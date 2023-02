La ministra Tolosa Paz puso en cancha al primer mandatario. “Alberto -Fernández- es candidato hasta que diga lo contrario”, afirmó. Hizo blanco en la senadora mendocina de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti, luego del veto político del kirchnerismo a la reelección del Presidente

Un paso más adelante que el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien se contorsiona para no bajar al Presidente de la carrera por otro mandato, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijo que Alberto Fernández “es candidato hasta que diga lo contrario”, quien además se cruzó con la mendocina Anabel Fernández Sagasti, divulgó N/News.

De todos modos, también hizo equilibrio entre su jefe político y Cristina Fernández de Kirchner, luego de haber oficiado de vocera albertista tras la reunión de la mesa del Frente de Todos cuando ratificó que irán a buscar a la vicepresidenta para que revea su decisión de no competir en las próximas elecciones, a quien calificó como “la líder” del movimiento. “Cristina no puede estar proscripta y Alberto, tampoco”, indicó.

“Cristina Fernández de Kirchner no puede estar proscripta y Alberto Fernández, tampoco, con lo cual el Presidente es candidato hasta que diga lo contrario y luego trabajaremos para que otros candidatos puedan presentar una propuesta electoral que nos permita ganar las PASO y luego ir a la general”, reflexionó Tolosa Paz.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien además trata de ordenar en su provincia ante las inminentes elecciones provinciales.

La funcionaria advirtió al kirchnerismo que “nadie se puede arrogar la potestad de vetar” a un candidato presidencial de cara a las próximas elecciones y aseguró que en la mesa política del Frente de Todos (FdT), celebrada el pasado jueves, se logró consensuar “la voluntad de todos de sostener la unidad” de cara a las próximas elecciones.



“Hubo algunos que plantearon que la candidatura de Alberto Fernández ponía en riesgo la posibilidad de que otro ministro, ministra o incluso un gobernador se pueda presentar. Ante esa verdad relativa por ejemplo de la senadora Anabel Fernández Sagasti, hubo otras voces que se alzaron en otro sentido. Yo pienso distinto”, remarcó en referencia al planteo de la dirigente de La Cámpora.”Después de 40 años de democracia, nadie se puede arrogar la potestad de vetar a quien se siente con representación para ir a buscar una candidatura presidencial”, afirmó Victoria Tolosa Paz en declaraciones a radio 10.

Acusación de Fernández Sagasti

La mendocina Anabel Fernández Sagasti protagonizó uno de los cruces más duros de la cumbre del PJ, cuando acusó a la ministra Victoria Tolosa Paz de “pisar” los fondos de ayuda a productores de vino que intenta canalizar el kirchnerismo.

Según ese supo, “Fernandez Sagasti contó que fue a pedir ayuda al Ministerio de Tolosa Paz para los productores vitivinícolas afectados por el granizo y que le respondieron que primero tenía que ordenar la cuestión política”.



“¿De que estas hablando?”, le contestó a la senadora y Sagasti le respondió “habla con tu segundo que es el que me respondió eso”.



El reclamo de un ordenamiento de la “cuestión política” a Sagasti tiene su lógica. Luego de dos fallidas candidaturas a gobernadora y otro tanto de derrotas del peronismo en las legislativas, la senadora kirchnerista que preside el PJ de Mendoza, no logra sintetizar una candidatura para los comicios de este año que tendrán un rival de peso: el ex gobernador Alfredo Cornejo.