Dolorosa derrota de Rivadavia Básquet

Independiente de Santiago Del Estero cantó victoria en el este provincial ante Rivadavia Básquet por 87 a 81. Los Naranjas llegaron a sacar 14 puntos de diferencia en el transcurso del tercer cuarto, pero no supo conservar la ventaja. Mendocinos y santiagueños se han enfrentado en tres oportunidades, siempre la victoria fue de Independiente.

El inicio no fue fácil para Rivadavia. Cajal se hizo amo y señor del juego en la visita. Hizo lo que quiso. Al Naranja le costó entrar en partido, pero con el correr de los minutos empezó a emparejar el trámite con el juego interior de Ronnie White y quedaría abajo sólo por un punto. 23-24.

Colectivamente, se vio un mejor Rivadavia en el segundo período. Posiblemente la mejor versión. Otra vez White marcó el camino, también animándose con tiros de tres puntos. Fue acompañado por Tambucci y Mosley, para sacar una luz de ventaja de 11 puntos. 46-35.

Tras el descanso largo, el equipo de Minelli sacó la máxima de la noche de 14 unidades (55-41). Pero si hay algo emocionante en este juego es que la victoria no se materializa hasta el sonido de la chicharra final. Los locales entraron en una laguna. De estar 14 puntos arriba, terminaron abajo por uno en este tercer cuarto. No supo controlar la ventaja, no manejó bien los tiempos e Independiente con mucho temple, pasaba al frente. 59-60.

De ahí en adelante fue otro partido. Otro dramatismo. Realmente estaba para cualquiera. Pero Independiente, un plantel con mayor edad y por ende mayor experiencia, jugó con el nerviosismo de Rivadavia y terminó sellando una victoria dura, trabajada, pero merecida. Ahora, Rivadavia tendrá que salir de gira el 22 y 24 de enero donde visitará a Ameghino de Villa María y Deportivo Norte de Amstrong, respectivamente.

SÍNTESIS:

Asociación Civil Rivadavia Básquet (81): Valentín Costa 5, Luciano Silva 13, Luciano Tambucci 14, Ronnie White 21, Latraius Mosley 13 (FI); Juan Fumaneri 0, Stefano Arancibia 10, Guido Francese 3, Ramiro Trebucq 1, Lucio Castellani 1. DT: Fernando Minelli.

Independiente de Santiago Del Estero (87): Víctor Cajal 12, Mario Espeche 12, Fabrizio Cosolito 8, Juan López 15, Jeremías Ledesma 16 (FI), Jerónimo Solórzano 18, Ricardo Fernández 0, Gabriel Rojas 0, Adrián Espinoza 6. DT: Fabián Daveiro.

Estadio: Leopoldo BrozovixParciales: 23-24; 46-35 y 59-60Tiros libres: Rivadavia 17/32; Independiente 22/29Figura: Víctor Cajal (Independiente de Santiago del Estero)

Árbitros: Fabio Alaniz, Oscar Martinetto y Rodrigo Oliver

Fuente: Soy del Este