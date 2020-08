Duro revés judicial para el Arzobispado de Mendoza

El Arzobispado de Mendoza deberá enfrentar en la Justicia local la demanda en su contra por la causa iniciada por el abogado Carlos Lombardi y la abogada Carolina Jacky. Se trata de la causa de una mujer llamada Yolanda Quiroga de la Zona Este que debió abortar a pedido de su expareja que era diácono de la Iglesia y que mantenía una doble vida. Tenía otra familia también en el Este mendocino.

Para descargar la demanda de Yolanda Quiroga contra el Arzobispado de Mendoza seguir el siguiente enlace:

En ese momento Quiroga fue hasta el Arzobispado de Mendoza a plantear la situación que había vivido y no tuvo contención de parte de la Iglesia. Por lo que finalmente se generó una denuncia por violencia institucional en 2019 contra el Arzobispado de Mendoza.

Tras esa causa avino la segunda demanda y que es conocida como el Caso Sardá, también contra el Arzobispado de Mendoza.

«Al arzobispado de Mendoza y a Edgardo Fretes» Publicación en Noticias Mendoza de la doctora Carolina Jacky.

En el contexto de la primera demanda por daños derivados de violencia de género contra el arzobispado de Mendoza, la Tercera Cámara de Apelaciones desestimó la apelación de la iglesia que pretendía sacar el expediente de la justicia provincial y llevarla a la federal.

Caso Sardá: incumplimiento de convenciones internacionales Descripción del caso Sardá en Noticias Mendoza.

Lombardi es especialista en Derecho Canónico y Jacky en violencia de género por quienes se generaron ambas demandas.

A continuación la resolución judicial completa:

CAMARAS DE APELACIONES EN LO CIVIL, C-TERCERA PODER JUDICIAL MENDOZA

foja: 149CUIJ: 13-04826184-6( (010303-54397))

Q. Y. H. C/ A..DE M. P/ DAÑOS DERIVADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

*104907312*

Mendoza, 19 de agosto de 2020.

Y VISTOS: Estos autos arriba intitulados, originarios del Tribunal de Gestión Asociada n°3

Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fojas 100 el Arzobispado de Mendoza, mediante representante, apela la resolución de fs. 98/99 que desestimó la excepción de incompetencia por él planteada.

En su pieza recursiva, parte por considerar que los argumentos empleados por la magistrada que previno, solo remiten al dictamen del agente fiscal, los cuales resultan insuficientes para dirimir la cuestión que aquí debe analizarse.

Observa que pese a no encontrarse discutido el objeto de la litis, configurado por la reparación de los presuntos daños y perjuicios que se habría provocado a la actora a tenor del art. 35 de la ley 26.485, aquél se encuentra inescindiblemente

vinculado a una cuestión federal exclusiva que en modo alguno ha sido tratado por el auto impugnado.

En efecto, la accionante ataca el obrar de la demandada por aplicación del derecho canónico en sus alcances, particularidades y conducta desarrollada por los investigadores canónicos, por el hecho de haber seguido los mandatos de los cánones 1717 y 1719. Dicho modo de proceder es el que constituye la base de lo que, a la tergiversada interpretación de la actora, constituye violencia de género institucional hacia su persona.

Aduce que en el escrito de demanda, salvo las expensas citas a la ley de violencia de género, no existe una sola referencia al derecho común, sino que apoyado en normas constitucionales, sostiene que la conducta del Arzobispado de Mendoza durante la investigación canónica, violenta normativa convencional y constitucional.

Interpreta que de la demanda y de los hechos relatados, que definen el objeto de la litis, se cuestiona el derecho particular de la Iglesia en su integridad, derecho que se ampara directamente en la ley 17.032 y su ratificación por ley 26.939, que ratifica el concordato entre la República Argentina y la Santa Sede, y que le confieren la calidad de sujeto de derecho internacional público.

La tacha de inconstitucionalidad de dichas normas no puede estimarse como meramente tangencial, por el contrario, pone en jaque el Derecho canónico, que es lo que configura en realidad el presente reclamo.

Todo ello lleva a concluir que el objeto de autos es materia eminentemente federal. Los cuestionamientos constitucionales están intrínsecamente vinculados con los daños y perjuicios reclamados.

Insiste en que la verdadera pretensión de la actora se encamina a obtener la declaración de inconstitucionalidad del Acuerdo entre Argentina y la Santa Sede como violatorio al bloque convencional de Derechos Humanos, de los cánones citados y artículo 27 de la Convención de Viena, lo cual no es una interpretación sesgada ni subsidiaria de lo reclamado. Por el contrario, resulta dirimente a su pretensión, pues las conductas que en teoría se encuentran reñidas con la ley de violencia de género en la que funda su reclamo, son las que precisamente derivan del derecho canónico y del concordato, seguidas por la iglesia demandada.

Indica que el giro lingüístico empleado para el eventual caso de que la demandada opte para su defensa el concordato con la Santa Sede, lleva a que, en definitiva, el proceso deba tramitar ante el fuero federal, atento a que la pretensión demandada no puede ser resuelta por el derecho común si se tiene en cuenta que las conductas reprochadas se rigen por el derecho canónico.

Agrega que es imposible escindir el derecho común y la invocada ley de violencia de género de la constitucionalidad del Concordato con la Santa Sede y del derecho canónico. La decisión a tomar en este pleito depende principal y primordialmente de la interpretación y aplicación de la norma que corresponde al fuero federal.

Agrega que en razón de lo previsto por el art. 147 del Código Civil y Comercial de la Nación, las personas jurídicas públicas se rigen por la ley del lugar de Constitución, siendo en el caso de la Iglesia su propio derecho canónico, por lo cual queda plenamente amparada para regirse por aquél en cuestiones disciplinarias como resulta del objeto de autos y que, de hecho, se trata de conductas enmarcadas en la libertad religiosa.

El fallo apelado ignora la petición que califica la acción instada. Las conductas que la accionante reprocha a los investigadores canónicos, no son más que las ordenadas por el derecho particular de la Iglesia, a las que se atuvo el accionar del Arzobispado de la Provincia y que resultan de la interpretación directa y central de los cánones 1717 y 1719 del Código de Derecho Canónico y del Acuerdo con la Santa Sede. Es a la luz de sus previsiones que también debe examinado el planteo de constitucionalidad directo del art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, por cuanto este otorga jerarquía y fundamento al artículo 75 inc. 24 y 31 de la Constitución Argentina con posterioridad a la reforma de 1994, lo cual escapa claramente a la competencia del inferior.

Reproduce que en el caso “Méndez Valles” de diciembre de 1995, por mayoría, la Corte nacional señaló que lo atinente a la interpretación de los tratados internacionales suscita cuestión Federal de trascendencia a los términos del artículo 14 inciso 3° de la ley 48. En este sentido, el superior tribunal afirmó que cuando el país ratifica un tratado internacional se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que el tratado contemple y la mera posibilidad de que esta atribución de responsabilidad internacional se vea comprometida por la interpretación y aplicación de un tratado con una potencia extranjera configura de por sí cuestión Federal bastante. Agregó que el hecho de que los preceptos del tratado funcionen como disposiciones de derecho común no es razonable fundar en esta circunstancia la inexistencia de cuestión federal.

En definitiva, siendo evidente que la pretensión de la actora requiere pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los cánones 1717 y 1719 y art. 1 del Concordato, que constituye materia federal suficiente para abrir recurso extraordinario federal, solicita la revocación del auto venido a revisión y la remisión de los presentes al fuero competente.

II.- En réplica a los agravios, la actora solicita la desestimación del recurso con costas, a cuyos argumentos se remite (véase fs. 122/134).

III.- El dictamen de fs. 143 adhiere en un todo a los fundamentos brindados por el agente fiscal de grado. Aconseja la confirmación del pronunciamiento recurrido.

IV.- Delineadas las posiciones de los contrincantes y a los fines de esclarecer el resultado del recurso, se anticipa que los argumentos de la demandada no logran rebatir las razones vertidas por la decisión en queja.

Es necesario considerar que la competencia federal es de excepción, se halla limitada a los supuestos enunciados en los arts. 116 y 117 de la Constitución nacional con motivo de la delegación efectuada por las provincias al gobierno federal del poder-deber de decidir los conflictos enumerados en los citados artículos.

La potestad cognoscitiva atribuida a los magistrados federales por la Constitución Nacional (arts. 116 y 117), ley 27, disposiciones de la ley 48, decreto ley 1285/58 y demás legislación para administrar justicia en los casos y situaciones contemplados normativamente, es constitucional, taxativa y no puede ampliarse. Como tal es imperativa, inderogable, irrenunciable e indisponible; es contenciosa; limitada y de excepción a los casos delegados por las provincias; privativa y excluyente; prorrogable en razón de las personas en cuyo favor se dispuso la jurisdicción federal, e inalterable.

Aclarado ello, es propicio recordar que la materia y las personas constituyen dos categorías distintas de casos cuyo conocimiento atribuye la Constitución Nacional a la justicia federal. En uno u otro supuesto dicha jurisdicción no responde a un mismo concepto o fundamento. En el primero lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como las concernientes a almirantazgo y jurisdicción marítima. En el segundo, procura asegurar, esencialmente, la imparcialidad de la decisión, la armonía nacional y las buenas relaciones con países extranjeros (arts. 116,117 y 127 de la Constitución Nacional; Fallos 31:489; 318:992; conf. causa “Verga” Fallos 329:2280)”.

Ninguno de ellos se configura en los presentes.

Adviértase que el Arzobispado de Mendoza, aquí demandado, ha sido calificado implícitamente por la Corte provincial como persona pública, al emparejar las nociones “Iglesia Católica” y “Arzobispado” en los autos n° CUIJ 13-02123513-4 “A. de M. En J° 86.326/50.265 G.., I.R. c/ A. de M. p/ D. Y P. (con excep. contr. alq) p/ Rec.ext.de inconstit-casación”, 13/04/2015, SCJM.

Allí, nuestro superior tribunal indicó que la calidad de persona jurídica pública de la Iglesia Católica, no significa de ninguna manera considerarla estatal, lo cual es acorde a la visión en la doctrina civilista (ver: Llambías, Jorge J.,

Derecho Civil – Parte General, Tomo II, 12° edición, Buenos Aires, Ed. Perrot, 1986, pp. 43-44).

Y, si bien en el año 1.995, la ley 24.483 (BO 04/05/1995) se permitió que los institutos de vida consagrada (categoría que incluye a las antiguas órdenes y congregaciones, así como a los institutos seculares) y las sociedades de vida apostólica, obtengan personalidad jurídica civil por su inscripción en el registro creado por la ley (art. 1), no puede obviarse que las entidades mencionadas son, de conformidad con el derecho canónico personas públicas según canon 116, por lo que se ha afirmado que tendrían también personalidad pública en Derecho Civil (véase: Arlettaz, Fernando, “Régimen legal de las comunidades religiosas en el derecho argentino”, Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, Número 20, junio-noviembre 2018, p. 200).

Sin embargo, en modo alguno influye aquí la personalidad jurídica que reviste la demandada. En efecto, ello no ha impedido su juzgamiento en casos similares por la justicia local, y que en ningún momento merecieron objeción en cuanto a la distribución de competencia. Obsérvese el dictado de las resoluciones “C., E. T. c/ C. S. de S. J. B. p/ Daños y perjuicios, 20/11/2018, 3°CC; G.., I.R. c/ A. de M. p/ D. Y P. (con excep. contr. alq) p/ Rec.ext.de inconstit-casación”, 13/04/2015, SCJM.

Mediante las citas referidas, no se anticipa opinión alguna sobre la suerte de esta causa, sino que se pretende reflejar que la invocación de defensas similares a las aquí empleadas no llevan de ninguna manera a considerar que la materia debatida pueda desplazarse a los jueces federales, y menos aún que en virtud de las mismas pueda considerarse que la demandada actúe como sujeto de derecho internacional público.

Repárese que la pretensión incoada se dirige a obtener el resarcimiento fundado en la vulneración al derecho de información y participación en el procedimiento de investigación canónica iniciado a instancias de una denuncia contra un diácono, que enmarca en la modalidad de violencia institucional, prevista por ley 26.485.

De allí que su reclamo responda a una obligación del derecho común que en modo alguno permite el desplazamiento de la causa hacia el fuero federal, sin perjuicio del estudio que pueden y deben ejercer los jueces sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas invocadas por los contendientes.

De otro lugar, el planteo defensivo del excepcionante, no se erige en el núcleo de la litis y, aunque se encuentre fundado en disposiciones cuya tacha de constitucionalidad dedujo la contraria -normas del Código de Derecho Canónico, Tratados y Concordatos suscriptos entre la Santa Sede y la República Argentina-, no impide la intervención de la justicia provincial. Una interpretación contraria

implicaría que ninguna materia en la que se involucren derechos constitucionales pudiera someterse al conocimiento de la justicia ordinaria, lo cual es irrazonable. Todo el sistema jurídico se ordena sobre la Ley fundamental, sin perjuicio de que las cuestiones federales, que pudiesen resultar comprometidas, sean susceptibles de adecuada tutela por vía del recurso extraordinario reglado por el art. 14 de la ley 48.

En definitiva, la competencia se determina atendiendo a la naturaleza de pretensión ejercida cuyo objeto no se encuentra constituido por normas de naturaleza federal ni tampoco surge ello de los hechos relatados, pese a que el recurrente considere medular para su defensa la invocación de las normas cuya constitucionalidad se ha objetado, motivo por el cual el conocimiento de la causa corresponde a los jueces ordinarios.

Eventualmente, la normativa impugnada podrá ser cotejada con el denominado bloque constitucional, pero cabe recordar que no contamos en Argentina con un Tribunal Constitucional o sistema concentrado al que asuntos como este puedan ser derivados.

Al contrario, es imperativo para todos los jueces ejercer dicho control con los debidos recaudos, y que en el caso, corresponda sea llevado a cabo por los magistrados ordinarios, en tanto el respeto del sistema federal y de las autonomías locales así lo requieren por no configurarse ninguno de los supuestos que habiliten la competencia federal.

V.- Concierne a la demandada cargar con las costas en virtud del principio de la derrota (arts. 35 y 36 C.P.C.C.T.).

Por los argumentos invocados, el Tribunal RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de fs. 112.

II.- Costas al apelante.

III.- Diferir la regulación de emolumentos profesionales hasta tanto medie determinación en primera instancia.

cp/gc

DR.GUSTAVO ALEJANDRO COLOTTO Juez de Cámara

Dra. CLAUDIA ALICIA AMBROSINI ROCCUZZO

Juez de Cámara

DR.SEBASTIAN MÁRQUEZ LAMENÁ Juez de Cámara

Ante mí

Dra. ALEJANDRA LORENA IACOBUCCI AZCARATE

Secretario

Para descargar la sentencia completa hacerlo desde el siguiente enlace: