hasta el día de hoy. Y esto me llevó a pensar que quería ser pintor.

Mayonesa.

-¿Qué es lo que desarrollás en tu pintura?

-Un poco antes del año 2000 me metí en un estilo influenciado por un movimiento que se llama Bajo Arte. Un movimiento que empezó en Norte América a fines de los años 70. Aquí hay artistas que son ilustradores, tatuadores, dibujantes de comics. Hacen un arte un poco inocente un poco popular con muchos personajes. Son más que nada figurativos, delirantes, surrealistas. Es un movimiento que nunca estuvo aceptado por el corpus del arte. Nunca lo han admitido en salones. Solo hay algunas excepciones. Pero hasta el día de hoy está marginado. Este movimiento me llamó la atención. En un principio lo hacia inconsciente. Después me di cuenta que lo que yo estaba haciendo tenía relación con eso, por mi historia con el comics, dibujando todos los skate. También la ilustración. Esto no es completamente lo mío, pero está influenciado.

Mondo Stigliano, entre el juego y lo absurdo.

-¿Cómo se llama el movimiento que producís?

-Hago surrealismo pop donde están los artistas que manejan mucho lo absurdo. Me llama la atención cómo con cosas populares de este movimiento, ligadas al punk, al skate, me influyeron.

Akenaton.

-¿Cómo has transitado por las exposiciones?

-He pasado por varias etapas. En Mendoza gané un premio en el Salón Vendimia. Saqué un primer premio en dibujo. Y fui a hacer mis obras varias veces. Y ahora me metí más de lleno en todo eso. Vuelvo a introducir cosas de la caricatura dentro de las pinturas. Lo hace un poco más chocante tanto para el arte contemporáneo como para el arte más moderno. Igual hay gente que le gusta.

Arrojo.

-¿Cómo interpretas y expresás tu arte?

-Tiene bastante de juego, de humor. Humor negro, lo absurdo. Trato de ponerme a bocetar en papel, tratando de hacerlo lo más inconsciente posible, sin sentido. Una vez que las termino, la obra empieza a encontrar varias cosas.

Mono.

-¿Y cuál es tu búsqueda en tus obras?

-Hubo un tiempo en el que quería expresar distintas cosas. En un momento hacia muchos robots. A principio del año 2000 quería expresar una sociedad media idiotizada, como sin alma. Una sociedad que sigue ciertos mandatos, maniobrable. Es una manera de verla de forma crítica.

Repo Man.

-¿Haces instalaciones?

-Hice algunas cosas parecidas en Mendoza. Unas pequeñas instalaciones en un grupo que se llamaba Arte Chimbolo. La hicimos con otros amigos. Igual las instalaciones no son lo mío, sino la pintura, el dibujo. Y ahora estoy haciendo una especie de esculturas.

Deformes bosque.

-Trabajaste mucho tiempo en Billiken, ¿Cómo fue tu experiencia y como te contrataron?

-En el año 98 me interesaba mucho la ilustración. Mande mis muestras a la editorial Atlántida. Les gustó y empecé a trabajar allí de forma FreeLancer, desde mi casa. Estuve trabajando por 20 años. Al principio era divertido, y con los años fue más monótono. Pero a lo último me empecé a entusiasmar con unos trabajos que me daban y me divertían. Después de un tiempo la editorial tuvo problemas, y me fui. De todos modos también trabajé en otras editoriales donde hacia manuales, libros para niños, ilustraciones.

-¿Cuál es tu vínculo con otros artistas contemporáneos?

-Mis amigos son todos artistas o están relacionados con eso.

Pic nic.

-¿Qué pensás sobre el hombre y la mujer en el arte?

-Como pasaba en otros ámbitos la mujer por mucho tiempo no podía acceder tanto. Pero ahora es todo más parejo. Si bien la mayoría de los pintores son hombres, ya hace mucho tiempo que en cualquier escuela de arte van muchas mujeres.

Trompetas.

-¿De qué manera consideras al público para que se encuentre con tus obras?

-Mis obras las pueden encontrar por Instagram y Facebook.

-¿Cómo son tus días? ¿Cómo es tu trabajo viviendo solo?

-Desde el año 98 que vivo solo. Tiene sus pro y sus contra. Y más ahora en cuarentena no puedo ni ver a mis amigos.

Vívora.

-¿Qué otras actividades realizas?

-Me gustan los deportes de acción. Estuve en un grupo de andinistas. Practiqué mountain bike, y skate, hasta los 22 años. También hice Snowboard.

-¿Si tuvieras que definirte con una frase cuál sería?

-Soy un absurdamente obsesivo con mi trabajo. Y también veo las cosas con ojos críticos. No me gusta quedarme con la primera opinión.