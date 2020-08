Eduardo Coudet tiene apuntado llevarse a Nacho Fernández

El técnico de Inter de Porto Alegre manifestó su interés supremo por contar con el mediocampista de River, aunque aseguró que no podrá ser posible en este momento por un tema económico.

Para gran parte del mundo del fútbol argentino, Ignacio Martín Fernández es el futbolista más destacado y reconocido del último tiempo. Una larga fila de jugadores y entrenadores han demostrado su devoción por el mediocampista de River, y hasta técnicos que hoy no se encuentran en nuestro país como Eduardo Coudet sueñan con contratarlo en algún momento.

«Sería una mentira si dijera que no quiero contar con Nacho. Pero no podemos hacer una operación como esa. No tenemos dinero. Hoy no hay nada, y no podemos desviarnos de eso», sostuvo el DT argentino que actualmente dirige en el Inter de Porto Alegre, en referencia a los inconvenientes que existen para soñar con la contratación del zurdo de River.

La cláusula de rsscisión de Nacho es de 10 millones de dólares (Getty)

El interés del Chacho con Nacho ya existía desde su época como DT de Racing, donde más de una vez había manifestado sus grandes virtudes como futbolista y su deseo de contar con él. Cabe destacar además que hace unos días Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, había ofertado formalmente por el jugador y desde Núñez rechazaron la propuesta porque era insuficiente desde los números.

Fernández tiene contrato con River hasta mediados del año 2023, con un sistema de cláusulas escalonadas dentro del mismo. El mediocampista de 30 años firmó un vínculo cuya cláusula de rescisión es de 10 millones de dólares, que asciende a 12,5 millones en la última semana del mercado de pases. A su vez, a mediados del año próximo ese valor descenderá a 7 millones de la moneda estadounidense.